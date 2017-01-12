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Фёдор Бондарчук раскроет тайны «Притяжения»

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12 января 2017
17 января в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» Федор Бондарчук выступит с лекцией «Притяжение: Под знаком строгой секретности». Известный режиссер, актер и продюсер российских фильмов поделится опытом работы в кинематографе и раскроет некоторые секреты своего нового фильма «Притяжение». Модератором лекции выступит кинокритик Антон Долин.

Фёдор Бондарчук раскроет тайны «Притяжения»

Новая картина Федора Бондарчука «Притяжение» станет уже четвертым российским фильмом, переведенным в формат IMAX. Фильм рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом. Сюжет картины выдержан в духе научно-фантастической антиутопии — очень редкого для российского кинематографа жанра. Гости лекции смогут составить свое мнение о картине, посмотрев эксклюзивные кадры из фильма и видеоматериалы со съемочной площадки, а также задав интересующие их вопросы во время живой дискуссии.

В своем выступлении режиссер также расскажет об особенностях создания масштабного кино, работе над графикой и визуальными эффектами, трудностях, с которыми приходится сталкиваться съемочной группе.

kino-teatr.ru начинает розыгрыш трёх пар билетов на это мероприятие! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

Полная информация о лекции и заказ билетов доступны на сайте кинотеатра.
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