«Корпорация монстров», «Рататуй» и «ВАЛЛ-И» ждут вас в кино

2-7 января 2017 года
компания «Иноекино»
представляет на большом экране подборку знаменитых мультфильмов Pixar Animation Studios
— компании, создавшей и прославившей феномен компьютерной анимации. Ранние работы PIXAR
уже по праву считаются классикой, а новые исправно собирают многомиллионную аудиторию по всему миру. Вниманию зрителей предлагается шесть фильмов: «История игрушек
», «Корпорация монстров
», «В поисках Немо
», «Рататуй
», «ВАЛЛ-И
» и «Вверх
».
Ретроспектива ориентирована на семейную и детскую аудиторию, поэтому Иноекино
делает исключение из правила показа фильмов в оригинале с субтитрами. Все фильмы демонстрируются в дубляже.
kino-teatr.ru
начинает розыгрыш билетов на сеансы ретроспективы в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), Москве (кинотеатр «Формула Кино Горизонт») и Екатеринбурге (кинотеатр «Колизей»).
Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте
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Напоминаем, что билеты на все сеансы доступны на сайте inoekino.com
или в кассах кинотеатров «Аврора»
(Санкт-Петербург, Невский пр., 60), «Формула Кино Горизонт»
(Москва, Комсомольский пр., 21/10) и «Колизей»
(Екатеринбург, пр.Ленина, 43)
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