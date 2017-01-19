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«Оно», «Суспирия» и ещё 13 пугающих фильмов 2017 года

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19 января 2017
Приготовьтесь бояться

Ветер подвывает. Половицы скрипят. По углам зловещие тени. А где-то в подвале спряталось нечто, с нетерпением ожидающее приток свежей крови, т.е. хорроров. В наш топ страшилок 2017 года, по сложившейся традиции, попали не только образцы чистого жанра, коих выходит ежегодно всё меньше и меньше, но и ленты с иррациональными и мистическими сюжетами, которые не способны по-настоящему испугать, хотя визуально выглядят макабрически.



«Астрал: Глава 4» / Insidious: Chapter 4



Как видно из ролика, бессменная психолог-экстрасенс Элис Райнер в исполнении Лин Шэй и сценарист Ли Уоннелл пообещали вернуться к популярной хоррор-серии осенью наступившего года. О сюжете пока ничего неизвестно, а вот имя постановщика не является секретом - у руля Адам Робител, написавший сценарий к пятому «Паранормальному явлению».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 октября



«Вурдалаки»



Михаил Пореченков, Константин Крюков, Роман Мадянов, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Юлия Ауг и другие актёры в мистическом фэнтези Сергея Гинзбурга, повествующем о вампирах, поселившихся в елизаветинской России. Страшного здесь, разумеется, не будет и в помине, но таинственную атмосферу режиссёр, скорее всего, обеспечит.

Точная дата выхода в прокат: 22 февраля



«Демон внутри» / The Autopsy of Jane Doe



Англоязычный дебют норвежца Андрэ Овредала, ответственного за неплохих «Охотников на троллей». По сюжету паталогоанатомы Эмиль Хирш и Брайан Кокс при вскрытии тела неизвестной молодой женщины обнаруживают, что оно было лишь оболочкой для мощнейшего злого духа.

Точная дата выхода в прокат: 23 марта



«Звонки» / Rings



Ещё один англоязычный дебют - на сей раз испанца Ф. Хавьера Гутьерреса, не снимавшего ничего после своей фантастической ленты «3 дня» почти десять лет. Тем не менее, режиссёру доверили по-новому взглянуть на популярную хоррор-серию о проклятой видеокассете, а на одну из ролей пригласили Винсента Д'Онофрио.

Точная дата выхода в прокат: 2 февраля



«Лаймхаузский голем» / The Limehouse Golem

«Лаймхаус Голем»

В костюмированной картине Хуана Карлоса Медины («Нечувствительный») Билл Найи, Оливия Кук, Дуглас Бут и Эдди Марсан разыграют детективную историю о том, как в викторианском Лондоне произошла серия жестоких убийств, виновником которых народ считает голема. Хотя у полиция совершенно другой подозреваемый, и имя ему - Карл Маркс...

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 июня



«Мумия» / The Mummy



Перезапуск популярного сюжета с Томом Крузом, Софией Бутеллой, Расселлом Кроу и Аннабелль Уоллис в рамках очередной модернизации Вселенной монстров студии Universal. От юмора Стивена Соммерса создатели вроде бы избавились, и, вполне возможно, нам пощекочут нервы.

Точная дата выхода в прокат: 8 июня



«Невеста»



Святослав Подгаевский вновь обратился к местному иррациональному сюжету, который на сей раз основан не на городской легенде, а на странных свадебных обрядах прошлого. Игорь Хрипунов прилагается.

Точная дата выхода в прокат: 19 января



«Оно» / It

«Оно»

Новая киноадаптация известного романа Стивена Кинга, который уже переносили на большой экран в далёком 1990-м. Тима Карри в образе Пеннивайза заменил Билл Скарсгард, а режиссёрское кресло следом за Томми Ли Уоллесом занял Андрес Мускетти («Мама»).

Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 сентября



«Оно приходит ночью» / It Comes at Night

«Оно», «Суспирия» и ещё 13 пугающих фильмов 2017 года

Джоэл Эдгертон, Кармен Эджого и Райли Кио задействованы в истории про то, как отец защищает семью от непонятного духа, терроризирующего их дом. В режиссёрском кресле - Трей Эдвард Шульц, автор фильма «Криша», покорившего фестиваль SXSW два года назад.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Проклятие Аннабель 2» / Annabelle 2



Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет...») под присмотром Джеймса Вана сотворит продолжение спин-оффа «Заклятия», в котором Миранда Отто и Энтони ЛаПалья прочувствуют на себе всю силу проклятия пресловутой пугающей куклы.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 августа



«Пятница 13-е / Friday the 13th»

«Оно», «Суспирия» и ещё 13 пугающих фильмов 2017 года

Второй ремейк культового хоррора Шона С. Каннингэма был заявлен ещё в прошлом году, но до экрана доберётся лишь будущей осенью - при условии, что всё для него сложится удачно. На сей раз в режиссёрском кресле Брек Эйснер («Безумцы»).

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 октября



«Сплит» / Split



Джеймс Макэвой от души отыграется на зрителе в новой работе М. Найта Шьямалана, где он воплотил образ психопата с 23 личностями в своей голове. Компанию ему составит Аня Тейлор-Джой, чувствующая себя как рыба в воде в пугающем жанре после атмосферной «Ведьмы».

Точная дата выхода в прокат: 16 марта



«Суспирия» / Suspiria

«Оно», «Суспирия» и ещё 13 пугающих фильмов 2017 года

Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон и Дакота Джонсон в ремейке культовой ленты Дарио Ардженто, за который взялся Лука Гуаданьино («Большой всплеск»). Появится в фильме и звезда оригинала Джессика Харпер.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Ужас Амитивилля: Пробуждение» / Amityville: The Awakening



Очередной перезапуск классического хоррора Стюарта Розенберга, вышедшего в 1979 году. Режиссёром числится Франк Халфун («Маньяк»), а в актёрский ансамбль вошли Белла Торн, Дженнифер Джейсон Ли и Кертвуд Смит.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 30 марта



«Эксперимент Белко» / The Belko Experiment



Нашумевший проект Грега Маклина и Джеймса Ганна, в котором Адриа Архона, Майкл Рукер, Тони Голдуин, Джон С. Макгинли и Шон Ганн взялись за оружие, дабы выжить в смертельной игре, затеянной в многоэтажном корпоративном офисном здании.

Точная дата выхода в прокат неизвестна

Макс Милиан
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