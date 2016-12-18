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Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

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Внутренняя империя >>
18 декабря 2016
Гарет Эдвардс и еще 7 гиков, комедиографов или независимых режиссеров на службе студии «Дисней»

В прокат вышел «Изгой-один. Звездные войны: Истории» - приквел «Новой надежды» и самый крупный проект в карьере Гарета Эдвардса, начавшего кинематографический путь со скромной картины «Монстры», а затем сразу снявшего все-таки уступающую бюджетам «Звездных войн» «Годзиллу». Резкий карьерный скачок британца напомнил о том, что студия «Дисней» в охотку рекрутирует самобытных постановщиков с не самым очевидным бэкграундом - комедиографов, широкого известных в узких кругах авторов культовых сериалов и призеров кинофестивалей. Мы собрали досье на тех из них, кто до работы с Disney еще не оказывались на проекте с бюджетом больше 30 миллионов долларов или заработал имя, но не ассоциировался с первой лигой блокбастеров. В качестве ареала выбраны две главные стройки «Дисней» - киновселенная Marvel и миры Star Wars.



ГАРЕТ ЭДВАРДС - Изгой-один. Звездные войны: Истории (2016)
Предыдущие проекты: «Монстры», «Годзилла»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

Из Уорикшира - к звездам: англичанин Гарет Эдвардс увлекся кино благодаря «Звездным войнам» Джорджа Лукаса, а теперь снял «Изгой-один» - приквел к самому первому фильму франшизы. Пять лет он работал на британском телевидении в качестве мастера визуальных эффектов, а также сценариста и режиссера, пока в 2010-м не дебютировал с лентой «Монстры». Это было камерное роад-муви про двух американцев, которых занесло в Мексику, где упал зонд NASA, а оттуда вылезли летающие пришельцы-осьминоги. Снятый в разрушенном ураганом мексиканском городе экономный сай-фай про добрососедство произвел такой эффект, что Эдвардсу практически дуплетом всучили сначала «Годзиллу» (180 миллионов), а потом и «Изгоя» (200 миллионов). В истории про исполинскую ящерицу, снятой к 60-летию главного кайдзю планеты, Эдвардс рассказал пантеистическую историю Спасителя (ведь Годзиллу и сочинили в Японии как «гнев природы»). В «Изгое» же ему достался сюжет про кражу планов «Звезды смерти», который разыграли в не самом привычном для вселенной Star Wars формате военной драмы.



РАЙАН ДЖОНСОН - Звездные войны VIII (2017)
Предыдущие проекты: «Кирпич», «Петля времени»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

Если продолжение «Звездных войн» доверили Джей Джей Абрамсу, чья режиссерская фильмография преимущественно и состоит из перезапусков или участия во франшизах, то Джонсон попал с корабля на бал. В 2005-м за дебютную картину, находчивый школьный нуар «Кирпич» с Джозефом Гордоном-Левиттом, он получил Специальный приз жюри фестиваля Sundance. Затем снял не менее изобретательную авантюрную комедию «Братья Блум» (с Эдрианом Броуди и Марком Руффало в роли братьев-фокусников-мошенников), которая с треском провалилась в прокате. После этого Джонсон срежиссировал три эпизода «Во все тяжкие», а в 2012-м выкатил научно-фантастическую притчу про самопожертвование «Петля времени» с загримированным под молодого Брюса Уиллиса Гордоном-Левиттом и самим «крепким орешком» в главных ролях. После проекта со скромным бюджетом в 30 миллионов долларов, ему доверили VIII эпизод саги, и хочется верить, что деньги не лишат Джонсона находчивости и фантазии.



ФИЛ ЛОРД и КРИС МИЛЛЕР - Хан Соло. Звездные войны: Истории (2018)
Предыдущие проекты: «Мачо и ботан», «Лего. Фильм»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

Пожалуй, главные голливудские комедиографы 2010-х Лорд и Миллер не только активно снимают обаятельные комедии про погоду («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»), учебные заведения (дилогия «Мачо и ботан») и популярный конструктор («Лего. Фильм»), но и продюсируют важные ситкомы в диапазоне от «Как я встретил вашу маму» до «Бруклин 9-9». Веселые и находчивые, они явно желанные гости в любой франшизе - другой разговор, что сам дуэт не хватается за каждый перспективный проект: например, они покинули режиссерский пост «Флэша» для киновселенной DC, оставшись на нем только в качестве сценаристов. От предложения Disney рассказать о молодости обладателя самой харизматичной ухмылки в Галактике они отказаться уже не смогли, и есть все предпосылки, что Олдену Эйренрайку предстоит не только копировать мимику Харрисона Форда, но и расстреливать зрителей в упор бронебойными остротами.



ДЖОСС УИДОН - дилогия «Мстители» (2012, 2015)
Предыдущие проекты: «Светлячок», «Много шума из ничего»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

На съемки «Мстителей» Уидон подписался с уже внушительным багажом - культовые сериалы «Баффи» и «Светлячок», мини-хит «Музыкальный блог доктора Ужасного», сценарии к «Истории игрушек», «Чужому 4», «Атлантиде» и другим звучным проектам. Тем не менее в полнометражном кино он дебютировал только в 2005-м с «Миссией “Серенити”» - сиквелом закрытого «Светлячка». «Мстители» стали его вторым опытом в большом кино (съемки сериалов мы выносим за скобки). Фактически Уидон выступил в качестве Джей Джей Абрамса для киновселенной Marvel - в его задачи входило пустить всю свою гиковскую смекалку на создание первого блокбастера по комиксам, который свяжет концы с концами и объединит несколько картин о разных супергероях в одну вселенную. Как и Абрамс, он оказался заложником этой непосильной задачи - запрячь вместе Халка и мешок с деньгами, - но жертва оказалась в высшей степени благородной (в конце концов, сложно представить, кто еще мог хотя бы попытаться выполнить этот смертельный трюк). Между первыми и вторыми «Мстителями» Уидон успел снять черно-белую и подчеркнуто простую экранизацию «Много шума из ничего» Шекспира, а потом снова окунулся в командное противостояние непобедимому злу в «Эре Альтрона». Даже два десятилетия работы в кино и на телевидении не подготовили Уидона к тому изматывающему марафону, каким оказались съемки дилогии для Disney и Marvel, поэтому после вторых «Мстителей» он отказался от прочих предложений и решил устроить себе отпуск.



ДЖЕЙМС ГАНН - дилогия «Стражи Галактики» (2014, 2017)
Предыдущие проекты: «Супер», «Муви 43»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

Режиссер-хулиган по фамилии Ганн до звонка (или и-мэйла) от студии «Дисней» валял дурака на широкую ногу: снимал оммажи фильмам студии «Трома» (например, «Токсичным мстителем» трэш-гуру Ллойда Кауфмана), хорроры («Слизняк») и ёрнические веб-сериалы (уморительная и целомудренная пародия на порно - «Порно для всей семьи»). В 2010-м, в один год с кинокомиксом «Пипец», Ганн снял «Супер» - историю про парня, чью жену совратил драгдилер, а тот так расстроился, что вообразил себя супергероем с гаечным ключом наперевес. Вероятно, этот проект, а не участие в «Муви 43» (новелла про котика), привлек к Ганну внимание студии-гиганта. Решение не самое очевидное, но в паре со сценаристкой-дебютанткой Николь Перлман именно беззаботный режиссер-шутник снял ностальгический и, пожалуй, до сих пор не превзойденный фильм киновселенной Marvel - «Стражи Галактики». Над сиквелом, который выйдет в следующем году, он уже трудился единолично, а Перлман работает над сценарием «Капитана Марвел» с Бри Ларсон.



ТАЙКА ВАЙТИТИ - Тор: Рагнарёк (2017)
Предыдущие проекты: «Реальные упыри», «Летучие Конкорды»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

Новозеландец Вайтити обратил на себя внимание вампирской комедией «Реальные упыри» (2014), которую снял в паре с давним товарищем, комедиантом Джемейном Клементом. Их сотрудничество началось еще на одноименной короткометражке 2005 года, послужившей основой для позапрошлогоднего комедийного хита. Также они вместе работали над сериалом «Летучие Конкорды». До и после этого шоу Вайтити активно снимал короткометражки, сериалы и полнометражные комедии. Например, про любовь двух неудачников («Орел против акулы»). Или про мальчика-новозеландца, чей отец бросил семью, а потом вернулся, но не из отеческих чувств - а ради поиска клада («Мальчик»). В этом году Вайтити выпустил «Охоту на дикарей» - показанную на фестивале американского независимого кино Sundance комедию про нелюдимого сельского жителя и упитанного трудного подростка. Какой-то из поворотов карьеры новозеландца (вероятно, всё-таки «Упыри») натолкнул студию «Дисней» на мысль, что новому фильму про Тора необходим свой Джеймс Ганн - так Вайтити стал постановщиком картины с угрожающим названием «Тор: Рагнарёк». Смог ли его острый ум перебороть бессмертную тоску скандинавского бога, станет известно уже в следующем году: смешные фотографии в инстаграме Вайтити наталкивают на мысль, что дело могло выгореть.



РАЙАН КУГЛЕР - Черная пантера (2018)
Предыдущие проекты: «Станция “Фрутвейл”», «Крид: Наследие Рокки»

Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»?

Афроамериканец Куглер дебютировал в 2013-м драмой «Станция “Фрутвейл”» - реальной историей 22-летнего чернокожего Оскара Гранта (Майкл Б. Джордан), которого в первые минуты нового, 2009 года застрелил полицейский на станции «Фрутвейл». Дебют Куглера получился объемнее очередного плаката против расизма - это очень чуткая к деталям история про надежду исправиться (Оскар сидел за торговлю травой, потерял работу и поссорился с подружкой из-за измены, но все-таки сохранил семью и любовь маленькой дочери), которая не оправдалась из-за полицейского произвола (и, возможно, стечения обстоятельств). Куглер получил Гран-при и приз зрительских симпатий на фестивале Sundance, а также приз Avenir в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Два года спустя ему доверили «Крид: Наследие Рокки» - тепло принятый спин-офф «Рокки», где главная роль снова досталась Джордану (а «Золотой глобус» - Сталлоне). Теперь ставки повышаются по максимуму: Куглер будет снимать «Черную пантеру» - историю про африканского супергероя Т’Чаллу, который уже появлялся в ленте «Первый мститель: Противостояние». В рамках работы над киновселенной Marvel было принято решение, что про супергероя-афроамериканца фильм должен снимать афроамеркианец (а для проектов про супергероинь сейчас разыскивают женщин-режиссеров). У Куглера появилась возможность не только снять самый большой проект в карьере, но и доказать скептикам, что не так уж и мало хороших чернокожих актеров: помимо Чедвика Боусмена, за которым закреплена главная роль, и режиссерского любимчика Джордана, в «Черной пантере» ожидаются Форест Уитакер, Данай Джекесай ГурираХодячие мертвецы»), Лупита Нионго12 лет рабства») и Дэниэл КалуяЧерное зеркало»).

Алексей Филиппов
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«Изгой-один. Звездные войны: Истории»
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Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»? фотографии
Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»? фотографии
Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»? фотографии
Звезда смерти: Кто работает на «Империю зла»? фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Вадим3 (Москва)   19.12.2016 - 00:16
Забавно, что в заголовке и тексте фигурируют уже аж Звездные войны-18 (XVIII).... читать далее>>
kino-teatr.ru:
Спасибо, поправили. Но из офиса Диснея уже звонили "Откуда вы знаете?"
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