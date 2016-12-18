Ревизорро: Что едят в отечественном кино на Новый год

10 праздничных застолий - от «Карнавальной ночи» до «Страны ОЗ»
Каждый год на Новый Год в стране начинается праздничная лихорадка. Все озабочены тем, какой подарок выбрать для своих родных и близких, что приготовить на новогодний ужин и что посмотреть по телевизору или в Интернете. С последним, впрочем, уже долгие годы всё просто - на большинстве телеканалов обязательно присутствуют «Ирония судьбы» и «Карнавальная ночь», поскольку они давно стали атрибутами праздника, как оливье, мандарины и шампанское.
А что же едят сами персонажи популярных отечественных новогодних фильмов и как изменился праздничный стол со времён «Карнавальной ночи»? Такими вопросами озадачилась редакция Кино-Театр.ру, и теперь вы можете ознакомиться с результатами нашего небольшого исследования на примере 10 отечественных новогодних лент.
«Карнавальная ночь» (1956)
Есть ли еда на Марсе - науке неизвестно, но в первой новогодней комедии Эльдара Рязанова
она точно присутствует. Под песенку Людмилы Гурченко
про пять минут гостей праздничного вечера угощают винегретом, селёдкой под шубой, заливным из рыбы, апельсинами, яблоками и тортом. И это ещё не полный перечень блюд, которые можно рассмотреть на столах.
«Джентльмены удачи» (1971)
Праздничный стол Доцента (Евгений Леонов
) и его подельников до скудости беден. Зимой они кушают картошку в мундире с солёными огурчиками и луком. Но случился и на их улице праздник, когда Людмила (Наталья Фатеева
) привезла им торт. Впрочем, сам Новый Год они встретили опять же по-скромному - шампанским и апельсинами.
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Главный новогодний фильм на протяжении 40 лет приглашает каждый раз к традиционному столу, про который мы, в основном, наслышаны благодаря Ипполиту (Юрий Яковлев
) и его фразе про заливную рыбу. В начале картины Рязанова
можно наблюдать даже целую курицу из духовки, которая потом благополучно исчезла из кадра (скорее всего, её съела съёмочная группа). То же самое происходит в течение фильма и с ананасом: он то появляется, то исчезает. И, конечно же, куда же без оливье, апельсинов и дефицитного зефира в шоколаде.
«Старый Новый год» (1980)
По сложившейся традиции наши люди продолжают праздновать вплоть до Старого Нового года, о чём и повествует лента Олега Ефремова
и Наума Ардашникова
. Здесь можно встретить на столе все те же неказистые, но традиционные блюда: жареную круглую картошку, жареное мясо, мясную нарезку, винегрет и другие салаты, а также почему-то сосиски.
«Чародеи» (1982)
В вольной экранизации знаменитой повести Аркадия
и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу»
совсем мало еды, несмотря на то, что это новогодний фильм. Лишь благодаря строгим приказам Коврова (Эммануил Виторган
) и Брыля (Михаил Светин
) девочка Нина (Анна Ашимова
) отведала пряников, сушек и прочих плюшек с вареньем с раритетной скатерти-самобранки.
«Тариф новогодний» (2008)
В молодёжной комедии Евгения Бедарева
, основанной на сюжете «Дома у озера»
, много клубов и кафе, где, разумеется, персонажи питаются традиционными блюдами подобных заведений - всевозможными салатами и мороженым. А Андрей (Максим Матвеев
) со своими друзьями балуется шашлыком и сушками.
«Ёлки» (2010)
В первой части бесконечного альманаха Тимура Бекмамбетова
есть всё, что желудок пожелает: и новогодние застолья с множеством традиционных блюд, и общепит с гамбургерами и картофелем фри, и детский стол с фруктами, пирожными и плюшками. В этом смысле к концу нулевых жить, определенно, стало лучше и веселей.
«Мой парень - Ангел» (2011)
В хорошей новогодней сказке Веры Сторожевой
герои, в основном, питаются святым духом. Лишь Варя (Ольга Попова
), подружка Александры (Анна Старшенбаум
), с удовольствием уплетает венские сосиски с поданного в кафе блюда с листьями салата, да на вечеринке официант (Борис Шильманский
), укравший старинную монету, разносит канапе.
«Со мною вот что происходит» (2012)
В грустной ленте замечательного режиссёра Виктора Шамирова
, прекрасно чувствующего себя и в театре и в кино, нашлось место холостяцкой еде. Шамиров
вместе с Гошей Куценко
меланхолично пожёвывают бутерброды с красной икрой, а Александр Гришаев
в одиночку уплетает большую пиццу, напевая песню Микаэла Таривердиева
и Владимира Киршона
из «Иронии судьбы»
.
«Страна ОЗ» (2015)
Пока Ленка Шабадинова (Яна Троянова
), поедающая сахарную вату, 31 декабря пытается добраться до места своей новой работы - в ларёк, там тем временем закусывают большой порцией роллтона. У барда (Владимир Симонов
) на столе наряду с коньяком можно заметить пирожные, которые никто так и не съел, а мать Диванных воинов (Инна Чурикова
) потчует нежданную гостью пельменями под истошные вопли про угнанный танк.
Как видите, в кино столь же разнообразный или скучный рацион, как и в жизни. Кто-то предпочитает обывательскую еду, а кому-то подавай и изыски. Но суть осталась одна - индивидуальное отношение к Новому Году, а следовательно, и праздничный стол в каждом доме каждый накроет по своему вкусу и за ценой не постоит. Разумеется, это не все кино-блюда, так что присоединяйтесь к нам, предлагайте свои варианты и рецепты.
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