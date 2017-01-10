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Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры

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10 января 2017
20 версий самого резонансного российского фильма

Год российского кино эффектно закончился «Викингом» - самым резонансным фильмом 2016-го и (пока) 2017-го. Кассовые успехи не отменяют обилия претензий к картине - на просторах интернета можно найти немало советов, что и как нужно было снимать, а также российские зрители уже сообразили запретительную петицию (ну а что еще делать в новогодние праздники?). Чтобы напомнить о разности авторских почерков, мы решили пофантазировать, как бы «Викинга» сняли другие известные режиссеры.


«Викинга» снимает Сарик Андреасян:
Для должного пафоса всё снято в рапиде, сцены, ранее снятые в слоу-мо, замедлены еще в два раза (хронометраж увеличивается почти до четырех часов, поэтому фильм разделяют на две части с подзаголовками «Цитадель» и «Крещение», взятыми с позволения Никиты Михалкова). В пылу битвы дружина Владимира превращается в стадо медведей, все плохие персонажи перемазаны грязью в три раза тщательнее. В редкие минуты затишья слышны шутки ниже пояса и дружный идиотский смех.

Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры


«Викинга» снимает Вуди Аллен:
В очереди за похлебкой дружина перебрасывается аутентичными историями и сказками, а также перемалывает кости князю почем зря. Владимир меланхолично сидит на горе, с одной стороны на него давит ответственность, с другой - бесконечные обиды и комплексы.


«Викинга» снимает Уэс Андерсон:
Разодетые по последнему писку славянской моды братья Владимир, Олег и Ярополк сидят по крепостям и переписываются. Камера проезжает вдоль стен, чтобы показать, как проистекает досуг простых жителей (ковыряют в зубах, разделывают туши, играют в боулинг с участием колёс, перетягивают канат). Когда дипломатия заходит в тупик, Владимир готовится выехать с карательной миссией, но сначала нужно перечислить всё, что они возьмут с собой.


«Викинга» снимает Алексей Юрьевич Герман:
Грязи, крови и человеческих отходов становится в три раза больше, бородатые персонажи бесцельно шляются в кадре, половину диалогов невозможно разобрать, так как все говорят хором. В финале Владимир с чаркой отвара на голове уплывает на драккаре колесить по Руси.

Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры


«Викинга» снимает Мэл Гибсон:
Владимир изначально придерживается христианства, поэтому огнем и мечом насаждает его по всей Руси. Иногда ему становится стыдно за содеянное, но он смотрит на Луну и успокаивается. Чтобы подчеркнуть правильность пути Владимира, батальные сцены сняты с особой жестокостью.


«Викинга» снимает Винс Гиллиган:
Фильм меняет название на «Чё кого, славяне?», начинается точно так же, но уходит в отрыв, стоит Владимиру выпить с викингами дозу грибного зелья. Князь матереет на глазах, сокращая влияние веселого советчика Свенельда, его путь пролегает через земли печенегов и других подвернувшихся под меч соседей, но стычек не так много - все они оказываются зависимы от скандинавского пойла (самого чистого в округе). Подойдя к вратам Корсуни, он представляется не как «друг вашего императора», а «я тот, кто стучит».


«Викинга» снимает Алехандро Гонсалес Иньярриту:
Олег прячется от воинов Ярополка в туше убитого быка, каждая стрела заставляет зрителя в кресле вздрагивать от эффекта присутствия, к грязи и крови добавляются изморозь и страдание, остальные изменения косметические. Разумеется, виртуоз Любецки снимает фильм одним кадром.

Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры


«Викинга» снимает Дмитрий Дьяченко:
Главные роли распределяют участники «Квартета И», роль Владимира достается Леониду Барацу, Ростислав Хаит берется играть его наставника Свенельда, который чаще подтрунивает над князем, чем дает ему дельные советы. Большую часть фильма герои обсуждают, что им не нравится в нынешнем быте («Ну вот грязь, как вообще можно жить в такой грязи, когда у ромеев уже есть водопровод? Потому и пьем с утра, что мыться нечем»). Периодически в кадр заносит проезжих музыкантов в исполнении групп «Чайф» или «Несчастный случай», финальную композицию доверяют исполнить «Любэ».


«Викинга» снимает Никита Михалков:
Владимир не расстается с игрушечной ладьей, смотрит на черепа братьев и задается вопросом «Как это случилось?» и «Что делать дальше?», периодически начинает петь. Во время постельных сцен с Рогнедой ветер волочит по лагерю медвежью шкуру, которую не могут догнать ни славяне, ни викинги (параллельно выкапывают языческий тотем, который в самый ответственный момент занимает вертикальное положение). Крещение снято с помпой: ни одно сражение в фильме не может сравниться с этой массовой сценой.


«Викинга» снимает Крис Картер:
Владимир всё так же насильно берёт в жены Рогнеду, но начинающие преследовать князя чудеса отвлекают его от дороги к ромеям. Вместе они начинают вести расследования, подозревая, что истина где-то рядом, и вся эта затея с междоусобицами и войнами лишь ширма, чтобы отвлечь от истинного положения дел.

Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры


«Викинга» снимает Гаспар Ноэ:
Фильм начинается с конца, со сцены крещения, и движется от солнца и белых одежд в сторону крови и насилия. Владимир насилует Рогнеду в сцене, снятой одним кадров, половой член пририсован на компьютере. Фиксация князя на кораблях получает неожиданное объяснение.


«Викинга» снимает Николас Виндинг Рефн:
От вырвиглазной цветокоррекции во время сечи весь экран окрашивается в красное, поединки поставлены с большей любовью, чем диалоги, говорят, правда, немного и редко. Первая брачная ночь Владимира и Рогнеды заканчивается каннибализмом в исполнении счастливого мужа, который еще не отошел от грибного отвара.


«Викинга» снимает Кирилл Серебренников:
Владимир донимает окружающих с критикой их веры, прикидывается тотемом, бегает голым по капищу и отнимает у волхвов дары богам. Утомленные сумасбродствами князя, воины под руководством Свенельда прибивают его к кресту. Умирающий Владимир видит, как все радостно бегут в реку креститься.

Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры


«Викинга» снимает Паоло Соррентино:
Стало в пять раз красивее, в каждом третьем кадре угадывается шедевр эпохи Возрождения, на саундтреке Воровайки, Лепс и Бетховен. Владимир в любой непонятной ситуации задумчиво попивает грибной отвар, любуется стенами ромейского города и все же с тоской вспоминает старое-доброе язычество. Свенельда играет Тони Сервилло, которого дублирует Суханов.


«Викинга» снимает Стивен Спилберг:
Большинство конфликтов решаются дипломатией и красноречием, Владимир по-прежнему практически не участвует в поединках, а сидит в шатре и выбирает правильные доводы для сомневающихся. Финальная схватка с печенегами отменяется, потому что конь застрял ногой в канаве, вырытой в поисках водопровода, все бросились его спасать, да так и помирились.


«Викинга» снимает молодой Ларс фон Триер:
За дружиной князя ездит оркестр, чтобы героический саундтрек не противоречил ДОГМЕ-95. Из-за приверженности естественному освещению половина фильма напоминает черный квадрат, вторую половину славяне и викинги во главе с Владимиром бегают голыми по лугам, игриво дерутся и сношают всё, что встретят на своём пути. До крещения дело не доходит, фильм, в общем, не об этом.


«Викинга» снимает Федерико Феллини:
В Полоцк и другие захваченные Владимиром города первыми входят клоуны. В финале Рогнеда, Ирина и Анна танцуют в покоях князя, многословно напоминая ему о прожитом. На титрах вертолет несёт статую Иисуса.

Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры


«Викинга» снимает Ксавье Долан:
Владимир плывет с викингами в драккаре и припоминает все обиды, которые ему нанесли отец и братья. Викинги его не понимают, но терпят, пока получают зарплату. Финал картины не меняется.


«Викинга» снимает Вернер Херцог:
Владимир и его дружина с неистовством, достойным лучшего применения, два часа тащат драккары на гору, а потом резво на них спускаются прямо в реку, где их и покрестят. Рассказ ведется от лица матёрого язычника, который трагически погибает при спуске.


«Викинга» снимают недовольные зрители:
Каждый гвоздь позаимствован из музея, облик предков не посрамлен - Владимир и его сородичи ходят в отутюженных сорочках, моют руки перед едой, говорят «пожалуйста» и «спасибо», христианство решают принять миром на очередном вече.

Виталий Сноу
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