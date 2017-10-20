Ходячий мертвец: 16 Кащеев отечественного кино

От Георгия Милляра до Константина Лавроненко
26 октября компания Disney выпускает в российский прокат сказочную комедию Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», к которой отечественному зрителю возвращают любимых с детства персонажей – Бабу-Ягу, Чудо-Юдо, Водяного и богатырей. Не забыли создатели и про ключевого антагониста русских сказок – Кащея Бессмертном, о чьих киновоплощениях Кино-театр.ру и поведает вам сегодня.
Георгий Милляр («Кащей Бессмертный», «Огонь, вода и… медные трубы»)
Главный Кащей Бессмертный не только отечественного, но и мирового кино. Поначалу Георгий Францевич отказывался от роли, предложенной ему Александром Роу
в 1944 году, поскольку боялся, что не справится с ней, но в конце концов согласился. Актёр играл практически без грима, используя вместе со знаменитым голосом своё крайне худощавое телосложение и бледность, оставшиеся ему в наследство после перенесённой болезни. В сочетании с яркой одеждой – плащом красного цвета – это придавало ему сильное сходство со скелетом. А вдохновлялся он изображениями чертей, запечатлённых иконописцами в столичных церквях, и третьего всадника на картине Виктора Васнецова «Четыре всадника Апокалипсиса»
. Примечательно, что лошади, на которой по сюжету должен был ехать Кащей, пришлось завязывать глаза, так как предыдущая, увидев Милляра в образе, от испуга встала на дыбы. Спустя 23 года Георгий Францевич вернулся к легендарной роли, но на сей раз предстал в виде симпатичного неудачливого жениха, а не воплощения зла. Кроме того, его голосом Кащей говорил в мультфильмах Ивана Аксенчука «Сказка сказывается»
и «Молодильные яблоки»
. Сам мастер всю жизнь хотел играть серьёзные роли, но признавал, что «сказочные образы — моя стихия, моя привязанность»
.
Евгений Лебедев («Римский-Корсаков»)
Мастер эпизода и комического этюда засветился в образе злодея в его оперной интерпретации, впервые появившейся на сцене благодаря Николаю Римскому-Корсакову
в декабре 1902 года в московском оперном театре Солодовникова
. Роль Лебедева в биографической ленте Григория Рошаля
и Геннадия Казанского
совсем небольшая, но запоминающаяся из-за таланта актёра. Жаль, что впоследствии ему больше не довелось побывать этим уникальным персонажем.
Фёдор Никитин («Весёлое волшебство»)
В современной для 60-х версии, поставленной Борисом Рыцаревым
, Кащей скрывается под видом бухгалтера, но и на него находят управу девочка Катя (Марина Козодаева
) и мальчик Вася (Андрей Войновский
) при помощи нянечки Бабы-Яги в исполнении Валентины Сперантовой
.
Николай Боярский («Новогодние приключения Маши и Вити»)
Дядя Михаила Боярского
в музыкальном фильме Игоря Усова
и Геннадия Казанского, вышедшем в 1975 году, представил юным зрителям и их родителям своё видение роли. Его Кащей страдает от зубной боли, и ему хочется встретить Новый Год вместе со Снегурочкой (Ирина Борисова
). Сердце своё злодей просто сдал на хранение, а Витя (Юрий Нахратов
) побеждает его обыкновенным магнитом. Примечательно, что Кот Матвей, сыгранный Михаилом Боярским, дважды назвал Кащея дядей.
Александр Филиппенко («Там, на неведомых дорожках...»)
«Кто на свете всех сильней, кто не знает страха, кто повсюду знаменит, кого хочешь победит с одного размаха?»
Конечно же, Кощей в блистательном исполнении Филиппенко, которого можно наблюдать в фильме Михаила Юзовского
, появившемся на экранах в 1982 году. В основе сказки, кстати, лежит книга Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке»
.
Олег Табаков («После дождичка в четверг»)
Ещё один мастер примерил на себя костюм великого и ужасного в сказке, снятой Юзовским по мотивам либретто Александра Островского
через три года после фильма «Там, на неведомых дорожках...». В прочтении Табакова Кащей далеко не скелет и любит эффектность в одежде. Картина удостоена приза «За оригинальную и современную интерпретацию русской народной сказки» на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате и награды «Большое серебряное плато» на XVII МКФ детских и юношеских фильмов в Джиффони.
Виктор Сергачёв («На златом крыльце сидели»)
Спустя 17 лет к истории про Кащея вернулся и Борис Рыцарев, но злодея вместо Никитана на сей раз сыграл один из талантливых актёров МХАТа
. Здесь вам и ярко выраженный скелет, и шлем, и даже Змей Горыныч, которого злодей заправляет реактивным топливом. Прибавьте сюда общую пародийность фильма, и у вас сложится типичный образец Кащея Бессмертного 80-х.
Валерий Ивченко («Сказка про влюблённого маляра»)
Кащей в кардинальской шапочке с замашками Гитлера и бровями Брежнева в сказке Надежды Кошеверовой
долгое время нагнетал страху своим подчинённым, но сам в конце концов испугался маляра Макара в исполнении Николая Стоцкого
, влюблённого в героиню Екатерины Голубевой
.
Игорь Ясулович («Лиловый шар»)
Вместе с Бабой Ягой (Светлана Харитонова
), Людоедом (Виктор Павлов
) и Коноедом (Сергей Никоненко
) в картине Павла Арсенова
, снятой им спустя три года после «Гостьи из будущего»
, преследовал Алису Селезнёву (Наталья Гусева
) в Эпоху Легенд, куда она отправилась на поиски пресловутого лилового шара, способного заставить всех землян возненавидеть друг друга. Примечательно, что в первом фильме Ясулович также играл, воплотив образ Электрона Ивановича.
Нодар Мгалоблишвили («Чудеса в Решетове»)
Проскочив мимо лихих 90-х, злобный старичок по приглашению режиссёра Михаила Левитина
завернул в провинциальный городок Решетов под видом художественного руководителя цирка Константина Бессмертных, дабы похитить местную Василису Прекрасную (Мария Глазкова
). Мгалоблишвили, как и в «Формуле любви», выглядит стильно и таинственно, хотя в его образе больше от Воланда, чем от Кощея.
Алексей Петренко («Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства»)
Постаревший Кащей в любопытной интерпретации истории взаимоотношений Бессмертного и Бабы-Яги (Мария Машкова
), поставленной Валерием Ткачёвым
. Согласно сюжету, оба антагониста в юности любили друг друга, но с тех пор всё пошло прахом.
Анатолий Смиранин («Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства»)
Молодой
Волкодав
Кащей в картине, явно навеянной романтическим образом Дракулы из фильма Фрэнсиса Форда Копполы
и славянской мифологией. Одну из последних своих ролей в картине исполнил Виктор Авилов
.
Гоша Куценко («Книга мастеров»)
Кащей Бессмертный в первой попытке студии Уолта Диснея вернуть нам утерянный мир русских сказок. Невероятно харизматичный и относящийся к себе с иронией. Любит Русалку (Екатерина Вилкова
) больше алмазов. Режиссёром ленты, получившей с десяток наград, является Вадим Соколовский
.
Евгений Щетинин («Приключения в Тридесятом царстве»)
Обитает вместе с Бабой-Ягой (Анна Якунина
) и другими сказочными персонажами в современном приморском городке, где разворачиваются приключения Мани (Галя Пичугина
) и Сани (Александр Власов
) под присмотром Валерии Ивановской
. Но главный злодей в фильме не Кощей, а Его Виртуальное Величество в исполнении Александра Астапова
.
Леонид Ярмольник («Реальная сказка»)
Переселился в реальный мир, в котором нашёл своё призвание, заделавшись олигархом. Впрочем, борьба добра со злом никуда не делась, и Иван-дурак (Сергей Безруков
) вместе с богатырями помогли главному герою (Максим Шибаев
) справиться с Кащеем, умеющим создавать своих клонов. Тайну же об игле в картине Андрея Мармонтова
можно узнать из волшебной книги. Любопытно, что вместо Ярмольника главгада озвучил Бонус и Тридогнайт, он же Борис Репетур
.
Константин Лавроненко («Последний богатырь»)
Кощей Бессмертный образца 2017 года, на которого любо-дорого смотреть. Студия Disney вновь обратилась к местному колориту, но на сей раз комедийная составляющая, похоже, ещё сильнее, чем в «Книге мастеров». Для Лавроненко это, как минимум, новый опыт, а зрителям самим предстоит решить, чем для них является новая сказка.
обсуждение >>