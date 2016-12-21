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«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино

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21 декабря 2016
2-7 января 2017 года компания «Иноекино» представляет на большом экране подборку знаменитых мультфильмов Pixar Animation Studios — компании, создавшей и прославившей феномен компьютерной анимации. Ранние работы PIXAR уже по праву считаются классикой, а новые исправно собирают многомиллионную аудиторию по всему миру. Вниманию зрителей предлагается шесть фильмов: «История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Рататуй», «ВАЛЛ-И» и «Вверх».

«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино

Ретроспектива ориентирована на семейную и детскую аудиторию, поэтому Иноекино делает исключение из правила показа фильмов в оригинале с субтитрами. Все фильмы демонстрируются в дубляже.

kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на сеансы ретроспективы в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), Москве (кинотеатр «Формула Кино Горизонт») и Екатеринбурге (кинотеатр «Колизей»).

«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино

Напоминаем, что билеты на все сеансы доступны на сайте inoekino.com или в кассах кинотеатров «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10) и «Колизей» (Екатеринбург, пр.Ленина, 43)
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фильмы
В поисках НемоВАЛЛ·ИВверх 3DИстория игрушекКорпорация монстровРататуй

фотографии >>
«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино фотографии
«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино фотографии
«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино фотографии
«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино фотографии
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