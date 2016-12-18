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Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

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18 декабря 2016
10 праздничных застолий - от «Карнавальной ночи» до «Страны ОЗ»

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

Каждый год на Новый Год в стране начинается праздничная лихорадка. Все озабочены тем, какой подарок выбрать для своих родных и близких, что приготовить на новогодний ужин и что посмотреть по телевизору или в Интернете. С последним, впрочем, уже долгие годы всё просто - на большинстве телеканалов обязательно присутствуют «Ирония судьбы» и «Карнавальная ночь», поскольку они давно стали атрибутами праздника, как оливье, мандарины и шампанское.

А что же едят сами персонажи популярных отечественных новогодних фильмов и как изменился праздничный стол со времён «Карнавальной ночи»? Такими вопросами озадачилась редакция Кино-Театр.ру, и теперь вы можете ознакомиться с результатами нашего небольшого исследования на примере 10 отечественных новогодних лент.



«Карнавальная ночь» (1956)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

Есть ли еда на Марсе - науке неизвестно, но в первой новогодней комедии Эльдара Рязанова она точно присутствует. Под песенку Людмилы Гурченко про пять минут гостей праздничного вечера угощают винегретом, селёдкой под шубой, заливным из рыбы, апельсинами, яблоками и тортом. И это ещё не полный перечень блюд, которые можно рассмотреть на столах.



«Джентльмены удачи» (1971)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

Праздничный стол Доцента (Евгений Леонов) и его подельников до скудости беден. Зимой они кушают картошку в мундире с солёными огурчиками и луком. Но случился и на их улице праздник, когда Людмила (Наталья Фатеева) привезла им торт. Впрочем, сам Новый Год они встретили опять же по-скромному - шампанским и апельсинами.



«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

Главный новогодний фильм на протяжении 40 лет приглашает каждый раз к традиционному столу, про который мы, в основном, наслышаны благодаря Ипполиту (Юрий Яковлев) и его фразе про заливную рыбу. В начале картины Рязанова можно наблюдать даже целую курицу из духовки, которая потом благополучно исчезла из кадра (скорее всего, её съела съёмочная группа). То же самое происходит в течение фильма и с ананасом: он то появляется, то исчезает. И, конечно же, куда же без оливье, апельсинов и дефицитного зефира в шоколаде.



«Старый Новый год» (1980)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

По сложившейся традиции наши люди продолжают праздновать вплоть до Старого Нового года, о чём и повествует лента Олега Ефремова и Наума Ардашникова. Здесь можно встретить на столе все те же неказистые, но традиционные блюда: жареную круглую картошку, жареное мясо, мясную нарезку, винегрет и другие салаты, а также почему-то сосиски.



«Чародеи» (1982)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

В вольной экранизации знаменитой повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» совсем мало еды, несмотря на то, что это новогодний фильм. Лишь благодаря строгим приказам Коврова (Эммануил Виторган) и Брыля (Михаил Светин) девочка Нина (Анна Ашимова) отведала пряников, сушек и прочих плюшек с вареньем с раритетной скатерти-самобранки.



«Тариф новогодний» (2008)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

В молодёжной комедии Евгения Бедарева, основанной на сюжете «Дома у озера», много клубов и кафе, где, разумеется, персонажи питаются традиционными блюдами подобных заведений - всевозможными салатами и мороженым. А Андрей (Максим Матвеев) со своими друзьями балуется шашлыком и сушками.



«Ёлки» (2010)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

В первой части бесконечного альманаха Тимура Бекмамбетова есть всё, что желудок пожелает: и новогодние застолья с множеством традиционных блюд, и общепит с гамбургерами и картофелем фри, и детский стол с фруктами, пирожными и плюшками. В этом смысле к концу нулевых жить, определенно, стало лучше и веселей.



«Мой парень - Ангел» (2011)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

В хорошей новогодней сказке Веры Сторожевой герои, в основном, питаются святым духом. Лишь Варя (Ольга Попова), подружка Александры (Анна Старшенбаум), с удовольствием уплетает венские сосиски с поданного в кафе блюда с листьями салата, да на вечеринке официант (Борис Шильманский), укравший старинную монету, разносит канапе.



«Со мною вот что происходит» (2012)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

В грустной ленте замечательного режиссёра Виктора Шамирова, прекрасно чувствующего себя и в театре и в кино, нашлось место холостяцкой еде. Шамиров вместе с Гошей Куценко меланхолично пожёвывают бутерброды с красной икрой, а Александр Гришаев в одиночку уплетает большую пиццу, напевая песню Микаэла Таривердиева и Владимира Киршона из «Иронии судьбы».



«Страна ОЗ» (2015)

Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

Пока Ленка Шабадинова (Яна Троянова), поедающая сахарную вату, 31 декабря пытается добраться до места своей новой работы - в ларёк, там тем временем закусывают большой порцией роллтона. У барда (Владимир Симонов) на столе наряду с коньяком можно заметить пирожные, которые никто так и не съел, а мать Диванных воинов (Инна Чурикова) потчует нежданную гостью пельменями под истошные вопли про угнанный танк.


Как видите, в кино столь же разнообразный или скучный рацион, как и в жизни. Кто-то предпочитает обывательскую еду, а кому-то подавай и изыски. Но суть осталась одна - индивидуальное отношение к Новому Году, а следовательно, и праздничный стол в каждом доме каждый накроет по своему вкусу и за ценой не постоит. Разумеется, это не все кино-блюда, так что присоединяйтесь к нам, предлагайте свои варианты и рецепты.

Макс Милиан
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Рецензии:
«Ёлки»
«Страна ОЗ»
«Тариф новогодний»
персоны
Наум АрдашниковАнна АшимоваЕвгений БедаревТимур БекмамбетовЭммануил ВиторганАлександр ГришаевЛюдмила ГурченкоОлег ЕфремовВладимир КиршонГоша КуценкоЕвгений ЛеоновМаксим МатвеевОльга ПоповаЭльдар РязановМихаил СветинВладимир СимоновАнна СтаршенбаумВера СторожеваАркадий СтругацкийБорис СтругацкийМикаэл ТаривердиевЯна ТрояноваНаталья ФатееваИнна ЧуриковаВиктор ШамировБорис ШильманскийЮрий Яковлев
фильмы
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Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год фотографии
Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год фотографии
Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год фотографии
Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год фотографии
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№ 4
Eva-Lotta   18.12.2016 - 22:57
... А я думала, что нужно упоминать только то, что стояло на столах... читать далее>>
№ 3
Natalyju   18.12.2016 - 22:55
... Зефир в шоколаде Павлик 1 января приносит в дом Лукашина. читать далее>>
№ 2
Eva-Lotta   18.12.2016 - 21:11
А где это в "Иронии судьбы" курица, ананас и зефир в шоколаде? Автор, на каком времени Вы это всё узрели, поделитесь, пожалуйста! Добавлю: Наденька потчевала Ипполита ростбифом, а Женя Лукашин,... читать далее>>
№ 1
Ai-Zhukov.livejournal   18.12.2016 - 20:41
Макс (автор рецензии), вы никогда не опаздывали на поезд? Или наоборот - не приезжали в Шереметьево за 48 часов до рейса на самолет? Нет, а что же вы тогда ошиблись примерно на сутки, а то и на двое по... читать далее>>
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