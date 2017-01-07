Капитальный ремонт Провала // Главные разочарования 2016-го

10 российских фильмов, которые хочется поскорее забыть
Отечественный кинопром каждый год выдаёт десяток приличных картин и сотню никому не нужных поделок (кроме самих киношников). 2016-й не стал исключением, а наоборот изобилует огромным количеством кино-шлака. Самое обидное, что в этом году даже не обделённые талантом постановщики скатились к откровенному трэшу, не говоря уже про посредственности, каковых всё больше и больше. Редакция Кино-Театр.ру выбрала десятку российских фильмов, вышедших в прокат в уходящем году, с которыми лучше не пересекаться.
10. «Ке-ды»
Соловьёв
, успешно валяющий дурака на тему потерянности молодого поколения, снабжает происходящее бесконечными титрами, артисты специально не стараются, реплики напоминают пропущенную через блендер речь беспризорника и младенца («хуё-моё с бандурой»
, - говорит один из персонажей, а режиссёр повторяет это титром на пол-экрана). В финале становится совсем дико: сцены с отправляемой на фронт 10 декабря 2015-го молодёжью монтируются со знаменитыми аналогичными кадрами из «Летят журавли»
, Соловьёв на весь экран пишет «Лишь бы не было войны»
, а потом отправляет героя стрелять из танка на Украине. Всё это соприкасается с реальностью будто бы хэштегами: #Баста на саундтреке, #Путин, #Украина, #Обама фигурируют в одном коротком монологе, ну а дальше - #аутизм, #компьютерные_игры и #кеды. Тем не менее, эта барахолка идей заставлена любимыми вещами самого режиссёра (Джаггер
, The Beatles
, «Летят журавли»), мнимая актуальность оказывается мимо кассы, а песни Басты
служат своего рода обезболивающим для наблюдения за происходящим, что, в общем, тоже показательно.
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9. «Дизлайк»
Лента при всей своей игре в guilty pleasure оказывается, увы, нестыдной и небесстыдной, чтобы его определить в категорию «плохих фильмов»
, коим Павел Руминов
так стремился отдать дань уважения. В залихватской фразе «Соси моё мачете»
или концентрированной подростковой сентенции «Хочу жить вечно, как Beatles»
проскакивает попытка портрета поколения, которая разбивается о неумение блогеров играть и поверхностное обобщение про этих с youtub’а. В ДНК слэшера осуждать молодежь за порочность и юность, но не руками такой же молодежи, да и вряд ли Руминов
хотел вынести кому-то вердикт.
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8. «Молот»
Когда фильм не старается быть криминальным триллером, он притворяется романтической драмой о мужчинах, не поделивших женщину. Другими словами, на спорт остаётся не так много времени: зрителям показывают пару боев и относительно непродолжительные тренировки. «Молот», кажется, сам не очень представляет, какой кинолентой хочет быть, но всеми силами старается удивить аудиторию — и ближе к финалу превращается чуть ли не в фильм-катастрофу. Сюжет теряется за всеми этими метаниями, картина выглядит набором трюков: погони, перестрелки, шторма, мордобой на ринге, эффектный выход титулованного гостя из-за рубежа.
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7. «Герой»
Приём чередования разных эпох - не редкость в кино, однако исторической мелодраме «Герой» это явно не идёт на пользу. А всё потому, что логические связки между эпизодами отсутствуют и сюжет ни к чему не ведёт. Просто одни и те же актёры в разных костюмах «скачут»
перед глазами, создавая впечатление просмотра чужого фотоальбома, когда странички перелистываются так быстро, что глаз не успевает зацепиться за что-то важное, или видеоклипа, где сцены чередуются в произвольном порядке, а главной мысли нет. Вот персонаж Билана
принимает решение остаться в Париже, чтобы найти девушку, в которую влюбился с первого взгляда. А вот - он уже в Москве, в своём автосалоне. И между этими эпизодами - пропасть. Чтобы в неё не упасть, зрителю нужно самому додумывать сюжет. Словно создатели предлагают ему из кубиков с буквами «О»
, «П»
, «Ж»
и «А»
собрать слово «вечность»
.
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6. «Дед Мороз. Битва магов»
Новогодним подарком зрителям картина не станет. Упор в работе действительно был сделан на спецэффекты (лучшие можно посмотреть в трейлере): страшные огненные химеры сыпятся из распоротого неба, как икра из плодовитой рыбы, но эмоций не вызывают ни их кружение, ни те самые битвы магов в рапиде. Увы, компьютерная графика не в состоянии заменить вразумительную историю, которая здесь полностью отсутствует. Многое нечисто в досье химер, братьев-морозов, хранителей и девочки Маши. А ещё там есть такие слова, которые нельзя произносить, иначе впустишь в себя зло. Кажется, одно из таких слов «Битву магов»
смогло бы охарактеризовать в полной мере.
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5. «Ночные стражи»
Говоря о фильме Эмилиса Веливиса
, хочется называть вещи своими именами: все эти рубежники, упыри, отдел «Н», разбросанные по до боли знакомому сюжету, режут слух. Почти так же сильно, как отчётливый прибалтийский акцент, с которым тут говорят вампиры. Попытка вот так в лоб поделить «хороших»
и «плохих»
на русских и нерусских и увязать всё происходящее с фольклором выглядит неубедительной – скорее, уж издержки переозвучки или влияние литовского режиссёра. Мифология «Ночных стражей»
формально очень близка к мифологии «Дозоров»
, однако картине не достает глубины – чёрно-белый мир, без единой тени. Её не отбрасывает даже якобы сложная романтическая линия с участием героя и антигероини, полюбивших друг друга за 3 секунды экранного времени - и навсегда.
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4. «Маршрут построен»
Неплохая задумка у Олега Асадулина
как обычно обернулась в почти ничто, хотя Светлана Устинова
смотрится в жанре хоррора великолепно. К тому же здесь есть Игорь Хрипунов
из «Пиковой дамы»
, что добавляет привлекательности. Но, к сожалению, вся неожиданность, на которую напирал режиссёр, высосана из пальца - внимательный зритель сразу поймёт, что его дурят. Да и намёк на «Кристину»
напрочь убивает симпатии к фильму ещё в зародыше. Нельзя трогать Джона Карпентера
- это святое.
3. «30 свиданий»
Жанр ромкома, взять хотя бы классические зарубежные (да и советские) примеры, вовсе не предполагает прямолинейного, слащавого и оттого неубедительного развития событий. Каждой твари по паре, и свадьба в конце. Даже российское кино за последние годы шагнуло за пределы такой комедии, какой предстают «30 свиданий» - чистый жанр здесь терпит поражение и доказывает свою несостоятельность, а хорошие актёры, которых здесь каждый второй, если не первый, маются в рамках несмешных текстов, плоских образов и необходимости просто напросто «поторговать» лицом. Даже закадровый голос Александра Реввы
, прозванный аж Купидоном, – здесь не какое-то высшее существо, подводящее итог и выводящее мораль, а всего лишь невидимый персонаж, зачем-то повторяющий вслух всё происходящее на экране. Зато ещё одно имя, которое красиво смотрится в титрах.
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2. «Суперплохие»
Суворов
определённо пересказывает чужую историю, сам не до конца её понимая. Можно предположить, что первой реакцией юного Дмитрия
на «Криминальное чтиво»
была какая-нибудь реплика в духе «Гыыыы! Как он ей шприц в грудь всадил!»
Можно допустить, что будущий кинематографист и в юности готов был анализировать и впитывать, восторгался остроумием и наблюдательностью Тарантино
, но ничто из транслируемого на экран в его собственной работе этого не доказывает. «Суперплохие» - это подборка не просто клишированных, а совсем уж карикатурных персонажей (отсюда, видимо, и прозвища вместо имён в рекламных материалах), сюжет, слабо связанный с московской реальностью, и легко выветривающиеся из памяти диалоги. Зато – шарлотка на кокаине, секс, кровь рекой (один из ключевых персонажей примерно половину общего хронометража проводит с ножом в груди), снова секс.
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1. «Спарта»
Это кино, которое абсолютно не за что хвалить. Впрочем, и ругать его неприятно – всё равно, что конфету у ребенка отнимать или делать гадость человеку, который слабее тебя. Лента Кудряшова
могла бы выбрать тихую телевизионную судьбу, её бы показали на каком-нибудь канале, скорее всего – не в прайм-тайм. Внимание бы обратили единицы, критики бы не последовало, а некоторым числом поклонников картина бы обзавелась. Но фильм решили выпустить на большие экраны – и теперь остаётся только исступленно кричать, перефразируя царя Леонида: «Это ПРОКАТ!»
В смысле, сами виноваты.
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