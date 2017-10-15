Лучшие фильмы и сериалы про гостиницы и отели

16 октября на Первом канале состоится премьера сериала «Гостиница "Россия"». Действие разворачивается в стенах легендарной гостиницы, в которой когда-то жизнь била ключом, но «простым смертным» доступа к этой роскошной и временами опасной жизни, конечно, не было. Главная героиня Ксения (Екатерина Вилкова) - сотрудница орготдела гостиницы, она отвечает за прием и комфортное пребывание гостей, среди которых, в основном, советская знать и высокопоставленные иностранцы. В «России» идет скрытая борьба за власть, и соблюсти нейтралитет не получается. Положение Ксении осложняется беременностью от никарагуанца, закупающего в СССР оружие для переворота в своей стране. Героине предстоит сделать не один сложный выбор, а также пережить страшный пожар в гостинице, который поставит точку в этой истории.
фото: «Амедиа Продакшн»
Тема отелей пользуется в кинематографе особой популярностью – самое время вспомнить другие проекты, действие которых происходит в шикарных гостиницах, дорогих отелях и скромных хостелах…
Мелодрама «Госпожа горничная» с Дженнифер Лопес в главной роли – это современная сказка про Золушку. Ведь всем и каждому понятно, что мать-одиночка из Бронкса, воспитывающая сына и работающая в отеле обычной горничной, ни при каких обстоятельствах не может получить приглашение на свидание от кандидата в сенаторы США. Или может? Если, например, захочет примерить шикарное платье богатой гостьи, и политик решит, что она знатная госпожа…
Французская мелодрама «Отель романтических свиданий» рассказывает историю очаровательной Элис (Элена Ногерра), которая несколько лет назад потеряла любимого мужа и вместе с ним – часть себя… Заботливые подруги переживают за девушку и решают, что ей нужно немного развеяться. Они отправляют Элис в романтичный отель «Нормандия», надеясь, что подруга встретит там новую любовь и снова станет счастливой...
Психологическая драма Вима Вендерса «Отель "Миллион долларов"» рассказывает вовсе не о люксовом отеле, как следует из названия, а о весьма странном местечке на окраине Лос-Анджелеса. С его посетителями – людьми специфическими и даже опасными – лучше не связываться, но у детектива Джека Ди Скиннера (Мэл Гибсон), расследующего гибель сына медиамагната, нет выбора, ведь улики так или иначе приводят его именно в этот полузаброшенный отель…
ОТЕЛЬ "ФОЛТИ-ТАУЭРС"
Британский комедийный телесериал «Отель "Фолти-Тауэрс"» – прекрасный образчик филигранного английского юмора. Действие разворачивается в небольшом отеле «Фолти-Тауэрс», которым владеют рассеянный и несобранный Бэзил Фолти (Джон Клиз) и его властная и серьёзная супруга Сибил (Прунелла Скейлс). Они искренне пытаются превратить свой отель в уютное гнёздышко, получается это у них из рук вон плохо, зато феерично смешно!
ОТЕЛЬ "ЖЕЛАНИЕ"
Главная героиня немецкого фильма «Отель "Желание"» – мать-одиночка Антония (Сарализа Фольм), которая работает горничной в отеле «Берлин». Женщина мечтает только об одном – вырастить восьмилетнего сына достойным человеком. В один совсем не прекрасный день Антония внезапно сталкивается с постояльцем по имени Юлий (Клементс Шик) – мужчиной бесспорно интересным, но незрячим… Так начинается история большой взаимной любви…
В 2014 году о фильме «Отель "Гранд Будапешт"» активно писали СМИ, ведь он открывал 64-й Берлинский кинофестиваль и заслужил самые высокие оценки критиков и зрителей. Главный герой этой картины – консьерж мсье Густав (Рэйф Файнс), которому богатая пожилая постоялица завещает картину «Мальчик с яблоками». Вскоре щедрая дарительница погибает от рук неизвестного, и подозрение, разумеется, падает на консьержа. Мсье Густав оказывается в тюрьме, но в его планы совершенно не входит задерживаться там надолго…
«Сияние» Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга – это старая-добрая классика «ужасного» жанра. Одно из главных действующих лиц картины – отель «Оверлук», расположенный в живописном и тихом местечке. Сюда на зимний период, когда гостиница закрыта для постояльцев, переезжает новый смотритель Джек Торренс (Джек Николсон) вместе с семьёй – женой и маленьким сыном. У отеля есть страшная тайна – предыдущий смотритель сошёл с ума и убил свою семью. Вот только Джек не верит в страшные «сказки», пока не сталкивается с кошмарной реальностью лицом к лицу.
Философская драма «Молодость» Паоло Соррентино – это повод рассуждать о жизни и о том, как молниеносно она проносится перед глазами, хотя поначалу кажется бесконечно длинной. В центре сюжета – два постояльца уютного отеля, расположенного у подножия Альп. Их играют Харви Кейтель и Майкл Кейн. Оба мужчины уже в годах, оба посвятили себя искусству, оба почти готовы подвести итог, вот только сделать это не так легко, как представляется на первый взгляд.
ОТЕЛЬ "ПТИЧЬЯ КЛЕТКА"
Картина Кима Ки Дука «Отель "Птичья клетка"» рассказывает о непростых буднях представительницы древнейшей профессии. Юная Йин-а (Джи-Ен Ли) лишается жилья и срочно ищет новое. Она переезжает из шумного Сеула в городок Поханг и селится в тихом пансионе, принадлежащем семейной паре. Старые привычки переезжают на новое место вместе с Йин-а – девушка продолжает торговать собой и закономерно нарывается на конфликт с дочерью хозяев, для которой такой образ жизни неприемлем…
Фантастический триллер «Отель "У погибшего альпиниста"» по роману братьев Стругацких вышел на экраны в далёком 1979 году, однако современные зрители, которые смотрят фильм впервые, уверяют, что он держит в напряжении с первой до последней секунды. Действие картины происходит в одноименном отеле, в одном из номеров которого обнаруживается труп. Пытающийся вычислить убийцу детектив вскоре приходит к выводу, что не все постояльцы отеля являются землянами, и им срочно требуется помощь.
«Ночной портье» Лилианы Кавани – психологическая драма, главными героями которой становятся бывший нацист, теперь работающий ночным портье Максимилиан (Дирк Богарт), и бывшая заключённая концлагеря Люция (Шарлотта Рэмплинг). Молодая женщина заселяется в отель и узнаёт в портье своего мучителя. Между ними почти мгновенно вспыхивает мучительная и болезненная страсть, которой они не могут противостоять.
Чёрная комедия «Четыре комнаты» – это четыре новеллы от четырёх режиссёров. Главным героем каждой новеллы является портье Тед (Тим Рот). Работа вроде не пыльная, но спокойная жизнь Теду только снится: то его пытаются соблазнить ведьмы, то он оказывается втянут в ролевые забавы семейной пары, то становится нянькой для непослушных детей гангстера, который, если что-то пойдёт не так, его просто пристрелит…
«Отель "Мэриголд": лучший из экзотических» – это остроумная комедия, главными героями которой становятся совершенно разные люди, заселившиеся в индийский отель «Мэриголд». На одной территории оказываются овдовевшая домохозяйка, разорённые неудачным вложением денег супруги, вышедший на пенсию судья, престарелый дамский угодник, мечтающая выйти замуж дамочка и пожилая женщина, которая приехала в Индию делать операцию на бедре. Не успев заселиться, путешественники понимают, что отель сильно отличается от того, каким он представлялся по рекламным проспектам… Однако делать нечего – придётся как-то обживаться.
В фильме «Отель "Руанда"» речь идёт о жестоком столкновении двух этнических групп, не поделивших власть в африканском государстве Руанда. Племена хуту и тутси готовы стоять до последнего, даже если погибнуть придётся всем. В этот тяжелый период хозяева престижного отеля «Руанда» Пол и Татьяна (Дон Чидл и Софи Оконедо) решают не оставаться в стороне, а оказать помощь тем, кто сильнее всего в ней нуждается. Они распахивают двери своего отеля для тех, кто выбирает жизнь, а не войну.
Один из самых успешных современных российских сериалов, спин-офф телешоу «Кухня», готовит к показу третий сезон, в котором обещает настоящие мексиканские страсти. После того, как шеф-повар Виктор Баринов ушел на пенсию, действие перенеслось из ресторана гостиницы в лобби, коридоры и номера и заиграла новыми нотами, как комическими, так и драматическими, что неизбежно в большом и разнородном коллективе. Сериал снимается в павильонах, а его фасадом служит московский бизнес-центр «Александр Хаус», расположенный в Москве на Якиманской набережной (ул. Большая Якиманка, 1).
Российская картина «Отель "Президент"» рассказывает об оперной певице Марии (Александра Урсуляк), которая потеряла голос и больше не может выступать. Её карьера летит под откос, личная история тоже никак не налаживается… Понимая, что пора что-то кардинально менять, Мария покупает билет в Нижний Новгород, где живёт её крёстная, и решает начать всё сначала. Случайная встреча с одноклассником Борисом (Юрий Батурин) меняет всё. Оказывается, Борис работает заместителем директора отеля «Президент», который располагается как раз в Нижнем Новгороде! Мария просит Бориса устроить её на работу горничной, не подозревая, что именно в этот момент начинает жизнь с чистого листа.
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