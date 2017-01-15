Самые интригующие фильмы 2017

Программа минимум: 20 картин, которые стоит увидеть в этом году
Начало года - традиционное время строить планы и предаваться оптимизму - самое время прикинуть, от каких картин мы ожидаем если не прорыва, то как минимум приятно проведенного времени. В списке, как обычно, фильмы самые разные - от франшиз с амбициями кассовых рекорсменов до скромных картин с призами главных мировых фестивалей. От Джармуша и Скорсезе - до «Звездных войн», кино на все случаи жизни.
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«Ла-Ла Ленд»
, реж. Дэмиен Шазелл
Второй фильм режиссера «Одержимости
»: современный мюзикл с Гослингом
и Эммой Стоун
(Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в Венеции), который обещает стать одной из главных зрительских любовей следующего года.
В прокате с 12 января
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«Молчание»
, реж. Мартин Скорсезе
Проект-долгострой живого классика: экранизировать одноименный роман Сюсаку Эндо
Скорсезе задумал еще в 90-х, почти приступил к съемкам после «Банд Нью-Йорка
», но не нашел спонсоров, а в 2012-м на него даже подала в суд японская студия, курировавшая проект как раз с 90-х. За почти три десятилетия многократно изменился кастинг, сюжет же остался прежним: XVII век, два португальских священника-иезуита (Эндрю Гарфилд
и Адам Драйвер) едут в Японию, чтобы найти пропавшего наставника (Лиам Нисон
) и заняться миссионерством. Всё это на фоне преследования католиков в стране восходящего солнца. Про картину уже можно услышать, что это лучший фильм Мартина Скорсезе.
В прокате с 26 января
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«Патерсон»
, реж. Джим Джармуш
Удостоенный на Каннском кинофестивале забавной Премии пальмовой собаки (за отношение, собственно, к собакам), новый фильм Джима Джармуша про поэта и водителя автобуса Патерсона (Адам Драйвер
), обнаруживающего поэзию в будничности и записывающего её в стол.
В прокате с 16 февраля
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«Лунный свет»
, реж. Барри Дженкинс
Фаворит американской критики, фигурирующий в каждом втором списке лучших картин года (к критикам присоединяются современные режиссеры в диапазоне от постановщиков ленты «Человек - швейцарский нож
» до Джонатана Демме
). «Лунный свет» на манер «Отрочества
» наблюдает за взрослением афроамериканца из Майами в период расцвета наркоторговли. Только роль Широна в детстве, тинейджерстве и взрослой жизни играют три разных актера.
В прокате с 16 февраля
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«Тони Эрдманн»
, реж. Марен Аде
Насыщенная юмором драма про отношения серьезной, работающей в крупной консалтинговой фирме женщины (Сандра Хюллер
) и её отца (Петер Симонишек
) - учителя музыки, который любит повалять дурака под именем Тони Эрдманн. Лента Аде - умная трагикомедия, снятая с фестивальной тщательностью, - не только рассказывает про отцов и детей, но препарирует безграничный человеческий стыд - за своё тело, социальный статус, родителей и далее по списку. Фильм стал фаворитом кинокритиков в Канне, но получил только их же приз. Также фильм Аде выдвинут от Германии на «Оскар».
В прокате с 23 февраля
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«Персональный покупатель»
, реж. Оливье Ассайяс
Мистическая драма Оливье Ассайаса про молодую американку (Кристен Стюарт
), которая переехала в Париж, помогает знаменитостям обновлять гардероб, а еще видит призраков. Фильм принес Ассайясу приз Канн за режиссуру, а для Стюарт стал еще одним фильмом в череде проектов, где она напоминает, что вообще-то умеет играть.
В прокате со 2 марта
.
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«Призрак в доспехах»
, реж. Руперт Сандерс
Киноадаптация легендарного аниме Мамору Осии
с тем же названием, снятого по одноименной же манге. Оригинал - «Мир Дикого Запада
» здорового человека: киберпанк-притча про андроидов и сознание. В ремейке, если верить трейлеру, самые известные сцены пересняли покадрово, но сценаристы «Голоса улиц», взявшиеся за адаптацию, кажется, оставили себе пространство для маневра и заигрываний с футуристическим японским колоритом. Впрочем, не исключено, что главный аттракцион - обнаженная Скарлетт Йоханссон
, эффектно прыгающая с крыши, Йохан Филип Асбек
с искусственными глазами и неизменно фактурный Такеши Китано
.
В прокате с 30 марта
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«Путешествие времени»
, реж. Терренс Малик
Это должно было случиться: разговаривающий со Вселенной, как простые смертные за обеденным столом - друг с другом, Терренс Малик снял документальный фильм-путешествие про рождение Земли (а заодно, возможно, нашел ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого).
В прокате с 30 марта
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«Большой»
, реж. Валерий Тодоровский
Не ремейк
фильма с Томом Хэнксом
, а история про Большой театр, в котором стремительно складывается карьера талантливой провинциальной балерины. Закулисные интриги, неизбежные, надо думать, сравнения с «Черным лебедем
» и редкое появление на большом экране Алисы Фрейндлих
- раз с «Дамой пик
» не получилось, может быть, у Тодоровского с балетом получится снять большое, без помпы, российское кино.
В прокате с 11 мая
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«Чужой: Завет»
, реж. Ридли Скотт
Сиквел «Прометея
» и приквел классического «Чужого
»: Ридли Скотт
продолжает религиозную надстройку франшизы про нечто из открытого космоса, отправляя людей (Кэтрин Уотерсон
, Джеймс Франко
и Нуми Рапас
) и андроидов (Майкл Фассбендер
) на поиски смысла жизни в упаковке космического хоррора (в этот раз, кажется, по-настоящему жуткого).
В прокате с 18 мая
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«Моя девушка - монстр»
, реж. Начо Вигалондо
Хоррор-мейкер Вигалондо пришла в голову занятная идея скрестить драму о непростом периоде в жизни девушки из мегаполиса (Энн Хэтэуэй
) и нападение кайдзю на Сеул. Очевидно, пробуждение очередной исполинской ящерицы спровоцировала не злоба природы на человечество с его технологиями, а внутренняя ярость Глории из Нью-Йорка, которая потеряла и бойфренда и работу.
В прокате с 8 июня
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«Дюнкерк»
, реж. Кристофер Нолан
Посвятив «Интерстеллар
» силе любви, мегаломан Нолан взялся за надежду. В основе его нового фильма - исторический материал: операцию «Динамо», в ходе которой союзники во время Второй Мировой практически чудом спасли три тысячи солдат, оказавшихся в тисках вражеских войск на французском пляже подле Дюнкерка. Главная интрига - с чего бы это режиссера, славящегося фантазией и любовью к сложным концептам, заинтересовала история.
В прокате с 20 июля
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«Валериан и город тысячи солнц»
, реж. Люк Бессон
Серьезный повод дать Бессону, хоронившему режиссерскую карьеру последние десять лет, второй шанс. Аккурат к 50-летию научно-фантастического комикс-сериала «Валериан и Лорелин», француз решил экранизировать влиятельнейшее произведение земляков. Трейлер пестрит цитатами из популярных саг про космос - в диапазоне от «Звездных войн
» до «Аватара
», - только фокус в том, что Лукас
, Кэмерон
и многие другие классики свои блестящие идеи из французского комикса и позаимствовали. В ролях Валериана и Лорелин - Дэйн ДеХаан
и Кара Делевинь
.
В прокате с 20 июля
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«Темная башня»
, реж. Николай Арсель
Имя датского постановщика Николая Арселя долгое время связывали с экранизацией комикс-саги Fables (ревизионистской сказки про известных персонажей в современном мегаполисе), но, пока тот проект заглох, он взялся за не менее амбициозную франшизу. Кинематографисты давно подбирались к экранизации одноименного цикла Стивена Кинга
из семи романов, но с мертвой точки дело сдвинулось только в прошлом году. Роль Стрелка досталась Идрису Эльбе
, а преследуемого им антагониста Человека в черном сыграл Мэттью Макконахи
(ради этой роли он отказался от съемок в сиквеле «Стражей Галактики
»). Действительно пришло время для экранизации экзистенциального фэнтэзи Кинга или опасения фанатов серии сбудутся - узнаем уже летом.
В прокате с 27 июля
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«Оно»
, реж. Андреас Мускетти
Еще одна экранизация Стивена Кинга - на этот раз повторное обращение к роману «Оно», по которому есть фильм 1990 года
. Сначала новый хоррор про клоуна Пенивайза (Билл Скарсгард
) собирался снимать Кэри Фукунага
, но у постановщика первого сезона «Настоящего детектива
» случились творческие разногласия с продюсерами - в частности, он хотел разделить картину на две части (как сделали в 90-м). Так место постановщика занял испанец Мускетти, на чьём счету неплохой фильм ужасов «Мама
», что даёт повод не слишком переживать за будущее «Оно».
В прокате с 7 сентября
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«Юный водитель»
, реж. Эдгар Райт
Драма про юного водителя (Энсел Эльгорт
), который очень любит музыку и вынужден работать на мафию. Любимый плейлист должен помочь главному герою не только распрощаться с криминалитетом, но и спасти собственную жизнь, а заодно и любовь (Лили Джеймс
). Для новой картины британский комедиограф Райт, режиссер трилогии «кровь и мороженное», также рекрутировал Кевина Спейси
и Джейми Фокса
.
В прокате с 17 августа
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«Бегущий по лезвию 2049»
, реж. Дени Вильнев
Уже вызывающий много споров сиквел великого сай-фая
Ридли Скотта по мотивам романа Филипа К. Дика
. В режиссерское кресло приземлился канадец Вильнев - постановщик прошлогоднего «Прибытия
», а также потенциальный режиссер новой экранизации «Дюны
». Пока Вильнев строит планы переснять все значимые научнофантастические фильмы, а сетевые войны ломают копья, про «Бегущего по лезвию 2049» известно, что туда вернется Харрисон Форд
, а главную роль сыграет Райан Гослинг, актер-андроид.
В прокате с 5 октября
.
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«Убийство священного оленя»
, реж. Йоргос Лантимос
История про выдающегося хирурга (Колин Фаррелл
) и его жену (Николь Кидман
), которые решили усыновить мальчика, не подозревая, что это решение толкнет их на, возможно самые настоящие, жертвы. Талант грека Лантимоса на базе некоторого аспекта человеческой жизни сочинить абсурдистскую притчу не заставляет сомневаться, что и этот куцый синопсис развернется если не в очередную трагедию, то в интересное размышление о человеческой природе.
В прокате в октябре
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«Субурбикон»
, реж. Джордж Клуни
Небезуспешно промышляющий режиссурой уже пятнадцать лет, Клуни сочинил новую историю в соавторстве с братьями Коэн
. 1950-е, идиллию семьи, проживающей в городке Субурбия, нарушает агрессивное вторжение, которое провоцирует их на такие поступки, которых они и сами от себя не ожидали. Актерский ансамбль, как всегда у Клуни, на подбор - Мэтт Дэймон
, Оскар Айзек
, Джулианна Мур
, Джош Бролин
и другие.
В прокате со 2 ноября
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«Звёздные войны: Эпизод 8»
, реж, Райан Джонсон
В 2017-м ставшую ежегодной атаку Star Wars на кошельки зрителей всего мира возглавит Райан Джонсон - режиссер сай-фая «Петля времени
» и школьного нео-нуара «Кирпич
». Нет оснований сомневаться в выдумке Джонсона, однако изобретательному постановщику в наследство достались возвращение Люка Скайуокера, развитие непростых семейных отношений среди героев оригинальной саги и загадка Рэй (Дэйзи Ридли
). Сможет ли он продемонстрировать не только коммерческую необбходимость возрождения легендарной космооперы - ключевой вопрос для новой трилогии. К слову, Кэри Фишер
, которой не стало в конце прошлого года, успела вернуться к роли Леи Органы для 8 эпизода. Также в фильме снялись Бенисио Дель Торо
и Лора Дерн
, а для Тома Харди
по слухам нашлось камео штурмовика.
В прокате с 14 декабря
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