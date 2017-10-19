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«Последний богатырь» дарит книжки и избушки

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19 октября 2017
26 октября в широкий прокат выходит приключенческий фильм-сказка Disney и Yellow, Black and White «Последний богатырь».

«Последний богатырь» дарит книжки и избушки

Популярный телеперсонаж Иван Найденов (Виктор Хориняк), выступающий на экране в роли мага и экстрасенса, был бы рад остаться в телевизионном эфире, но неожиданно попал в другое время. И в другое место – сказочное Белогорье, где его сразу встречает старец-волшебник, и чем дальше, тем вернее Иван убеждается в реальности волшебной страны. Здесь правит былинный герой Добрыня Никитич (Евгений Дятлов), его жена Варвара (Екатерина Вилкова) ревностно оберегает правителя от чужестранцев, и потому встреча с богатырем едва не оборачивается для Ивана трагедией.
Главные приключения героя начинаются, когда он сбегает из царских чертогов: освободиться ему помогают самые отъявленные сказочные злодеи – Баба Яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко) и Водяной (Сергей Бурунов) – и красавица Василиса (Мила Сивацкая). Одного взгляда на неё довольно, чтобы понять: Иван нашел свою любовь.

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Сергей БуруновЕкатерина ВилковаЕвгений ДятловКонстантин ЛавроненкоВиктор ХоринякЕлена Яковлева
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«Последний богатырь» дарит книжки и избушки фотографии
«Последний богатырь» дарит книжки и избушки фотографии
«Последний богатырь» дарит книжки и избушки фотографии
«Последний богатырь» дарит книжки и избушки фотографии
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