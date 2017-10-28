«Джунгли», «Лига справедливости» и ещё 12 фильмов ноября

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Джунгли» / Jungle
Гарри Поттер, т.е.
Дэниэл Рэдклифф
, прочувствует на себе, что такое жанр survival, когда вместе с друзьями окажется без проводника в лесах Боливии. За постановку отвечает
Грег Маклин
, создатель таких хорроров, как
«Эксперимент "Офис"»
и
«Крокодил»
.
Выход в прокат:
2 ноября
«Дикарь» / Gauguin
Биографическая лента
Эдуара Делюка
о художнике
Поле Гогене
, чей образ воплотил
Венсан Кассель
. Сюжет сосредоточен на его жизни на Таити, где он встретил свою музу по имени Техура.
Выход в прокат:
2 ноября
«Скрюченный домишко» / Crooked House Гленн Клоуз
,
Джиллиан Андерсон
,
Кристина Хендрикс
и другие звёзды в экранизации одноимённого романа
Агаты Кристи
, поставленного
Жилем Паке-Бреннером
(
«Тёмные тайны»
).
Выход в прокат:
2 ноября
«Тор: Рагнарёк» / Thor: Ragnarok Том Хиддлстон
,
Крис Хемсворт
,
Бенедикт Камбербэтч
,
Идрис Эльба
и
Марк Руффало
вернулись к своим звёздным ролям, дабы ощутить на себе всю мощь и силу злодейки
Кейт Бланшетт
. В режиссёрском кресле -
Таика Вайтити
(
«Реальные упыри»
).
Выход в прокат:
2 ноября
«Афера доктора Нока» / Knock Омар Си
в экранизации популярного романа
Жюля Ромена «Нок, или Чудеса медицины»
, повествующего о карманнике и авантюристе, который устроился врачом в небольшом городке. За постановку отвечает
Лоррэйн Леви
(
«Развод по-собачьи»
).
Выход в прокат:
9 ноября
«Убийство в "Восточном экспрессе"» / Murder on the Orient Express
Ещё одна адаптация классического произведения Агаты Кристи. На сей раз у руля
Кеннет Брана
, исполняющий заодно роль Эркюля Пуаро. Звёздный состав прилагается (
Джонни Депп
,
Мишель Пфайффер
,
Пенелопа Крус
,
Джуди Денч
,
Уиллем Дефо
и другие).
Выход в прокат:
9 ноября
«Лига справедливости» / Justice League
Не обойдётся месяц и без кинокомикса DC. Мы, наконец-то, увидим вместе Бэтмена (
Бен Аффлек
), Аквамена (
Джейсон Момоа
), Чудо-женщину (
Галь Гадот
), Флэша (
Эзра Миллер
), Киборга (
Рэй Фишер
) и, конечно же, Супермена (
Генри Кавилл
). Режиссёром числится
Зак Снайдер
, но над фильмом также работал
Джосс Уидон
.
Выход в прокат:
16 ноября
«Мифы» Александр Молочников
может похвастаться тем, что в его полнометражном дебюте сыграло большинство популярных отечественных актёров (от
Сергея Безрукова
до
Паулины Андреевой
). А сам сюжет поведает нам о том, как нищий иностранец (
Яннис Пападопулос
) попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых.
Выход в прокат:
16 ноября
«Молодой Годар» / Le Redoutable
VIDEO Луи Гаррель
в байопике
Мишеля Хазанавичуса
, основанном на романе
«Год спустя» Анны Вяземски
, предстанет в образе родоначальника французской «новой волны»
Жан-Люка Годара
. Саму
Вяземски
играет
Стаси Мартен
. Присутствует и звезда
«Артиста» Беренис Бежо
.
Выход в прокат:
16 ноября
«Субурбикон» / Suburbicon
Новая работа
Джорджа Клуни
сосредоточит своё внимание на семье Лоджей во главе с
Мэттом Дэймоном
, проживающей в идиллическом городке. Но однажды их уютный мирок рушится, когда в дом вламываются грабители и убивают жену главного героя. Сценарий написали
Итан
и
Джоэл Коэны
вместе с Клуни и
Грантом Хесловом
.
Выход в прокат:
16 ноября
«Детки напрокат»
Семейная комедия
Татьяны Капитан
расскажет про то, как лучше поменяться детьми, и что из этого получится. В актёрском ансамбле -
Равшана Куркова
,
Артём Ткаченко
,
Роман Курцын
,
Владимир Епифанцев
и другие популярные артисты.
Выход в прокат:
23 ноября
«Снеговик» / The Snowman Майкл Фассбендер
и
Ребекка Фергюсон
в экранизации бестселлера
Ю Несбё
, осуществлённой
Томасом Альфредсоном
(
«Впусти меня»
). Зрителя ожидает расследование убийств женщин, в которых фигурирует обычный человечек из снега.
Выход в прокат:
23 ноября
«Конверт»
VIDEO Игорь Лизенгевич
и
Юлия Пересильд
в мистическом триллере
Владимира Маркова
по сценарию
Ильи Куликова
разыграют историю с таинственным письмом, присланным по ошибке не туда.
Выход в прокат:
30 ноября
«Легенда о Коловрате»
VIDEO
Нам вновь поведают о временах Древней Руси.
Илья Малаков
предстанет в качестве рязанского витязя Евпатия Коловрата, который собирает отряд для того, чтобы сразиться с ханом Золотой Орды Батыем (
Александр Цой
).
Выход в прокат:
30 ноября
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2 ноября
24 часа на жизнь
Козни. Последний сюжет Пазолини
Не оставляй меня
Осколки
Подлец
Последний вальс
Убить за лайк
Фиксики: Большой секрет
Хармс с
9 ноября
Ван Гог. С любовью, Винсент
Дело храбрых
Женись на мне, чувак Маленький вампир
Мульт в кино. Выпуск № 62
Рок
Тетраграмматон
Тёмная ночь
Ужин с
16 ноября
Джиперс Криперс 3
Любовь-морковь по-французски
Обитель теней
Свингер
То, что во мне
Чудо с
23 ноября
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Коматозники
Мистер Феличита Мой лучший друг
Мульт в кино. Выпуск № 63
Обет молчания
Опера
Прощай, Кристофер Робин
Софичка
Странник
Тайна Коко
Тельма
Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь! с
30 ноября
Атлантида
Город кошек
Днюха!
Дыши ради нас
И смех, и грех
Иностранец
Колобанга. Привет, Интернет!
Максимальный удар
Натуральные упыри
Нэйлз
Она
Страсть и верность Сука-судьба
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