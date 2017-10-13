Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса

kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на торжественное открытие зала IMAX в «КАРО 13 Кунцево» и показ блокбастера «Геошторм» - на день раньше его выхода в прокат!
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников, позволяющую контролировать климат Земли и обеспечивать безопасность ее жителей. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты планеты, теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
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