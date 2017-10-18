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Своди родителей на «Салют-7»

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18 октября 2017
Продолжаются показы блокбастера «Салют-7», за первый уикенд фильм стал лидером российского кинопроката, его посмотрело более 902 100 человек, и зрительский интерес пока не снижается.

В основу сюжета легла история, произошедшая с советской космической станцией «Салют-7», находившейся на орбите в беспилотном режиме. Неожиданно она перестала отвечать на сигналы из центра управления полетом. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, на станцию были отправлены советские космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, но проблема заключалась в том, что никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Операция "Салют-7" до сих пор считается одной из самых сложных в истории мировой космонавтики. Главные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.


Кино-театр.ру считает «Салют-7» идеальной картиной для семейного просмотра и приглашает всех принять участие в конкурсе. Для этого вы должны сходить в кинотеатр вместе с родителями и сфотографироваться возле стенда или постера «Салют-7».

Своди родителей на «Салют-7»

После этого выложи фото в любую соцсеть с тэгом #салют7сродителями.
Отправь ссылку на ваш статус или фотографию в редакцию на адрес kinoteatr.prize@gmail.com с темой «Салют-7 с родителями». Каждый участник получит браслет, а авторам лучших фотографий достанутся тюбики с космическим питанием, а также футболки и ветровки с символикой фильма.

Акция продлится всего неделю,с 18 по 25 октября. Количество призов ограничено.

Своди родителей на «Салют-7»
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Своди родителей на «Салют-7» фотографии
Своди родителей на «Салют-7» фотографии
Своди родителей на «Салют-7» фотографии
Своди родителей на «Салют-7» фотографии
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