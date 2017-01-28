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Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян

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28 января 2017
«Русское кино в жопе! Только Федя Бондарчук — прикольный чувак. Вот Федя — прикольный. У него отец «Оскара» брал. И он возьмет. Щас поднатореет и возьмет», — персонаж Юрия Чурсина, как в воду глядел. Бондарчук со времен выхода в прокат «Изображая жертву», откуда и приведенная выше цитата, и правда поднаторел. На «Оскара» «Притяжение» будет претендовать навряд ли, но законное место в истории российского кино займет без вопросов. А может и не только российского.

Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян

Для самого Федора Сергеевича эта работа уникальна прежде всего тем, что он полностью сменил команду. С «9 роты», то есть фактически с 2005 года, все фильмы Бондарчука были сделаны одними и теми же людьми. Но «Притяжение» притянуло новичков.

- У нас кроме Жанны Пахомовой, с которой мы работали на всех наших картинах, и Тани Мамедовой (художника по костюмам), - остальные все молодые кинематографисты. Я не совсем понимал, что меня ждет, понадеявшись на них, но талант и их деятельное участие, и желание слышать и слушать, сделали свое дело*.

Во-вторых, сбылась давняя кинематографическая мечта режиссера — снять в фильме Олега Меньшикова.

- Первое, что он мне сказал, когда прочитал сценарий: «Я же военных-то не играл». Я ему отвечаю: «Я видел вас в военной форме, и это хорошо!». Он говорит: «Ну хорошо, давай поговорим». Мы встретились с ним, начали обсуждать детали, потом немного поговорили про его график в театре. И Олег Евгеньевич рассказывает про свой график. Я спрашиваю: «Олег, так ты согласен, что ли?». Он отвечает: «А что я с тобой здесь сижу?». Я хотел, я мечтал поработать с Меньшиковым. Моя мечта осуществилась.

Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян

В-третьих, впервые за собственную карьеру Бондарчуку пришлось что-то переснимать из уже сданного материала, основываясь на мнении фокус-группы. Опыт, по мнению Федора, не из приятных, но давший свои положительные результаты. В общем, фильм полон сюрпризов не только для зрителя — но и для его создателя.

К слову, режиссером «Притяжения» Федор Сергеевич становиться не планировал. Изначально он видел себя в качестве продюсера - и только спустя год, когда, тысячу раз перелопатив сценарий и сдав сотни драфтов, в очередной раз сидя с молодыми коллегами со-продюсерами и авторами идеи фильма Врубелем и Андрющенко, Бондарчук «бодро» рассказывал им, как он видит то ту, то другую сцену, вдруг получил от них робкое, но настойчивое предложение — снять фильм. И неожиданно для себя самого — согласился.

В команде Ф.С.Б. больше всего ценит ответственность и профессионализм.

- Талант и ответственность за все, что ты делаешь. Я много раз встречался с профессионалами, которые обещали все сделать, как надо. Я так часто слышал вот эти «я все сделаю», что очень ценю ответственность.

Не любит «обещающих и не делающих», уважает «увлеченных и творческих». Будем честными — он и сам такой. О работе говорит взахлеб, интересуется каждой ее гранью, готов не спать, не есть и не отдыхать, лишь бы все сделать идеально. В общем, отпуск в четыре дня считает максимально допустимым. И идеальной формой его проведения видит крепкий, четерыхсуточный сон: «ведь это же так потрясающе интересно — спать четыре дня». Сам по себе Федор Сергеевич жаворонок, первым делом после пробуждения любит пробежаться.

Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян

В актерах ищет прежде всего внутреннюю свободу и, что важно, — умение выучить текст.

- А то бывает до смешного доходит: «Я все сделаю, чтобы получить эту роль, я все могу, на все готов, сейчас-сейчас только вот вспомню эти два слова из сценария.

Но, по словам Федора Сергеевича, из таких на его пробы попадают единицы - видимо, слухи о его требовательности распространились достаточно широко. Современным молодым поколением актеров он потрясен, считает, что они фантастически подготовлены и называет их невероятными. При том, что наличие или отсутствие профессионального образования для Бондарчука роли не играет. К примеру, Ира Старшенбаум, сыгравшая главную роль в «Притяжении», — вообще без оного, и это, к слову, ее кинодебют.

Самой сложной ситуацией на съемках стала борьба с последствиями незапланированной травмы главного героя в исполнении Александра Петрова. Тот, в порыве актерского куража, порвал сухожилия на ноге и передвигаться мог только на костылях. А это — середина съемочного периода, впереди — масса сцен, где герой не просто красиво стоит на своих двоих, но еще и лезет в каждую драку и призывает лезть в нее остальных.

- Он должен бегать, спасать планету, биться с инопланетянами, прыгать, танцевать, убегать, и мы понимаем, что нам — всё...

Но Бондарчук на то и Бондарчук — справился. Все по голливудским канонам: когда в кадр входит один дублер, выходит другой, а в середине — крупный план красавца Петрова. Все это — чудеса монтажа и слаженной работы команды, и на выходе действительно не видно никаких огрех.

- Кто увидит? Никто не увидит!

Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян

По мнению Петрова же, ему это только помогло, была масса времени сосредоточиться только на «крупняках» и не думать о физических нагрузках.

Ирина Старшенбаум тоже подкинула Федору Сергеевичу проблем: еще во время кастинга ей показалось, что нужно быть более дерзкой, более жесткой, и режиссер поддержал ее в этом начинании. И как-то внезапно всем пришла в голову мысль, что шапка-пацанка могла бы закончить этот образ, добавить ему нужной краски. И, по словам Бондарчука, мысль «о шапке» дошла, наверное, даже до продюсеров с канала «Россия». Все знали, что нужна шапка, все были вовлечены в этот процесс, всем икалось от одной мысли о том, как же необходима шапка на Ирине в кадре. И вот, первый съемочный день, все нужные люди в кадре, камера, мотор.. И тут вдруг голос Бондарчука: «А шапка-то где?». В общем, забыли про нее. Обморочное состояние настигло каждого из находившихся в радиусе полутора километров - и, слава Богу, шапка-таки нашлась.

Самым легким в работе оказался Олег Евгеньевич Меньшиков: не претендовал на особые условия (которые постоянно пытался создать ему Федор Сергеевич), снимал сцены за минимальное количество дублей и общался с молодыми коллегами так, что у тех вырастали крылья, что помогало достигать любых вершин профессии. Правда, один раз попытался поменять текст, но — как и обещал Бондарчук — не смог, потому что ни один другой вариант уже не звучал так же хорошо.

Сам фильм снимался достаточно быстро для кино такого масштаба: 50 дней одна съемочная группа под руководством Бондарчука, 50 дней — second unit (впервые без тотального контроля самого режиссера). А общая продолжительность работы над фильмом, включая графику, монтаж и озвучание, заняла около года.

Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян

Меньше всего команде хотелось, чтобы картина была пропитана пафосом, излишними эффектами, неуместно примененными линзами, сверхновыми технологиями и модными штучками.

- Мы ушли в такую практически документальную съемку, и она уже нам диктовала условия работы. Единственное, что мы использовали — это гоу-про. И в итоге ты снимаешь практически всё, не занимаясь украшательством, но при этом у тебя в кадре появляются инородные субстанции — пришельцы, и это создавало очень сильное впечатление.

Впервые в маркетинговом продвижении фильма задействовали такую неочевидную опцию, как озвучание навигатора для автомобиля. Бондарчука такая возможность позабавила, но как человек, который обожает эксперименты, он с радостью согласился. Единственное, что его волновало — можно ли будет его голос пользователям отключить. Получив утвердительный ответ, он ринулся в бой. Старался делать все, не как у Уткина, в общем - «импровизировал».

Будет или нет продолжение «Притяжения», зависит только от зрителя и от сформированной или не сформированной так называемой «фан-зоны». Сценарий продолжения — написан. И судьба его в руках каждого зрителя. И еще одно: как только Бондарчук начал работать над проектом «Притяжение», это слово стало оказывать на его жизнь удивительное по своей масштабности влияние. К нему стали притягиваться новые люди, новые эмоции, новые перспективы. Каким будет следующее основополагающее слово, Федор Сергеевич пока не знает, но не хотел бы, чтобы это было «затмение». А вот над «смирением» бы подумал и пожил бы с ним. Какое-то время.

Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян


* - все цитаты представляют из себя прямую речь Федора Бондарчука и записаны на пресс-конференции фильма, а также мастер-классе режиссера, прошедшем незадолго до премьеры.

Евгения Нагапетян
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Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян фотографии
Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян фотографии
Анатомия «Притяжения». Как снимался отечественный блокбастер про инопланетян фотографии
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