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Главная тема Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го Антиутопии, Большой театр, космос, человек-медведь и Крым - чем будут развлекать зрителей отечественные фильмы в новом году

Новости кино Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу Министр культуры России обратился в Минобрнауки с соответствующей инициативой.

Новости кино Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура» Вышел новый трейлер фильма с участием Чарли Ханнэма, Джуда Лоу и Дэвида Бекхэма.

Рецензии на фильмы «Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился

Обзор сериалов «Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей и взрослых