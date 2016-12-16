Герои «Звёздных войн» дарят 3D-очки

15 декабря на экраны страны вышел долгожданный фантастический блокбастер «Изгой-один. Звёздные войны: Истории
».
«Изгой-один. Звёздные Войны: Истории» - первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.
kino-teatr.ru
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