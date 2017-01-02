«Притяжение», «Рай» и ещё 10 фильмов января

Майкл Фассбендер и Марион Котийяр в экранизации культовой серии игр Ubisoft. На родине кино разругали в пух и в прах, да и зрителям не особо понравилось. Осталось только нам в очередной раз убедиться в непреложном правиле: игры не подходят для киноадаптации. Выход в прокат: 5 января
В новой криминальной драме Бена Аффлека его персонаж окунается в преступный мир Бостона середины 20-х годов прошлого века. Компанию Аффлеку составили Зои Салдана, Эль Фэннинг и другие актёры. Выход в прокат: 12 января
Святослав Подгаевский продолжает свою хоррор-миссию с явной целью разбить сложившийся стереотип о том, что на нашей почве ужасы никогда не приживутся. Следом за «Пиковой дамой» режиссёр обратился к ещё одному местному иррациональному сюжету, который на сей раз основан не на городской легенде, а на странных свадебных обрядах прошлого. Игорь Хрипунов прилагается. Выход в прокат: 19 января
Мультфильм Эрика Саммера и Эрика Уорина про девочку-сироту, мечтающую стать балериной. В оригинале свои голоса главным героям подарили Эль Фэннинг и Дейн ДеХаан, а в российской версии можно будет услышать Анну Котову. Выход в прокат: 26 января
Долгожданная картина Мартина Скорсезе, наконец-то, доберётся до зрителя. Эндрю Гарфилд и Лиам Нисон предстанут в образах испанских миссионеров, столкнувшихся с гонениями на христиан в Японии 17-го века. Выход в прокат: 26 января
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