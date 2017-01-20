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«День сурка» наступит в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге

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20 января 2017
2 февраля в День сурка компания «Иноекино» возвращает на экраны великолепную романтическую комедию из 90-х — «День сурка». Специальные показы в оригинале с субтитрами состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

«День сурка» наступит в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге

Режиссёр Харольд Рамис в различных интервью и комментариях утверждает, что герой Билла Мюррея проводит в Дне сурка от 10 до 10000 лет. «День сурка» — одна из самых тонких, ироничных и неизменно любимых во всем мире романтических комедий. Гильдия сценаристов США включила «День сурка» в сотню лучших сценариев всех времен — эта история неизменно приводится в огромном количестве современных учебников по драматургии как эталон. Словосочетание «день сурка» давно стало нарицательным. Но главное — фильм по-прежнему жив, здоров, и каждый его просмотр дарит незабываемые эмоции. Как и в первый раз.

«День сурка» наступит в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге

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