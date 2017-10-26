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Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы

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26 октября 2017
kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на спецпоказ блокбастера MARVEL «Тор: Рагнарёк». Ты сможешь увидеть долгожданный фильм в кинозале IMAX «КАРО 13 Кунцево» 1 ноября, за день до его выхода в широкий прокат!

Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы

В новой истории Тор (Крис Хемсворт) попадает в плен на другой стороне Вселенной. Он лишился своего могучего молота и теперь должен вступить в гонку со временем, чтобы успеть вернуться в Асгард и остановить Рагнарёк – гибель своего родного мира и всей цивилизации Асов от руки всесильной и безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему нужно выжить на смертельном турнире гладиаторов, где против него на арену выйдет бывший соратник по команде Мстителей – Невероятный Халк (Марк Руффало)!


Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_24217

Вступайте и выигрывайте!

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Кейт БланшеттМарк РуффалоКрис Хемсворт
фильмы
Тор 3: Рагнарёк

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Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы фотографии
Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы фотографии
Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы фотографии
Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы фотографии
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