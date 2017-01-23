Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го

Закончился Год российского кино, вышедшие во время которого хорошие отечественные фильмы можно пересчитать по пальцам одной руки. Казалось, наша киноиндустрия на весь этот период ушла в академический отпуск, но пока мы ругали то, чего нет, империя готовила ответный удар и теперь начинает сервировать стол приготовленными во время затишья угощениями. Мы собрали более-менее все интересные российские проекты, которые следует ожидать в 2017-ом.
Беглый жанровый и тематический анализ говорит о том, что приоритеты кинематографистов меняются: картин о прошлом и о войне становится меньше, почти совсем исчезли драмы, а вот количество мистики, фантастики и фэнтези растет. Жертвой грез о будущем пали даже самые артхаусные режиссеры: за фантастические блокбастеры взялись Алексей Попогребский, который снимает снимает «И-Сайдер» (в этом году мы его не увидим), и болгарский постановщик Явор Гырдев, о его «Икарии» речь пойдет ниже.
Мы решили избрать формат противопоставления друг другу похожих проектов. Заранее просим извинить за некорректность некоторых сравнений, хотя часть картин в любом случае обречена быть поставленной на одну доску.
Древнерусское фэнтези: ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ / ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
«Легенда о Коловрате» - представитель племени недостоверных исторических фильмов, претендующий на роль главного отечественного блокбастера. Евпатий Коловрат - легендарный рязанский воевода, который сражался против Орды (его роль сыграл Илья Малаков
). Генеральный продюсер картины Джаник Файзиев
потратил 360 млн. рублей в основном на визуальные эффекты: посмотрите трейлер
, и сразу поймете, что их делала та же компания, что и «Сталинград
». В общем, все выглядит очень дорого и ненатурально, возрастной рейтинг, как и у детской версии «Викинга», 12+.
Многожанровая картина «Последний богатырь» для семейного просмотра напротив выглядит пока до неприличия дешево, даром что производством занимается компания Disney. Фильм продолжает тему и настроение «Книги мастеров
» (2008): современный Иванушка попадает в Белогорье - фантастический мир, населенный героями русских сказок, в частности, здесь есть Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко
) и Водяной (Сергей Бурунов
).
В прокате
:
«Легенда о Коловрате» - 13 апреля
«Последний богатырь» - 19 октября
Чертовщина: ВУРДАЛАКИ / ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ: ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКИ
Невероятная чертовщина творится в двух следующих фильмах года. Действие обоих происходит в 18 веке, да и по сюжету они близки. Путешествие в Китай
, реж. Олега Степченко
ранее фигурировало под именем «Вий-2», «Вурдалаки» Сергея Гинзбурга
также явно вдохновлены этим произведением Гоголя: в окраинный монастырь в Карпатских горах прибывает крестник императрицы и вступает там в неравную схватку со сверхъестественным злом. В ролях Михаил Пореченков
, Константин Крюков
, Аглая Шиловская
.
В «Путешествии в Китай» от Гоголя вообще ничего не осталось, зато фильм признан самым дорогим в истории российского кино - на его создание пошло около 3 миллиарда рублей, большая часть из которых – гонорары внушительного списка голливудских звезд. В фильме задействованы Джеки Чан
, Джейсон Флеминг
, Рутгер Хауэр
, лилипут Мартин Клебба
и другие. Самым же дорогостоящим персонажем стал компьютерный дракон с длинными ресницами (китайский Вий).
В прокате
:
«Вурдалаки» - 22 февраля
«Путешествие в Китай: Тайна Железной маски» - конец года
Паранормальные: ЗАТМЕНИЕ / ПРОВОДНИК
Фильм с оригинальным названием «Затмение» (ранее - «Мистическая игра», «Битва с экстрасенсами» и еще два варианта) режиссера Артема Аксененко – история противостояния двух могущественных магов. Солирует Александр Петров
, которому в его нелегкой борьбе поможет любовь (Диана Пожарская
), ведь она, как известно, «сильнее любых заклятий».
В мистическом триллере «Проводник» главная героиня - девушка Катя (Александра Бортич
), которая видит призраков. По сюжету у нее пропадает сестра-близнец (скорее всего, она стала жертвой маньяка), Катя ее ищет, а люди, проводящие расследования (Евгений Цыганов
и Владимир Яглыч
), думают, что у нее не все в порядке с головой.
Примечательно, что первые постеры обоих проектов
столь похожи по гамме: голубое свечение и тревожные красные нотки. Какой из двух фильмов больше понравится зрителям, заранее сказать трудно, но следует помнить, что на производство «Проводника» денег потрачено больше. Также, в интервью Кино-театру.ру
Александра Бортич признавалась, что роль в «Проводнике» была самой трудной в её жизни.
В прокате
:
«Затмение» - 27 апреля
«Проводник» - осень
С какого района?: ПРИТЯЖЕНИЕ / ХОВРИНО. БЛОГ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
Сосредоточением беспокойства сразу в двух картинах становятся окраинные районы Москвы. В сай-фае «Притяжение» Федора Бондарчука
устрашающего вида пришельцы атакуют жителей Чертаново, разрушая не понравившиеся им панельные строения. Жители и спецслужбы (Ирина Старшенбаум
, Александр Петров, Никита Кукушкин
, Петр Федоров
, Олег Меньшиков
и другие) негодуют и собираются дать отпор.
В хорроре «Ховрино. Блог из преисподней
» призраки, по городской легенде, засели здание недостроенной больницы северного административного округа столицы. Группа студентов с любительскими камерами идут опровергнуть существующий миф.
Выбранные для натурных съемок спальные районы – единственное сходство картин. В остальном это абсолютно разные аудио-визуальные произведения: в первом случае - сделанный на широкую ногу экшн, претендующий на звание главного блокбастера года, во втором – очень скромное мокьюментари, очередной слепок с «Ведьмы из Блэр
» (также сравнивают с «Владением 18
»), мода на которую миновала безвозвратно.
В прокате:
«Притяжение» - 26 января
«Ховрино. Блог из преисподней» - весна
Супергерои: ЗАЩИТНИКИ / ЗА ГРАНЬЮ
Про «Защитников» Сарика Андреасяна
мы уже многое знаем – там нас ждут четверо супергероев из бывших стран СССР, которым повелеваются камни, вода, время и медведи. Вместе они будут бороться против ВНЕШНЕГО зла. «За гранью
» выпускает плодовитая компания KINODANZ (см. также следующий блок фильмов), в нем будет действовать команда специалистов со сверхъестественными способностями, которые собираются поначалу для того, чтобы ограбить казино, но затем обстоятельства вынуждают бороться с опасными противниками. В главной роли Милош Бикович
, а суперспособности достались Любови Аксеновой
, Евгению Стычкину
, Юрию Чурсину
и Аристарху Венесу
, а главной изюминкой фильма стал Антонио Бандерас
, сыгравший одну из отрицательных ролей. И опять налицо сходство постеров: Милош Бикович явно хочет стать пятым супергероем-защитником, даже жаль, что Сербия не входит в состав СНГ.
В прокате
:
«Защитники» - 23 февраля
«За гранью» - 28 сентября
Антиутопии, космос не наш: ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ
/ ИКАРИЯ
/ ПРОЕКТ GEMINI
Еще два фильма от компании KINODANZ, оба о далеком будущем, готовятся к выходу в прокат. «Танцы насмерть» - это антиутопия, вдохновленная франшизой «Голодные игры
» и её клонами. Действие происходит в Москве 2070 года, уцелевшие после ядерной войны жители проводят в небольшом городке жестокое танцевальное шоу, в котором проигравшие погибают прямо на арене. После поединка из аутсайдера выкачивается энергия, являющаяся жизненно-важным ресурсом. Главному герою, молодому танцору и участнику смертельных баттлов, предстоит преодолеть тайный заговор устроителей шоу. В ролях Иван Жвакин
, Никита Волков
, Лукерья Ильяшенко
. О том, как проходили съемки, можно прочитать наш репортаж
.
Вторая картина – «Проект "gemini"» – сложный сай-фай про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов (Егор Корешков
, Екатерина Шпица
и снова Никита Волков). Фильм находится на стадии пост-продакшна и, скорее всего, не будет закончен раньше декабря.
С особым трепетом мы ждем «Икарию», над которой заканчивает работу Явор Гырдев
. Это тоже антиутопия, в центре сюжета - эксперименты ученых в области генетики и трансплантологии и человеческие грезы о бессмертии. Здесь также нашлось место играм на выбывание. Главную роль исполняет Иван Янковский
. В интервью нашему изданию режиссер раскрывает подробности замысла: похоже, фильм будет одновременно и зрелищным, и наполненным глубокими философскими идеями.
То, о чем вы еще должны знать: по истечении 2017 года фантастические фильмы в России не закончатся. Так, Джаник Файзиев и Сергей Сельянов уже ведут работу над крупнобюджетным «Вратарем галактики
» о межгалактическом футболе - скорее всего, мы его увидим в 2018-м.
В прокате
:
«Танцы насмерть» - 16 марта
«Икария» - осень
«Проект "gemini"» – конец декабря
Космос наш
: САЛЮТ-7
/ ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
К дню космонавтики в прокат выходят сразу два фильма, рассказывающие о советских космических достижениях. Интересно, что в обеих картинах задействованы звездные актеры, и какой фильм предпочтут зрители – большой вопрос. Спродюсированный Сергеем Сельяновым
и Юлией Мишкинене
высокобюджетный «Салют-7», события которого разворачиваются в 1985-м, посвящен экспедиции Владимира Джанибекова (Владимир Вдовиченков
) и Виктора Савиных (Павел Деревянко
) к орбитальной станции, переставшей выходить на связь с Землей. В других ролях - Мария Миронова
, Виталий Хаев
и Оксана Фандера
, а режиссер картины - Клим Шипенко
.
Время первых
студии «Базилевс» — история выхода Алексея Леонова в открытый космос. В главных ролях - Евгений Миронов
и Константин Хабенский
. Фильм снимается в формате 3D.
В прокате
:
«Салют-7» - 6 апреля
«Время первых» - 12 апреля
Писатели: ДОВЛАТОВ / ХАРМС / МАЯКОВСКИЙ
«Довлатов» Алексея Германа мл.
снят при участии Министерства Культуры и Первого канала. Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает всего лишь несколько дней из жизни Сергея Довлатова, еще не уехавшего из Ленинграда в Таллин. В ходе длительного кастинга артиста на главную роль в России не нашли - Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич
. В фильме также снялись Данила Козловский
, Антон Шагин
, Елена Лядова
, Светлана Ходченкова
, а роль Иосифа Бродского исполнил Артур Бесчастный
.
Хармс
также снимался в Петербурге, и заглавную роль там тоже исполняет иностранец - театральный режиссёр из Польши Войтек Урбаньски
. Возможно, это связано с тем, что на обеих картинах работал один и тот же кастинг-директор - Владимир Голов. Сам же режиссер, Иван Болотников
, для которого этот фильм стал дебютом в игровом кино - ученик Алексея Германа-старшего
.
Несказанно долго искали актера и на главную роль в проекте «Маяковский», в итоге Маяковским стал Юрий Колокольников
, а Лилю Брик сыграли две актрисы - Чулпан Хаматова
и Людмила Максакова
. В фильме заявлены также Михаил
и Никита Ефремовы
, Евгений Миронов
. «Маяковский», работа над которым шла шесть лет, - не байопик известного поэта: режиссер Александр Шейн
описывает картину как сотканный из разных эпох метавременной коллаж. Фильм обещали выпустить еще 1 мая 2016 года, но почему-то не случилось.
В прокате
:
«Довлатов» - не известно
«Хармс» - не известно
«Маяковский» - не известно
Анны Каренины: ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК / ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО / О ЛЮБВИ
«Интимный дневник Анны Карениной
» Юрия Грымова
– проект, окутанный тайной в течение всех трех лет, пока создавался. Режиссер обещает самую неожиданную и экспериментальную экранизацию из всех когда-либо созданных. Год назад был представлен первый трейлер
картины, понять из него можно только то, что фильм нас ждет современный, экспрессивный, визуально избыточный, а еще в нем прозвучат песни в исполнении Дианы Арбениной.
Еще одна современная "Анна Каренина" будет называться «О любви», а по другим источникам даже «Бортко: О любви
», потому что ее снял Владимир Бортко
. Анну здесь зовут Нина (Анна Чиповская
), она студентка, а ее муж – профессор-китаист (Алексей Чадов
), а вот Вронский как раз постарше, и он – банкир Сергей (Дмитрий Певцов
). Первый показ картины уже состоялся не где-нибудь, а в Государственной Думе.
Третья история - снятая на Мосфильме «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова
- напротив, приближена к первоисточнику. Зрители увидят как киноверсию, так и 8-ми серийный телевизионный фильм. События романа здесь поданы под несколько иным углом и основной акцент сделан на персонаже Вронского (Максим Матвеев
). Действие будет происходит в двух временах, второй пласт истории – встреча Вронского с сыном 30 лет спустя. В роли Анны - Елизавета Боярская
, Виталий Кищенко
– Каренин.
В прокате
:
«О любви» - 23 марта
«Анна Каренина. Интимный дневник» - апрель
«Анна Каренина. История Вронского» - вторая половина года
Селфи
: СЕЛФИ
/ СЕЛФИ#SELFIE
А вот два фильма с одинаковым названием. Первое «Селфи» снимает Николай Хомерики
по сценарию Сергея Минаева
. Это драма про писателя Богданова (снова Хабенский) и его двойника, который потихоньку начинает вытеснять оригинал из реальной жизни. В ролях - Юлия Хлынина
, Федор Бондарчук
, Анна Михалкова
, Северия Янушаускайте
и другие.
«Селфи#Selfie»
- легкий и романтический сборник новелл про людей, жизни которых изменили фотографии в телефоне. Постановщик фильма Максим Боев
, в ролях Агния Дитковските
, Мария Аронова
, Сергей Газаров
, Павел Деревянко
, Константин Крюков
, Любовь Аксенова
, Екатерина Гусева
, Андрей Смоляков
, Владимир Сычев
, Стас Бондаренко
и другие. В прокатной сетке оба фильма стоят впритык, и это совсем не смешно.
В прокате
:
«Селфи» - 2 марта
СЕЛФИ#SELFIE – 9 марта
Хайп: БЛОКБАСТЕР / МИФЫ О МОСКВЕ
Два отвязных фильма обещает в этом году выпустить компания «Хайп продакшн». «Блокбастер
» - второй фильм экс-кинокритика Романа Волобуева
(«Холодный фронт
») расскажет историю неудачливой грабительницы Наташи (Анна Чиповская
) и её заложницы, телеведущей Лизы (Светлана Устинова
), обещаны погони, взрывы, перестрелки, Михаил Ефремов
и Евгений Цыганов
.
«Мифы о Москве» - дебютная киноработа театрального режиссера Александра Молочникова
, комедия абсурда, построенная на основе греческих мифов про Одиссея, с впечатляющим звездным составом: Фёдор Бондарчук
, Сергей Безруков
, Иван Ургант
, Милош Бикович
, Паулина Андреева
, Ксения Раппопорт
, Виктория Исакова
, Игорь
и Вадим Верник
, Максим Суханов
и многие другие.
В прокате
:
«Блокбастер» - не известно
«Мифы о Москве» - осень 2017
Мультфильмы Сельянова: УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ / САДКО
Компания «Мельница» и продюсер Сергей Сельянов выпускают в этом году два полнометражных мультфильма (на подходе третий - «Бука
»). Оба выполнены в технике трехмерной компьютерной анимации, «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» выглядит посолиднее, сценарий для него писали авторы богатырской франшизы, среди актеров озвучания - Константин Хабенский и Сергей Шнуров
. Производственная группа «Садко» менее опытная, зато привлекла к работе над сценарием известного блогера и писателя Славу Сэ
. Прокатом обеих картин будет заниматься компания «Наше кино».
В прокате
:
«Урфин Джюс» - 20 апреля
«Садко» - 12 октября
Любовь - это смешно: ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ / ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Две комедии про отношения со словом «любовь» в названии. Первая - «Любовь прет-а-порте» - комедия об итальянце, влюбившемся в русскую женщину. В ассортименте шутки про сексуальную ориентацию и моду. Совместное производство двух стран.
Вторая – «Любовь с ограничениями» компании «Арт Пикчерс Студия» - комедия про парня, притворяющегося инвалидом на коляске для того, чтобы устроиться на работу, а затем влюбляющегося в девушку-колясочницу (реальную или фиктивную, пока не известно). В главной роли снова Павел Прилучный
, с ним в команде Анна Старшенбаум
, Алексей Чадов
, Алексей Воробьев
, Илья Глинников
, Кирилл Плетнёв
.
В прокате
:
«Любовь прет-а-порте» - 16 марта
«Любовь с ограничениями» - 9 марта
Тодоровские: ЛАВСТОРИ / БОЛЬШОЙ
Режиссерские династии в нашей киноиндустрии не редкость, но родные братья, выпускающие фильмы в один год, - явление не слишком распространенное.
Большой Валерия Тодоровского
расскажет о провинциалке, мечтающей попасть в труппу Большого театра и сталкивающейся с подноготной жизни балетных танцоров. Все 5 лет, пока шла работа над фильмом, в кулуарах говорили о русском «Черном лебеде». Для Валерия Петровича это будет первая режиссерская работа после сериала «Оттепель
» (2013) и первый полнометражный фильм после «Стиляг
» (2008).
В дебютном романтическом роад-муви Петра Тодоровского мл.
«Лавстори» эксцентричная девушка Маша (Вильма Кутавичюте
) едет на такси из Москвы в Сочи (!) на собственную свадьбу. За рулем – ее бывшая любовь, актер-неудачник Сева, подрабатывающий таксистом (Александр Петров
).
В прокате:
«Лавстори» - 14 февраля
«Большой» - 11 мая
Роман Каримов: ГУЛЯЙ, ВАСЯ! / ДНЮХА
А вот режиссер Роман Каримов
выпускает два фильма в год один. Оба - молодежные комедии, герои которых должны разрулить свои косяки за короткий срок. В «Гуляй, Вася!», снятом для компании ЦПШ, женатый парень случайно делает девушке предложение. В «Днюхе», принадлежащей Тимуру Бекмамбетову
и студии Bazelevs, герой (тоже) случайно изменяет девушке на вечеринке, а узнает об этом, проснувшись в незнакомой, запертой снаружи квартире, включив ноутбук и найдя на ютубе видео, которое непонятно кто выложил. Весь фильм сделан в формате «десктоп-муви», то есть все действие будет происходить на экране компьютера.
В прокате
:
«Гуляй, Вася» - 16 февраля
«Днюха» - 14 сентября
Комбинат «Надежда»: АРИТМИЯ / ВОЙНА АННЫ
Предположительно два участника будущего «Кинотавра» от главных отечественных режиссеров-интеллектуалов: «Аритмию» снял Борис Хлебников
, «Войну Анны» - Алексей Федорченко
, сценарий к обеим картинам написала Наталия Мещанинова
, чей «Комбинат "Надежда"»
тоже был пару лет назад в конкурсе сочинского фестиваля российского кино. Не только сценарист, но и оператор у Хлебникова с Федорченко один на двоих, и это, разумеется, Алишер Хамидходжаев
. В «Аритмии», рассказывающей о буднях скорой помощи, играют Александр Яценко
и звезда Инстаграма Ирина Горбачева
(также служащая в Мастерской Петра Фоменко). «Война Анны» - абсолютно засекреченный проект, информация о сюжете и актерах не разглашается. Есть надежда на то, что в этом году на «Кинотавра» будет интересно.
В прокате
:
«Аритмия» - не известно
«Война Анны» - не известно
Холокост: РАЙ / ЛЕГЕНДА О ПОБЕГЕ
«Легенда о побеге» (ранее «Собибор») основана на реальных событиях, произошедших в годы Второй мировой войны на территории Польши. Это история плененного офицера Александра Печерского, организовавшего беспрецедентный побег из лагеря смерти Собибор, - единственное успешное восстание, после которого лагерь был закрыт, а следы его уничтожены. Съемки начались в середине 2016 года, в главной роли Константин Хабенский
. Сценарий по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» написал Александр Адабашьян
, режиссер - Андрей Малюков
(«Мы из будущего», «Диверсант»). В ролях, кроме Хабенского: Кристофер Ламберт
, Мария Кожевникова
, а также масса европейских актеров. Дата выхода еще не определена, но у картины уже есть дистрибутор – компания «Каропрокат».
Черно-белый «Рай» Андрея Кончаловского
, который уже можно посмотреть в кино, также создан по мотивам воспоминаний реальных женщин, переживших Холокост. Главная героиня «Рая» - русская эмигрантка Ольга (Высоцкая
), попавшая в нацистский лагерь смерти из-за того, что спасала еврейских детей.
В прокате:
«Рай» - 19 января
«Легенда о побеге» - не известно
Войны: НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК / БАЛТИЙСКОЕ ТАНГО
Павел Прилучный
сыграл в картине «Невский пятачок» молодого и высокомерного бизнесмена, переместившийся во времени в блокадный Ленинград. Без сомнений нас ждет развлекательно-назидательный фильм о том, как современные мажоры учатся уважать память предков. Роль предка досталась Семену Трескунову
, также в картине снялись Кирилл Кяро
, Игорь Петренко
, Сергей Чирков
и другие. Генеральный продюсер Джаник Файзиев
.
Действие «Балтийского танго» (ранее «Чужой») разворачивается в Литве 1938-1946 годов. Главный герой — еврейский парень (Риналь Мухаметов
), влюбленный в девушку (Юлия Пересильд
), отец которой виновен в страшной гибели его родителей. Помимо режиссера Павла Чухрая
, который сам написал сценарий, к картине приложило руку большое количество заслуженных деятелей киноискусства: например, оператор Игорь Клебанов
и художник Юрий Григорович
(«Битва за Севастополь»).
В прокате
:
«Балтийское танго» - не известно
«Невский пятачок» - конец года
Жареное: МАТИЛЬДА / НАСТЯ
Матильда Алексея Учителя
расскажет о блистательной балерине Мариинского театра Матильде Кшесинской и ее романе с Николаем II (Ларс Айдингер
) до его коронации. В ноябре 2016 года депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду», которую она посчитала «угрозой национальной безопасности». За фильм уже вступился Данила Козловский
, сыгравший в нем офицера императорский армии Воронцова, влюбленного в Матильду Кшесинскую. Козловский назвал фильм безобидным, но тем не менее прокурорские проверки ведутся до сих пор.
Режиссерский дебют театрального режиссера Константина Богомолова
также подвергся порицанию общественности задолго до выхода на экраны. Богомолов экранизировал рассказ Сорокина «Настя
», написанный в 2000 году. По сюжету, девочку в день ее 16-летия родители запекают в печи и подают на стол. Еще не законченный фильм оскорбил чувства одной из руководительниц общественного движения, «противодействующего экстремизму», и она подала на режиссера заявление в полицию, где утверждалось, что данное произведение пропагандирует каннибализм и издевается над православными ценностями.
В прокате
:
«Матильда» - 26 октября
«Настя» - дата неизвестна
Патриотичненько: КОМАНДИР "ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ" / КРЫМ
Костюмированная приключенческая лента «Командир «Полярной звезды» рассказывает о полярных исследователях XVIII века — Витусе Беринге (Валерий Баринов
) и Семене Челюскине (Никита Ефремов
). Главная коллизия фильма – любовный треугольник между Челюскиным, капитаном корабля «Якутск» Василием Прончищевым (Леонид Бичевин
) и капитанской женой Марией (Дана Абызова
), отправившейся в арктическую экспедицию вместе с мужем. В основу фильма легла театральная постановка Русского драматического театра «Созвездие Марии», поставленного по пьесе Владимира Федорова в Якутске. Финансируется картина также из регионального бюджета. В прошлом году доделать фильм не успели, но было обещано, что премьера состоится на международном кинофестивале в Якутске в 2017 году.
Лента с лаконичным названием «Крым» снята Алексеем Пимановым
по мотивам событий «крымской весны» 2014 года, причем автором идеи картины стал министр обороны России Сергей Шойгу. Все начинается как история любви - киевлянка Алена (Евгения Лапова
) и севастополец Саша (Роман Курцын
) встречаются на раскопках древнего города и проникаются друг к другу чувствами. Позже полетят самолеты, поедут танки, но режиссер уверяет, что не дает оценок событиям: «У нас нет ни «ватников», ни «укропов». Есть два любящих человека, которые пытаются друг друга понять». Тем не менее, съемки шли в Севастополе, Балаклаве, воинской части на Ай-Петри, Симферополе, Феодосии, Москве и Санкт-Петербурге, а заглавная музыкальная тема фильма - песня, записанная известным российским исполнителем, имя которого держится в секрете. Ежу понятно, что фильм, по существу, о том, что Крым – наш.
В прокате
:
«Командир «Полярной звезды» - осень 2017-го
«Крым» - весна
Наша реальная история: СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК / 2017
О реальном мире и о реальном, не выдуманном прошлом рассказывает теперь только документальное кино. Выходит в прокат «Слишком свободный человек» Веры Кричевской
- детальный портрет нашей страны в 90-е годы, в центре которого - фигура Бориса Немцова. Удивительно честный и тщательно сделанный фильм, с огромным количеством архивных материалов, интервью всех основных фигурантов эпохи, очень важная и редкая для нашей страны работа, без мифотворчества, без самообмана.
И последнее. Поразительно, но в год 100-летия Октябрьской революции только одна компания «Новые люди» взялась снимать фильм к памятной дате. В стадии производства - документальный альманах «2017», в котором задействованы режиссёры Арсений Занин, Андрей Костандакес, Ника Барабаш, Ирина Уманская, Денис Шабаев
. По словам продюсера Натальи Мокрицкой
, альманах будет иметь «единую драматургическую систему» и четыре главы: «О психологии и философии терроризма», «О диалоге и маркетинге революции», «О мученичестве» и «О преемственности». Хронометраж каждой составит ровно 20 минут 17 секунд.
В прокате
:
«Слишком свободный человек» - 23 февраля
«2017» - ноябрь 2017-го
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