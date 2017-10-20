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Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

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20 октября 2017
От Георгия Милляра до Константина Лавроненко

26 октября компания Disney выпускает в российский прокат сказочную комедию Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», к которой отечественному зрителю возвращают любимых с детства персонажей – Бабу-Ягу, Чудо-Юдо, Водяного и богатырей. Не забыли создатели и про ключевого антагониста русских сказок – Кащея Бессмертном, о чьих киновоплощениях Кино-театр.ру и поведает вам сегодня.



Георгий Милляр («Кащей Бессмертный», «Огонь, вода и… медные трубы»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Главный Кащей Бессмертный не только отечественного, но и мирового кино. Поначалу Георгий Францевич отказывался от роли, предложенной ему Александром Роу в 1944 году, поскольку боялся, что не справится с ней, но в конце концов согласился. Актёр играл практически без грима, используя вместе со знаменитым голосом своё крайне худощавое телосложение и бледность, оставшиеся ему в наследство после перенесённой болезни. В сочетании с яркой одеждой – плащом красного цвета – это придавало ему сильное сходство со скелетом. А вдохновлялся он изображениями чертей, запечатлённых иконописцами в столичных церквях, и третьего всадника на картине Виктора Васнецова «Четыре всадника Апокалипсиса». Примечательно, что лошади, на которой по сюжету должен был ехать Кащей, пришлось завязывать глаза, так как предыдущая, увидев Милляра в образе, от испуга встала на дыбы. Спустя 23 года Георгий Францевич вернулся к легендарной роли, но на сей раз предстал в виде симпатичного неудачливого жениха, а не воплощения зла. Кроме того, его голосом Кащей говорил в мультфильмах Ивана Аксенчука «Сказка сказывается» и «Молодильные яблоки». Сам мастер всю жизнь хотел играть серьёзные роли, но признавал, что «сказочные образы — моя стихия, моя привязанность».



Евгений Лебедев («Римский-Корсаков»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Мастер эпизода и комического этюда засветился в образе злодея в его оперной интерпретации, впервые появившейся на сцене благодаря Николаю Римскому-Корсакову в декабре 1902 года в московском оперном театре Солодовникова. Роль Лебедева в биографической ленте Григория Рошаля и Геннадия Казанского совсем небольшая, но запоминающаяся из-за таланта актёра. Жаль, что впоследствии ему больше не довелось побывать этим уникальным персонажем.



Фёдор Никитин («Весёлое волшебство»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

В современной для 60-х версии, поставленной Борисом Рыцаревым, Кащей скрывается под видом бухгалтера, но и на него находят управу девочка Катя (Марина Козодаева) и мальчик Вася (Андрей Войновский) при помощи нянечки Бабы-Яги в исполнении Валентины Сперантовой.



Николай Боярский («Новогодние приключения Маши и Вити»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Дядя Михаила Боярского в музыкальном фильме Игоря Усова и Геннадия Казанского, вышедшем в 1975 году, представил юным зрителям и их родителям своё видение роли. Его Кащей страдает от зубной боли, и ему хочется встретить Новый Год вместе со Снегурочкой (Ирина Борисова). Сердце своё злодей просто сдал на хранение, а Витя (Юрий Нахратов) побеждает его обыкновенным магнитом. Примечательно, что Кот Матвей, сыгранный Михаилом Боярским, дважды назвал Кащея дядей.



Александр Филиппенко («Там, на неведомых дорожках...»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

«Кто на свете всех сильней, кто не знает страха, кто повсюду знаменит, кого хочешь победит с одного размаха?» Конечно же, Кощей в блистательном исполнении Филиппенко, которого можно наблюдать в фильме Михаила Юзовского, появившемся на экранах в 1982 году. В основе сказки, кстати, лежит книга Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке».



Олег Табаков («После дождичка в четверг»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Ещё один мастер примерил на себя костюм великого и ужасного в сказке, снятой Юзовским по мотивам либретто Александра Островского через три года после фильма «Там, на неведомых дорожках...». В прочтении Табакова Кащей далеко не скелет и любит эффектность в одежде. Картина удостоена приза «За оригинальную и современную интерпретацию русской народной сказки» на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате и награды «Большое серебряное плато» на XVII МКФ детских и юношеских фильмов в Джиффони.



Виктор Сергачёв («На златом крыльце сидели»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Спустя 17 лет к истории про Кащея вернулся и Борис Рыцарев, но злодея вместо Никитана на сей раз сыграл один из талантливых актёров МХАТа. Здесь вам и ярко выраженный скелет, и шлем, и даже Змей Горыныч, которого злодей заправляет реактивным топливом. Прибавьте сюда общую пародийность фильма, и у вас сложится типичный образец Кащея Бессмертного 80-х.



Валерий Ивченко («Сказка про влюблённого маляра»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Кащей в кардинальской шапочке с замашками Гитлера и бровями Брежнева в сказке Надежды Кошеверовой долгое время нагнетал страху своим подчинённым, но сам в конце концов испугался маляра Макара в исполнении Николая Стоцкого, влюблённого в героиню Екатерины Голубевой.



Игорь Ясулович («Лиловый шар»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Вместе с Бабой Ягой (Светлана Харитонова), Людоедом (Виктор Павлов) и Коноедом (Сергей Никоненко) в картине Павла Арсенова, снятой им спустя три года после «Гостьи из будущего», преследовал Алису Селезнёву (Наталья Гусева) в Эпоху Легенд, куда она отправилась на поиски пресловутого лилового шара, способного заставить всех землян возненавидеть друг друга. Примечательно, что в первом фильме Ясулович также играл, воплотив образ Электрона Ивановича.



Нодар Мгалоблишвили («Чудеса в Решетове»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Проскочив мимо лихих 90-х, злобный старичок по приглашению режиссёра Михаила Левитина завернул в провинциальный городок Решетов под видом художественного руководителя цирка Константина Бессмертных, дабы похитить местную Василису Прекрасную (Мария Глазкова). Мгалоблишвили, как и в «Формуле любви», выглядит стильно и таинственно, хотя в его образе больше от Воланда, чем от Кощея.



Алексей Петренко («Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Постаревший Кащей в любопытной интерпретации истории взаимоотношений Бессмертного и Бабы-Яги (Мария Машкова), поставленной Валерием Ткачёвым. Согласно сюжету, оба антагониста в юности любили друг друга, но с тех пор всё пошло прахом.



Анатолий Смиранин («Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Молодой Волкодав Кащей в картине, явно навеянной романтическим образом Дракулы из фильма Фрэнсиса Форда Копполы и славянской мифологией. Одну из последних своих ролей в картине исполнил Виктор Авилов.



Гоша Куценко («Книга мастеров»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Кащей Бессмертный в первой попытке студии Уолта Диснея вернуть нам утерянный мир русских сказок. Невероятно харизматичный и относящийся к себе с иронией. Любит Русалку (Екатерина Вилкова) больше алмазов. Режиссёром ленты, получившей с десяток наград, является Вадим Соколовский.



Евгений Щетинин («Приключения в Тридесятом царстве»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Обитает вместе с Бабой-Ягой (Анна Якунина) и другими сказочными персонажами в современном приморском городке, где разворачиваются приключения Мани (Галя Пичугина) и Сани (Александр Власов) под присмотром Валерии Ивановской. Но главный злодей в фильме не Кощей, а Его Виртуальное Величество в исполнении Александра Астапова.



Леонид Ярмольник («Реальная сказка»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Переселился в реальный мир, в котором нашёл своё призвание, заделавшись олигархом. Впрочем, борьба добра со злом никуда не делась, и Иван-дурак (Сергей Безруков) вместе с богатырями помогли главному герою (Максим Шибаев) справиться с Кащеем, умеющим создавать своих клонов. Тайну же об игле в картине Андрея Мармонтова можно узнать из волшебной книги. Любопытно, что вместо Ярмольника главгада озвучил Бонус и Тридогнайт, он же Борис Репетур.



Константин Лавроненко («Последний богатырь»)

Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

Кощей Бессмертный образца 2017 года, на которого любо-дорого смотреть. Студия Disney вновь обратилась к местному колориту, но на сей раз комедийная составляющая, похоже, ещё сильнее, чем в «Книге мастеров». Для Лавроненко это, как минимум, новый опыт, а зрителям самим предстоит решить, чем для них является новая сказка.

Макс Милиан
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