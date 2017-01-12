Фёдор Бондарчук раскроет тайны «Притяжения»

17 января
в московском киноцентре «Октябрь»
в рамках проекта «КАРО.Арт» Федор Бондарчук
выступит с лекцией «Притяжение: Под знаком строгой секретности»
. Известный режиссер, актер и продюсер российских фильмов
поделится опытом работы в кинематографе и раскроет некоторые секреты своего нового фильма «Притяжение
». Модератором лекции выступит кинокритик Антон Долин
.
Новая картина Федора Бондарчука «Притяжение»
станет уже четвертым российским фильмом, переведенным в формат IMAX. Фильм рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом. Сюжет картины выдержан в духе научно-фантастической антиутопии — очень редкого для российского кинематографа жанра. Гости лекции смогут составить свое мнение о картине, посмотрев эксклюзивные кадры из фильма и видеоматериалы со съемочной площадки, а также задав интересующие их вопросы во время живой дискуссии.
В своем выступлении режиссер также расскажет об особенностях создания масштабного кино, работе над графикой и визуальными эффектами, трудностях, с которыми приходится сталкиваться съемочной группе.
kino-teatr.ru
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