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Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса

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13 октября 2017
kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на торжественное открытие зала IMAX в «КАРО 13 Кунцево» и показ блокбастера «Геошторм» - на день раньше его выхода в прокат!

Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников, позволяющую контролировать климат Земли и обеспечивать безопасность ее жителей. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты планеты, теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_23764

Вступайте и выигрывайте!

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Геошторм

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Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса фотографии
Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса фотографии
Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса фотографии
Посмотри экшен-триллер «Геошторм» в компании звёзд шоу-бизнеса фотографии
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