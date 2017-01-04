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«Щелкунчик» дарит волшебные билеты

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4 января 2017
24 декабря 2016 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства при поддержке Музея Государственного Академического Большого Театра открылась интерактивная выставка для всех возрастов «Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности». Наряду с уникальными экспонатами легендарного балета Большого театра «Щелкунчик», предоставленными Музеем Государственного Академического Большого Театра, основу экспозиции составят уникальные объекты, созданные российскими дизайнерами, мастерами и декораторами.

«Щелкунчик» дарит волшебные билеты

«Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности» - это необычайная свобода для юного гостя. Волшебный Ореховый браслет наделяет каждого гостя чудесной силой, которая поможет в исследовании истории противостояния Щелкунчика и Мышиного короля.

«Щелкунчик» дарит волшебные билеты

7 полностью интерактивных залов: одно из пространств музея посвящено балету Большого Театра «Щелкунчик», более 40 интерактивных объектов, более 15 образовательных и 30 арт-объектов. Несколько сюжетных линий, повествующих об общем мире выдуманного прошлого, в котором живут и общаются между собой все герои сказок Гоффмана, братьев Гримм, Милна, Линдгрен и Пушкина.

«Щелкунчик» дарит волшебные билеты

kino-teatr.ru начинает розыгрыш трёх пар билетов на эту сказочную выставку! Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

«Щелкунчик» дарит волшебные билеты
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фотографии >>
«Щелкунчик» дарит волшебные билеты фотографии
«Щелкунчик» дарит волшебные билеты фотографии
«Щелкунчик» дарит волшебные билеты фотографии
«Щелкунчик» дарит волшебные билеты фотографии
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