«Щелкунчик» дарит волшебные билеты

24 декабря 2016 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства
при поддержке Музея Государственного Академического Большого Театра
открылась интерактивная выставка для всех возрастов «Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности»
. Наряду с уникальными экспонатами легендарного балета Большого театра «Щелкунчик»
, предоставленными Музеем Государственного Академического Большого Театра, основу экспозиции составят уникальные объекты, созданные российскими дизайнерами, мастерами и декораторами.
«Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности»
- это необычайная свобода для юного гостя. Волшебный Ореховый браслет
наделяет каждого гостя чудесной силой, которая поможет в исследовании истории противостояния Щелкунчика и Мышиного короля.
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полностью интерактивных залов: одно из пространств музея посвящено балету Большого Театра «Щелкунчик»
, более 40
интерактивных объектов, более 15
образовательных и 30
арт-объектов. Несколько сюжетных линий, повествующих об общем мире выдуманного прошлого, в котором живут и общаются между собой все герои сказок Гоффмана, братьев Гримм, Милна, Линдгрен и Пушкина.
kino-teatr.ru
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