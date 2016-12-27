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Билеты в подарок от Петсона и Финдуса

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Конкурсы >>
27 декабря 2016
Четыре показа фильма «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» (0+) пройдут c 3 по 6 января в кинотеатре КАРО 11 Октябрь (м.Арбатская, ул. Новый Арбат, д. 24). Настоящая рождественская сказка - в которой через неудачу и грусть пробивается праздник и такое веселье, которое захватит всех вокруг!

Билеты в подарок от Петсона и Финдуса

Это история про старика Петсона и котенка Финдуса, решивших устроить «лучшее на свете Рождество». Эта парочка из книг шведского писателя и художника Свена Нурдквиста веселит и удивляет читателей по всему миру. В доме Петсона невероятно прекрасно и удивительно: кроме говорящего Финдуса в клоунских штанах есть еще десяток тетушек-кур, с которыми Финдус играет, а кроме кур, загадочные существа под названием мюклы (они хоть мелкие и неговорящие, но по-своему участвуют во всех событиях). Ну, а сам Петсон – не скучный ворчливый старик, а хохотун и неутомимый изобретатель разных чудных механизмов.

kino-teatr.ru начинает розыгрыш пяти пар билетов на сеанс 5 января! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!
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