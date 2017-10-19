«Последний богатырь» дарит книжки и избушки

26 октября
в широкий прокат выходит приключенческий фильм-сказка Disney и Yellow, Black and White «Последний богатырь
».
Популярный телеперсонаж Иван Найденов (Виктор Хориняк), выступающий на экране в роли мага и экстрасенса, был бы рад остаться в телевизионном эфире, но неожиданно попал в другое время. И в другое место – сказочное Белогорье, где его сразу встречает старец-волшебник, и чем дальше, тем вернее Иван убеждается в реальности волшебной страны. Здесь правит былинный герой Добрыня Никитич (Евгений Дятлов), его жена Варвара (Екатерина Вилкова) ревностно оберегает правителя от чужестранцев, и потому встреча с богатырем едва не оборачивается для Ивана трагедией.
Главные приключения героя начинаются, когда он сбегает из царских чертогов: освободиться ему помогают самые отъявленные сказочные злодеи – Баба Яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко) и Водяной (Сергей Бурунов) – и красавица Василиса (Мила Сивацкая). Одного взгляда на неё довольно, чтобы понять: Иван нашел свою любовь.
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