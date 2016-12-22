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«Черномор» зовёт вас в сказку высоких технологий

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22 декабря 2016
В новогодние каникулы детей и их родителей ждет нечто особенное: в московском Олимпийском со 2 по 8 января 2017 года покажут уникальное праздничное представление – мюзикл-сказку "Черномор". Подобное шоу нельзя пропустить, ведь продюсерский центр "Триумф" представит первый в мире мюзикл с использованием новейшей технологии – 3D Mapping.

«Черномор» зовёт вас в сказку высоких технологий

"Мы обратились к сюжетам, знакомым и любимым с детства – к сказкам А.С.Пушкина, русским былинным сказкам. При этом "Черномор" – не простой мюзикл: новые технологии позволяют создать объемные изображения и буквально оживить любые предметы не только на сцене, но и прямо над головой зрителя. Только представьте: перед вами уже не простая сцена, а безграничное поле, бездонное звездное небо, а у вас над головой исполняются эффектные акробатические и цирковые номера", - рассказывают представители продюсерского центра "Триумф", имеющего большой опыт в области организации семейных мюзиклов.

Помимо чудес высоких технологий создатели "Черномора" задействовали в представлении животных, не говоря уж о том, что русский Богатырь появляется перед зрителями верхом на настоящем коне.

В мюзикле участвуют около 100 артистов – актеров, певцов, цирковых артистов. Для всех них созданы невероятные костюмы, а все музыкальные партии прозвучат в живом исполнении: никакой фонограммы, только живой звук!

kino-teatr.ru начинает розыгрыш пяти пар билетов на это замечательное представление! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!


Напоминаем, что мюзикл "Черномор" пройдет в новогодние дни, поэтому без главных героев праздника, разумеется, никак не обойтись. На сцене появится и Дед Мороз, и по-настоящему сказочная Елка, а за час до начала в фойе Олимпийского начнется бесплатная интерактивная новогодняя программа для детей.
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