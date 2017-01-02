Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Притяжение», «Рай» и ещё 10 фильмов января

2 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
2 января 2017
Выбор редакции Кино-Театр.ру



«Кредо убийцы» / Assassin's Creed



Майкл Фассбендер и Марион Котийяр в экранизации культовой серии игр Ubisoft. На родине кино разругали в пух и в прах, да и зрителям не особо понравилось. Осталось только нам в очередной раз убедиться в непреложном правиле: игры не подходят для киноадаптации.
Выход в прокат: 5 января



«2+1» / Demain tout commence



Омар Си и Клеманс Поэзи в семейной комедии про парня, которому подкинули грудного ребёнка. Похоже, что здесь «1+1» встретился с «Тремя мужчинами и младенцем в люльке».
Выход в прокат: 12 января



«Закон ночи» / Live by Night



В новой криминальной драме Бена Аффлека его персонаж окунается в преступный мир Бостона середины 20-х годов прошлого века. Компанию Аффлеку составили Зои Салдана, Эль Фэннинг и другие актёры.
Выход в прокат: 12 января



«Ла-Ла Ленд» / La La Land



Мюзикл Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун (Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в Венеции) в ролях влюблённых друг в друга джазового музыканта и старлетки. Must see.
Выход в прокат: 12 января



«Не стучи дважды» / Don't Knock Twice



Кейти Сэкофф в ужастике Карадога В. Джеймса, снявшего несколько лет назад неплохую «Машину», раскроет тайну родного города.
Выход в прокат: 12 января



«По млечному пути» / On the Milky Road



Новое творение Эмира Кустурицы, в котором сам режиссёр разыгрывает историю любви с Моникой Белуччи на фоне боснийской войны. Фильм-участник основного конкурса 73-го Венецианского кинофестиваля.
Выход в прокат: 12 января



«Невеста»



Святослав Подгаевский продолжает свою хоррор-миссию с явной целью разбить сложившийся стереотип о том, что на нашей почве ужасы никогда не приживутся. Следом за «Пиковой дамой» режиссёр обратился к ещё одному местному иррациональному сюжету, который на сей раз основан не на городской легенде, а на странных свадебных обрядах прошлого. Игорь Хрипунов прилагается.
Выход в прокат: 19 января



«Рай» / Paradise



Новая работа Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в образе русской эмигрантки и участницы Сопротивления была отмечена призом за режиссуру на Мостре и тремя наградами фестиваля в Хихоне.
Выход в прокат: 19 января



«Три икса: Мировое господство» / xXx: Return of Xander Cage



Ксандер Кейдж (Вин Дизель) возвращается, да не один, а с хорошей компанией (Нина Добрев, Сэмюэл Л. Джексон, Тони Коллетт). Режиссёром триквела числится Ди Джей Карузо.
Выход в прокат: 19 января



«Балерина» / Ballerina



Мультфильм Эрика Саммера и Эрика Уорина про девочку-сироту, мечтающую стать балериной. В оригинале свои голоса главным героям подарили Эль Фэннинг и Дейн ДеХаан, а в российской версии можно будет услышать Анну Котову.
Выход в прокат: 26 января



«Молчание» / Silence



Долгожданная картина Мартина Скорсезе, наконец-то, доберётся до зрителя. Эндрю Гарфилд и Лиам Нисон предстанут в образах испанских миссионеров, столкнувшихся с гонениями на христиан в Японии 17-го века.
Выход в прокат: 26 января



«Притяжение»



Фёдор Бондарчук снял кино о первом контакте с инопланетянами, в котором нашлось место Олегу Меньшикову и Александру Петрову. Как минимум, любопытно.
Выход в прокат: 26 января



Смотрите также в кинотеатрах:

с 5 января
Без тормозов
Ложные признания
Монстр-Траки
Мульт в кино. Выпуск № 44

с 12 января
Почему он?
Преисподняя

с 19 января
Джимми – покоритель Америки
Иллюзия любви
Ловушка
Мульт в кино. Выпуск № 45
Отважный рыцарь
Призрак дома Бриар

с 26 января
Джокер
Мадам Баттерфляй (La Scala)
С пяти до семи
Семейное ограбление
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
Трансформация

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
12 фильмов декабря'16
20 фильмов зимы: Солнца нет, но вы держитесь
Поиск по меткам
Американское киноигрыМакс МилианМюзиклНаучная фантастикапремьеры годаРоссийские фильмыФранцузское киноХоррор
персоны
Бен АффлекМоника БелуччиФёдор БондарчукЮлия ВысоцкаяЭндрю ГарфилдРайан ГослингДейн ДеХаанСэмюэл Л. ДжексонВин ДизельНина ДобревДи Джей КарузоТони КоллеттАндрей КончаловскийМарион КотийярАнна КотоваЭмир КустурицаОлег МеньшиковЛиам НисонАлександр Петров (III)Святослав ПодгаевскийКлеманс ПоэзиЗои СалданаОмар СиМартин СкорсезеЭмма СтоунКейти СэкоффМайкл ФассбендерЭль ФэннингИгорь ХрипуновДэмиен Шазелл
фильмы
2+1БалеринаЗакон ночиКредо убийцыЛа-Ла ЛендМолчаниеНе стучи дваждыНевестаПо млечному путиПритяжениеРайТри икса: Мировое господство

фотографии >>
«Ла-Ла Ленд»
«Невеста»
«Кредо убийцы»
«Не стучи дважды»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Инна Гомес
Сергей Жигунов
Олег Корчиков
Валерия Ланская
Алексей Панькин
Евгения Ханаева
Александр Цуркан
Аглая Шиловская
Вячеслав Шихалеев
Пас Вега
Кармело Гомес
Куба Гудинг-младший
Тэй Диггз
Тиа Каррере
Джоанна Пакула
Николя Сильбер
все родившиеся 2 января >>

Афиша кино >>

Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
Монстр-Траки
боевик, комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

О Brexit снимут комедию
Новости кино

О Brexit снимут комедию

В основе сценария фильма студии Warner Brothers - дневник британского миллионера Аррона Бэнкса, одного из главных спонсоров кампании за выход из ЕС.