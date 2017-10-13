«Салют-7»: Как снимали русскую «Гравитацию»

Буквально только что вышедший в прокат «Салют-7» Клима Шипенко уже называют российской «Гравитацией» - или как минимум сравнивают с лентой Куарона. При этом у картин гораздо больше различий, и дело тут даже не в том, что отечественный фильм основан на реальных событиях (сценаристы вдохновлялись миссией «Союза Т-13» - космической экспедицией, совершенной в 1985-м ради восстановления работоспособности орбитальной станции «Салют-7»). Над своим проектом Шипенко работал в иных условиях и в рамках совсем другого бюджета, о чем лучше всего могут рассказать непосредственные участники съемочного процесса, оператор космических сцен Сергей Астахов и супервайзер по компьютерной графике Алексей Гусев.
Оба признают, что проект оказался для них непростым, однако уровень сложности оценивают по-разному. Для Астахова «Салют-7» - фильм скорее специфический, а не трудный.
«Я снимал «Метро», и тот проект был не менее сложным с технической точки зрения, просто другим. Там про воду и подземелья, здесь – про космос. Степень сложности килограммами и метрами не измеряется», - говорит он.
фото: режиссер Клим Шипенко и оператор Сергей Астахов
««Август. Восьмого» и «Метро» - проекты, где мы делали лишь часть работы, их не вела целиком только наша студия. Я в обоих случаях не был супервайзером всего фильма», - уточняет Алексей.
Гусев и Астахов сходятся в одном: сложнее всего было эффектно и убедительно показать на экране невесомость. Астахов, выступивший не только как оператор, но и как разработчик систем имитации невесомости (термин, используемый самими авторами картины) подчеркивает, что непросто пришлось не только им, но и актерам: «Постоянно требовалось преодолевать земное тяготение, которое не исчезало ни на секунду, и при этом сохранять выражение лица, показывающее, что у них все в порядке. Само парение обеспечивалось механизмами, которые осуществляли перемещение в пространстве. Но актерам нужно было не висеть кусками мяса на этих тросах и поддержках, а, условно говоря, держать спину, изображать ощущение легкости. Это очень трудно – особенно когда приходится работать вниз головой».
Про трудности, с которыми столкнулись актеры, говорит и Гусев: «Сначала сделали тесты, поснимали актеров вниз головой, в том числе и достаточно крупно. Когда мы увидели, как выглядят их лица, красные, с вздувшимися сосудами, поняли, что зритель этого не сможет не заметить. Мы отказались от крупных кадров вниз головой, стали комбинировать».
Референсы у Гусева и Астахова были одни и те же. Это и фильмы, «пришедшие к нам из советского прошлого, в том числе работы Павла Клушанцева», и документальные материалы, в частности, репортажи из космоса. Оба, конечно, говорят и о «Гравитации», но уточняют, что в рамках работы над «Салютом-7» перед ними ставились другие задачи.
«Я специально смотрел «Гравитацию», и не один раз, чтобы понять, как они это делали. Так вот, у них героиня находится на станции всего 15 минут», - объясняет Астахов. В фильме Шипенко космонавтам приходится провести в замкнутом и крайне ограниченном пространстве гораздо большее время.
Со своей стороны, Гусев отмечает, что Куарон старался поместить аудиторию как можно ближе к героине, сделать так, чтобы зритель вращался в открытом космосе вместе с ней. Поскольку перед создателями «Салюта-7» такой задачи не стояло, им не пришлось использовать приемы работы со светом, задействованные при работе над «Гравитацией». Алексей рассказывает, что при съемках своего фильма Куарон помещал исполнительницу главной роли Сандру Буллок в «куб из плазменных панелей, на которые выводилось специально подготовленное на компьютере изображение, например, Земля, отражающая свет и освещающая персонажа одновременно реалистично и динамично». Создателям «Салюта-7», стесненным в том числе средствами (заявленный бюджет «Салюта-7» - 400 миллионов рублей, сумма вроде бы серьезная, но несравнимая с потраченными на «Гравитацию» 100 миллионами долларов США), пришлось искать другие подходы – и создавать эффектное освещение далеко не только с помощью графики.
«Мы построили реальные декорации, в некоторых случаях – на несколько процентов увеличенные, хотя зритель этого и не заметит, и перемещались вместе с актерами внутри станции. Это создавало сложные условия не только для движения камеры, но и для постановки света. Я вынужден был освещать станцию только снаружи – через уже существующие в ней отверстия или специально незаметно проделанные. Это и усложняло задачу, и одновременно создавало определенную достоверность», - рассказывает Астахов.
«Салют-7» похож на «Гравитацию» сравнительно неспешным монтажом. Здесь, разумеется, нет ничего, напоминающего открывающую фильм Куарона сцену, снятую без склеек (ее продолжительность – 13 минут, до выхода картины в прокат и вовсе говорили о предполагаемых 17 минутах).
«В среднем боевике около 2500 склеек, а бывает и больше, если режиссер предпочитает монтировать короткими склейками. Но «Салют-7» не задумывался как экшен-фильм, кроме того, мы хотели зрителям дать возможность прочувствовать невесомость за счет длинных пролетов камеры, поэтому снимали специально длинными кадрами. Каждый шот идет примерно как несколько шотов в обычном фильме. Статистику мы не вели, но есть кадры, длящиеся более 45 секунд, есть по 20-30 секунд – такие кадры тоже считаются очень длинными», - объясняет Гусев.
«В «Салюте-7» камера свободная, как бы плавает. От съемки с рук, предложенной режиссером в первые же минуты знакомства, я мгновенно отказался. Это убило бы плавность движения, ощущение полета», - добавляет Астахов.
Всего же под руководством Гусева было подготовлено около 700 шотов с компьютерной графикой. Около половины созданного материала Алексей характеризует как full CG: «В большом числе кадров с космонавтами, работающими у станции, не было необходимости видеть их лица. Когда кадр призван показать масштаб, и фигурки космонавтов малы, мы не использовали никакого съемочного материала, это были полностью сгенерированные кадры. И даже кадры, в которые добавлены только лица актеров, можно считать тоже full CG. Лицо просто приходилось внедрять в созданное на компьютере окружение».
Но при всем невероятном (по российским меркам) обилии компьютерной графики все же можно сказать, что во многом рукодельный «Салют-7» - кино менее синтетическое, чем «Гравитация». По словам Гусева, в случае с фильмом Куарона на площадке присутствовал лишь «очень условный макет интерьера станции», на фоне которого авторы смогли без проблем разместить сложную роботизированную конструкцию, к которой подвешивалась Буллок, когда ей приходилось имитировать состояние невесомости. На площадке же «Салюта-7» не просто построили декорации – интерьер станции создавался с использованием оборудования, полученного от Роскосмоса.
«На 90 процентов станция насыщена если не космическим, то авиационным оборудованием: это провода, разъемы и так далее. Что-то очень точно воспроизводит космическое оборудование, что-то – менее, но в целом все похоже», - говорит Астахов. И добавляет: «Космонавту Джанибекову, ставшему прототипом одного из героев, все это глаза не резало. Он был потрясен достоверностью воспроизведения пространства. Лучшего комплимента я в своей жизни не слышал, причем это комплимент и мне, и каскадерам, и художникам, и актерам».
В конце беседы Сергей Астахов, работавший оператором на девяти фильмах Алексея Балабанова, вспоминает режиссера: «У Балабанова была привычка, он не говорил «великолепно, хорошо, очень хорошо». Он говорил «убедительно». В сюжете «Салюта-7» исключительного реализма не предполагалось, мы не снимали инструкцию по пребыванию на космической станции. Космонавты смогут годы потратить, сравнивая, что там не так. Но у нас и не было такой цели – для нас была важна сама идея подвига, и в этом смысле все вышло как раз убедительно».
обсуждение >>