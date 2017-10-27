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Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

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27 октября 2017
В море, в горах и на Марсе: от Робинзона Крузо до Хью Гласса

2 ноября в российский прокат выходит фильм «Джунгли» плодовитого в последнее время хоррор-мейкера Грега МаклинаЭксперимент "Офис"», «Крокодил»), который прославился в среде фанатов жанра лентами про опасную экзотику родной Австралии. В его новой картине пойдет речь про Дэниэла Рэдклиффа, оказавшегося вместе с группой друзей в опасных джунглях Боливии. По этому поводу мы решили вспомнить десять других фильмов про выживание в диких условиях - от населенных зверями тропических лесов до бескрайней морской глади, от морозных горных пиков до красной поверхности планеты Марс.


«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Роман Даниэля Дефо стал синонимом выживания - символично с него и начать наш список. Ровно сорок пять лет назад Станислав Говорухин экранизировал «Робинзона Крузо» в формате лаконичного полуторачасового фильма. На главную роль он взял Леонида Куравлева, к которому прилагались борьба за жизнь, смекалка, тропические широты и белый попугай, а также приключения, растущая борода и встреча с Пятницей - все как полагается.



«Чудеса еще случаются» (1974)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Малоизвестный итальянский фильм Джузеппе Марии Скотезе про 17-летнюю девочку Джулиану Кепке (Сьюзен Пенхалигон), которая выжила в авиакатастрофе над лесами Перу. Джулиана родилась в Лиме в семье немецких мигрантов. За сутки до Рождества 1971-го они с матерью направлялись в перуанский город Икитос, когда в крыло самолета ударила молния. Девочка оказалась единственной выжившей, вдобавок в течение девяти дней она пробиралась через амазонские джунгли с глубокими порезами и переломом ключицы.


«На грани» (1997)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Обычное дело: модный фотограф (Алек Болдуин) убедил миллиардера (Энтони Хопкинс) и его жену-супермодель (Эль Макферсон), что задворки Аляски - идеальное место для фотосессии. Богачи прыгают в личный самолет и мчатся за снимками мечты, но подвернувшаяся не вовремя птица заставляет их выживать в условиях белого плена. Вдобавок миллиардер начинает подозревать супругу в неверности. «На грани» - пример распространенных в 90-х комедий выживания с моралью. Чтобы зритель не заскучал в ход пускают даже медведя по прозвищу Барт.


«Изгой» (2000)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Классический фильм Роберта Земекиса, принесший Тому Хэнксу пятую (и пока последнюю) номинацию на «Оскар», а также четвертый «Золотой глобус». Приключенческая притча про инспектора службы доставки в авиакомпании Чака Ноланда, который оказался на необитаемом острове, а по возвращении смог вернуть счастливую жизнь лишь частично. Земекис сообщил истории про выживание философское измерение, а разрисованный мяч Уилсон укоренился в массовой культуре. Даже те, кто картину не смотрели, знают, кто лучший друг одинокого мужчины.


«127 часов» (2011)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

В 2003 году альпинист Арон Ралстон отправился покорять каньон Блю-Джон, что в Юте, и никому об этом не сказал. В ходе путешествия руку отважного малого придавило 300-килограммовым камнем - и ему пришлось шесть дней бороться за свою жизнь. Через год он написал об этом книгу «127 часов. Между молотом и наковальней», а 2010-м Дэнни Бойл снял лихую картину с Джеймсом Франко про неравную схватку человеческой самонадеянности и каменного спокойствия.


«Не угаснет надежда» (2013)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Почти по Хемингуэю: старик и море. Пожилой мужчина (Роберт Редфорд) путешествует на яхте, когда плывущий в море контейнер проделывает в ней пробоину. Так начинается почти бессловесная борьба человека со стихией. Притча с большой буквы. Бенефис Роберта Редфорда. Музыка Алекса Эберта (группы Ima Robot и Edward Sharpe and the Magnetic Zeros).
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«Марсианин» (2015)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Экранизация одноименной книги Энди Вейра про астронавта Марка Уотни (Мэтт Дэймон), которого коллеги посчитали погибшим и оставили на Марсе. Робинзонаду в декорациях красной планеты снял сэр Ридли Скотт: пока Дэймон при помощи картошки и палок старается прожить как можно дольше, на Земле решается вопрос о его возвращении. «Марсианин» - пример гуманной научной фантастики, в съемках которого приняла участие сборная известных актеров (от Джессики Честейн до Дональда Гловера).
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«Эверест» (2015)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Еще одна реальная история - туристический подъем на Джомолунгму в 1996 году, закончившийся гибелью 15 человек. Исландский режиссер Бальтасар Кормакур взялся рассказать о ней при помощи воспоминаний выживших и армии известных артистов (Джош Бролин, Джейсон Кларк, Джейк Джилленхол, Кира Найтли и другие). В комплекте - эффектные виды Эвереста, не стихающая с первых минут тревога и невероятная жажда жизни.
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«В сердце моря» (2015)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

Сложно представить список фильмов про жизнь на грани смерти без экранизации «Моби Дика». Однако «В сердце моря» - не очередная попытка перенести на экран шедевр Мелвилла, а вдохновившая писателя реальная история китобойного судна «Эссекс», где будущий классик фигурирует как персонаж глубокого запаса. XIX век, конец эпохи китового жира. Экипаж под руководством бравого капитана с напряженным лицом Криса Хемсворта сначала охотится на китов, а затем мучительно выживает, когда белый исполин-таки топит корабль. Режиссером выступил Рон Ховард («Игры разума»), на борту - Киллиан Мерфи, Бенджамин Уокер и другие.
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«Выживший» (2015)

Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях

XIX век, Миссури. Траппер Хью Гласс (Леонардо Ди Каприо) оказывается ранен индейцами в ходе похода за пушниной. Нечистый на руку соратник бросает его умирать, но Гласс не сдается - и раненный переживает невероятные приключения. Спит в лошади, ест сырую рыбу, а в конце вступает в поединок с обидчиком. «Выживший» принес долгожданный «Оскар» Ди Каприо, а также очередную статуэтку оператору-виртуозу Эммануэлю Любецки, который завораживающе снял красоты Северной Америки и напряженные поединки людей друг с другом и природой.
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Виталий Сноу
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Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях фотографии
Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях фотографии
Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях фотографии
Время жить и время выживать: 10 фильмов про людей в экстремальных условиях фотографии
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