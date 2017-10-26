Посмотри «Тор: Рагнарёк» в новом IMAX-зале Москвы

kino-teatr.ru
начинает розыгрыш билетов на спецпоказ блокбастера MARVEL «Тор: Рагнарёк
». Ты сможешь увидеть долгожданный фильм в кинозале IMAX «КАРО 13 Кунцево» 1 ноября
, за день до его выхода в широкий прокат!
В новой истории Тор (Крис Хемсворт) попадает в плен на другой стороне Вселенной. Он лишился своего могучего молота и теперь должен вступить в гонку со временем, чтобы успеть вернуться в Асгард и остановить Рагнарёк – гибель своего родного мира и всей цивилизации Асов от руки всесильной и безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему нужно выжить на смертельном турнире гладиаторов, где против него на арену выйдет бывший соратник по команде Мстителей – Невероятный Халк (Марк Руффало)!
Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте
: https://vk.com/wall-66411355_24217
Вступайте и выигрывайте
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