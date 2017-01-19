«Оно», «Суспирия» и ещё 13 пугающих фильмов 2017 года

Ветер подвывает. Половицы скрипят. По углам зловещие тени. А где-то в подвале спряталось нечто, с нетерпением ожидающее приток свежей крови, т.е. хорроров. В наш топ страшилок 2017 года, по сложившейся традиции, попали не только образцы чистого жанра, коих выходит ежегодно всё меньше и меньше, но и ленты с иррациональными и мистическими сюжетами, которые не способны по-настоящему испугать, хотя визуально выглядят макабрически.
«Астрал: Глава 4» / Insidious: Chapter 4
Как видно из ролика, бессменная психолог-экстрасенс Элис Райнер в исполнении Лин Шэй и сценарист Ли Уоннелл пообещали вернуться к популярной хоррор-серии осенью наступившего года. О сюжете пока ничего неизвестно, а вот имя постановщика не является секретом - у руля Адам Робител, написавший сценарий к пятому «Паранормальному явлению».
Англоязычный дебют норвежца Андрэ Овредала, ответственного за неплохих «Охотников на троллей». По сюжету паталогоанатомы Эмиль Хирш и Брайан Кокс при вскрытии тела неизвестной молодой женщины обнаруживают, что оно было лишь оболочкой для мощнейшего злого духа.
Ещё один англоязычный дебют - на сей раз испанца Ф. Хавьера Гутьерреса, не снимавшего ничего после своей фантастической ленты «3 дня» почти десять лет. Тем не менее, режиссёру доверили по-новому взглянуть на популярную хоррор-серию о проклятой видеокассете, а на одну из ролей пригласили Винсента Д'Онофрио.
Точная дата выхода в прокат: 2 февраля
«Лаймхаузский голем» / The Limehouse Golem
В костюмированной картине Хуана Карлоса Медины («Нечувствительный») Билл Найи, Оливия Кук, Дуглас Бут и Эдди Марсан разыграют детективную историю о том, как в викторианском Лондоне произошла серия жестоких убийств, виновником которых народ считает голема. Хотя у полиция совершенно другой подозреваемый, и имя ему - Карл Маркс...
Джоэл Эдгертон, Кармен Эджого и Райли Кио задействованы в истории про то, как отец защищает семью от непонятного духа, терроризирующего их дом. В режиссёрском кресле - Трей Эдвард Шульц, автор фильма «Криша», покорившего фестиваль SXSW два года назад.
Второй ремейк культового хоррора Шона С. Каннингэма был заявлен ещё в прошлом году, но до экрана доберётся лишь будущей осенью - при условии, что всё для него сложится удачно. На сей раз в режиссёрском кресле Брек Эйснер («Безумцы»).
Джеймс Макэвой от души отыграется на зрителе в новой работе М. Найта Шьямалана, где он воплотил образ психопата с 23 личностями в своей голове. Компанию ему составит Аня Тейлор-Джой, чувствующая себя как рыба в воде в пугающем жанре после атмосферной «Ведьмы».
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