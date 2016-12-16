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Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки

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16 декабря 2016
15 декабря на экраны страны вышел долгожданный фантастический блокбастер «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки

«Изгой-один. Звёздные Войны: Истории» - первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки

kino-teatr.ru и компания RealD начинают розыгрыш 3D-очков из лимитированной коллекции к фильму! В дизайне легко узнать знаменитых персонажей - Имперского штурмовика, Солдата смерти и Пилота-повстанца.

3D-очки RealD подходят для просмотра фильмов в 3D с использованием технологии круговой поляризации света. Эта технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D-очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки
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фильмы
Изгой-один. Звёздные войны: Истории

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Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки фотографии
Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки фотографии
Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки фотографии
Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки фотографии
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