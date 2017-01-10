Как бы «Викинга» снимали другие известные режиссеры

20 версий самого резонансного российского фильма
Год российского кино эффектно закончился «Викингом» - самым резонансным фильмом 2016-го и (пока) 2017-го. Кассовые успехи не отменяют обилия претензий к картине - на просторах интернета можно найти немало советов, что и как нужно было снимать, а также российские зрители уже сообразили запретительную петицию (ну а что еще делать в новогодние праздники?). Чтобы напомнить о разности авторских почерков, мы решили пофантазировать, как бы «Викинга» сняли другие известные режиссеры.
«Викинга» снимает Сарик Андреасян:
Для должного пафоса всё снято в рапиде, сцены, ранее снятые в слоу-мо, замедлены еще в два раза (хронометраж увеличивается почти до четырех часов, поэтому фильм разделяют на две части с подзаголовками «Цитадель» и «Крещение», взятыми с позволения Никиты Михалкова
). В пылу битвы дружина Владимира превращается в стадо медведей, все плохие персонажи перемазаны грязью в три раза тщательнее. В редкие минуты затишья слышны шутки ниже пояса и дружный идиотский смех.
«Викинга» снимает Вуди Аллен:
В очереди за похлебкой дружина перебрасывается аутентичными историями и сказками, а также перемалывает кости князю почем зря. Владимир меланхолично сидит на горе, с одной стороны на него давит ответственность, с другой - бесконечные обиды и комплексы.
«Викинга» снимает Уэс Андерсон:
Разодетые по последнему писку славянской моды братья Владимир, Олег и Ярополк сидят по крепостям и переписываются. Камера проезжает вдоль стен, чтобы показать, как проистекает досуг простых жителей (ковыряют в зубах, разделывают туши, играют в боулинг с участием колёс, перетягивают канат). Когда дипломатия заходит в тупик, Владимир готовится выехать с карательной миссией, но сначала нужно перечислить всё, что они возьмут с собой.
«Викинга» снимает Алексей Юрьевич Герман:
Грязи, крови и человеческих отходов становится в три раза больше, бородатые персонажи бесцельно шляются в кадре, половину диалогов невозможно разобрать, так как все говорят хором. В финале Владимир с чаркой отвара на голове уплывает на драккаре колесить по Руси.
«Викинга» снимает Мэл Гибсон:
Владимир изначально придерживается христианства, поэтому огнем и мечом насаждает его по всей Руси. Иногда ему становится стыдно за содеянное, но он смотрит на Луну и успокаивается. Чтобы подчеркнуть правильность пути Владимира, батальные сцены сняты с особой жестокостью.
«Викинга» снимает Винс Гиллиган:
Фильм меняет название на «Чё кого, славяне?», начинается точно так же, но уходит в отрыв, стоит Владимиру выпить с викингами дозу грибного зелья. Князь матереет на глазах, сокращая влияние веселого советчика Свенельда, его путь пролегает через земли печенегов и других подвернувшихся под меч соседей, но стычек не так много - все они оказываются зависимы от скандинавского пойла (самого чистого в округе). Подойдя к вратам Корсуни, он представляется не как «друг вашего императора», а «я тот, кто стучит».
«Викинга» снимает Алехандро Гонсалес Иньярриту:
Олег прячется от воинов Ярополка в туше убитого быка, каждая стрела заставляет зрителя в кресле вздрагивать от эффекта присутствия, к грязи и крови добавляются изморозь и страдание, остальные изменения косметические. Разумеется, виртуоз Любецки
снимает фильм одним кадром.
«Викинга» снимает Дмитрий Дьяченко:
Главные роли распределяют участники «Квартета И», роль Владимира достается Леониду Барацу
, Ростислав Хаит
берется играть его наставника Свенельда, который чаще подтрунивает над князем, чем дает ему дельные советы. Большую часть фильма герои обсуждают, что им не нравится в нынешнем быте («Ну вот грязь, как вообще можно жить в такой грязи, когда у ромеев уже есть водопровод? Потому и пьем с утра, что мыться нечем»). Периодически в кадр заносит проезжих музыкантов в исполнении групп «Чайф» или «Несчастный случай», финальную композицию доверяют исполнить «Любэ».
«Викинга» снимает Никита Михалков:
Владимир не расстается с игрушечной ладьей, смотрит на черепа братьев и задается вопросом «Как это случилось?» и «Что делать дальше?», периодически начинает петь. Во время постельных сцен с Рогнедой ветер волочит по лагерю медвежью шкуру, которую не могут догнать ни славяне, ни викинги (параллельно выкапывают языческий тотем, который в самый ответственный момент занимает вертикальное положение). Крещение снято с помпой: ни одно сражение в фильме не может сравниться с этой массовой сценой.
«Викинга» снимает Крис Картер:
Владимир всё так же насильно берёт в жены Рогнеду, но начинающие преследовать князя чудеса отвлекают его от дороги к ромеям. Вместе они начинают вести расследования, подозревая, что истина где-то рядом, и вся эта затея с междоусобицами и войнами лишь ширма, чтобы отвлечь от истинного положения дел.
«Викинга» снимает Гаспар Ноэ:
Фильм начинается с конца, со сцены крещения, и движется от солнца и белых одежд в сторону крови и насилия. Владимир насилует Рогнеду в сцене, снятой одним кадров, половой член пририсован на компьютере. Фиксация князя на кораблях получает неожиданное объяснение.
«Викинга» снимает Николас Виндинг Рефн:
От вырвиглазной цветокоррекции во время сечи весь экран окрашивается в красное, поединки поставлены с большей любовью, чем диалоги, говорят, правда, немного и редко. Первая брачная ночь Владимира и Рогнеды заканчивается каннибализмом в исполнении счастливого мужа, который еще не отошел от грибного отвара.
«Викинга» снимает Кирилл Серебренников:
Владимир донимает окружающих с критикой их веры, прикидывается тотемом, бегает голым по капищу и отнимает у волхвов дары богам. Утомленные сумасбродствами князя, воины под руководством Свенельда прибивают его к кресту. Умирающий Владимир видит, как все радостно бегут в реку креститься.
«Викинга» снимает Паоло Соррентино:
Стало в пять раз красивее, в каждом третьем кадре угадывается шедевр эпохи Возрождения, на саундтреке Воровайки, Лепс и Бетховен. Владимир в любой непонятной ситуации задумчиво попивает грибной отвар, любуется стенами ромейского города и все же с тоской вспоминает старое-доброе язычество. Свенельда играет Тони Сервилло
, которого дублирует Суханов.
«Викинга» снимает Стивен Спилберг:
Большинство конфликтов решаются дипломатией и красноречием, Владимир по-прежнему практически не участвует в поединках, а сидит в шатре и выбирает правильные доводы для сомневающихся. Финальная схватка с печенегами отменяется, потому что конь застрял ногой в канаве, вырытой в поисках водопровода, все бросились его спасать, да так и помирились.
«Викинга» снимает молодой Ларс фон Триер:
За дружиной князя ездит оркестр, чтобы героический саундтрек не противоречил ДОГМЕ-95. Из-за приверженности естественному освещению половина фильма напоминает черный квадрат, вторую половину славяне и викинги во главе с Владимиром бегают голыми по лугам, игриво дерутся и сношают всё, что встретят на своём пути. До крещения дело не доходит, фильм, в общем, не об этом.
«Викинга» снимает Федерико Феллини:
В Полоцк и другие захваченные Владимиром города первыми входят клоуны. В финале Рогнеда, Ирина и Анна танцуют в покоях князя, многословно напоминая ему о прожитом. На титрах вертолет несёт статую Иисуса.
«Викинга» снимает Ксавье Долан:
Владимир плывет с викингами в драккаре и припоминает все обиды, которые ему нанесли отец и братья. Викинги его не понимают, но терпят, пока получают зарплату. Финал картины не меняется.
«Викинга» снимает Вернер Херцог:
Владимир и его дружина с неистовством, достойным лучшего применения, два часа тащат драккары на гору, а потом резво на них спускаются прямо в реку, где их и покрестят. Рассказ ведется от лица матёрого язычника, который трагически погибает при спуске.
«Викинга» снимают недовольные зрители:
Каждый гвоздь позаимствован из музея, облик предков не посрамлен - Владимир и его сородичи ходят в отутюженных сорочках, моют руки перед едой, говорят «пожалуйста» и «спасибо», христианство решают принять миром на очередном вече.
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