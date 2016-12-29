«Музей Чудесной Реальности»: сыр-тир, Ореховый Орден, Щелкунчик и Мышиный Король

Как устроена интерактивная выставка по мотивам сказки «Щелкунчик»
В конце декабря в Москве, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открывается интерактивная выставка «Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности» - место, где ребенок не только читает сказку, но и сам творит ее сюжет. К этой экспозиции так и хочется применить модное нынче слово «иммерсивность»: вместо скучных залов со стеклянным стеллажами и строгими смотрительницами посетителей ждёт интерактивное приключение и полное погружение в мир гоффмановской (и не только) сказки.
Мышиное королевство начинается с порога, точнее с лестницы, украшенной сказочными фигурами и ведущей прямиком в музейный зал - первый из семи. Здесь гостям предстоит надеть на себя специальные браслеты с орешком - интерактивным ключом в мир Щелкунчика, которым можно будет «открыть» около сорока объектов. Почитать сказки - не только Гоффмана
, но но и братьев Гримм, Алана Милна, Астрид Линдгрен, Александра Сергеевича Пушкина
, узнать историю их создания, биографию авторов, и другие, гораздо более интересные и менее известные факты. Передвигаясь от объекта к объекту, из зала в зал, посетители проходят своего рода квест. Разгадывают историю, которую организаторы выставки преподносят как реальную. Просто случившуюся так давно, что этого никто не помнит.
Из зала сказок - в сказочный двор, с домиками Звездочета, Трубочиста и Путешественника, которые обязательно расскажут о своей не совсем обычной работе. Рядом - настоящий кукольный театр, с репертуаром и актерами. А напротив, на другой стороне этой импровизированной «улицы», возвышается целый пряничный особняк, внутри которого можно не только ходить, ползать, бегать, да хоть стоять на голове, но и безнаказанно рисовать. Прямо на стенах - чем не мечта ребёнка? Вся выставка в целом похожа на огромную игровую площадку, где интересно будет и детям постарше, и совсем маленьким, специально для которых организаторы развесят по стенам крутящиеся-вертящиеся игры и головоломки, развивающие, на радость родителям, мелкую моторику и буквально гипнотизирующие даже самых отчаянных непосед.
За соседней дверью спрятана мышиная нора с сыр-тиром и звездным небом. А волшебный мостик с досками-клавишами, который, уверены организаторы, станет самым посещаемым аттракционом выставки, ведёт прямиком в главный зал. С двумя елками, троном, роялем, праздничными украшениями и прочей рождественско-новогодней атрибутикой. Здесь, по задумке, должна завершаться полуторачасовая экскурсия: собравшиеся в этом помещении дети и родители смогут узнать, кто же победит в фехтовальном поединке Щелкунчика и Мышиного Короля (все трюки выполнены профессиональными артистами-саблистами). А ещё послушать сказку в исполнении заслуженного артиста-чтеца и посмотреть представление. Например, про фею-балеринку, бабочку-снежнику и злую Вьюгу. Даже тут, в финальной части экспозиции, найдётся место интерактиву. Дети обязательно будут помогать героям спектакля, иначе добро не победит зло, а злая Вьюга не станет доброй Метелицей.
Выставка проходит каждый день, кроме 1 и 9 января, а приобрести билеты можно на сайте ponominalu.ru
«Цель этой выставки - напомнить, что нас окружает не мир бесконечного потребления, а нечто гораздо более глубокое
, - рассказывает один из создателей «Музея Чудесной Реальности» актёр Владимир Сычёв
. - Это история про творчество, про искусство, про детство, про сказку
». Вспоминать придётся, конечно, родителям. Тем более, что и для них организаторы приготовили отдельный квест в духе «Кода Да Винчи» Дэна Брауна
. Отпустив ребёнка исследовать сказочное королевство под надзором мышей-аниматоров или же «путешествуя» вместе с ним, взрослые смогут почувствовать себя почти детективами, расследующими полумифическую историю Орехового Ордена. Существовавшей ещё в XVIII тайной организации, на подобии масонской ложи, созданной Гоффманом, Жуковским, Байроном и их не менее известными современниками. Что искали члены ордена, и с чего началась история сказки о Щелкунчике? О чем писал Гоффман Жуковскому, и при чём здесь Доктор Хаус и мыши-рокеры с Марса? На эти и другие вопросы помогут ответить спрятанные в недрах экспозиции подсказки.
«Мы психанули и стали делать всевозможные «пасхалки». И продолжаем делать. Так что зацепок, которые будут уводить гостей вглубь истории, этаких кротовых нор, со временем будет становиться только больше»
, - с жаром объясняет Сычёв. Организаторы пророчат выставке долгую жизнь, строят планы на следующий год. Уже на январских праздниках здесь обещают провести специальные мероприятия - балы Щелкунчика и Мышиного Короля. Такие же интерактивные и иммерсивные, как и вся экспозиция. Мышиный бал, к примеру, подразумевает превращение всех гостей в мышей - с помощью костюмов, масок, аквагрима. Которые можно приготовить заранее дома, а можно приобрести на месте. И если на мышином балу организаторы обещают позволить гостям вести себя максимально сумасбродно (даже настаивают на этом) и даже забрасывать друг друга поролоновым сыром, то на балу Щелкунчика, не менее веселом и красочном, держаться придётся иначе. В конце концов, дресс-код в виде мундиров и кринолинов обязывает.
Выставка обыгрывает и переосмысливает музейное пространство, не забывая, однако, о его традиционной функции. Седьмой зал «Чудесной Реальности» отдан под экспозицию Большого театра. Представленные здесь оригинальные костюмы и декорации позволят увидеть историю балета Чайковского - неотъемлемой составляющей мифа о Щелкунчике и на протяжении многих десятилетий главного новогоднего представления столицы. Кроме того, входной билет на интерактивную выставку даст возможность посетить и остальные залы Музея декоративно-прикладного и народного искусства, в одном из которых можно отыскать самые настоящие костюмы из киносказок студии им. Горького.
С окончанием новогодних праздников сказка не закончится - «Музей Чудесной Реальности» будет открыт до конца зимы - начала весны. После чего, как надеются организаторы, выставка отправится на гастроли по городам России.
Подробная информация о Музее Чудесной Реальности мира Щелкунчика
- на официальном сайте
проекта.
Приобрести билеты на сайте ponominalu.ru
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