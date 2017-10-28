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«Джунгли», «Лига справедливости» и ещё 12 фильмов ноября

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28 октября 2017
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Джунгли» / Jungle

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Гарри Поттер, т.е. Дэниэл Рэдклифф, прочувствует на себе, что такое жанр survival, когда вместе с друзьями окажется без проводника в лесах Боливии. За постановку отвечает Грег Маклин, создатель таких хорроров, как «Эксперимент "Офис"» и «Крокодил».

Выход в прокат: 2 ноября



«Дикарь» / Gauguin

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Биографическая лента Эдуара Делюка о художнике Поле Гогене, чей образ воплотил Венсан Кассель. Сюжет сосредоточен на его жизни на Таити, где он встретил свою музу по имени Техура.

Выход в прокат: 2 ноября



«Скрюченный домишко» / Crooked House

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Гленн Клоуз, Джиллиан Андерсон, Кристина Хендрикс и другие звёзды в экранизации одноимённого романа Агаты Кристи, поставленного Жилем Паке-Бреннером («Тёмные тайны»).

Выход в прокат: 2 ноября



«Тор: Рагнарёк» / Thor: Ragnarok

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Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба и Марк Руффало вернулись к своим звёздным ролям, дабы ощутить на себе всю мощь и силу злодейки Кейт Бланшетт. В режиссёрском кресле - Таика Вайтити («Реальные упыри»).

Выход в прокат: 2 ноября



«Афера доктора Нока» / Knock

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Омар Си в экранизации популярного романа Жюля Ромена «Нок, или Чудеса медицины», повествующего о карманнике и авантюристе, который устроился врачом в небольшом городке. За постановку отвечает Лоррэйн Леви («Развод по-собачьи»).

Выход в прокат: 9 ноября



«Убийство в "Восточном экспрессе"» / Murder on the Orient Express

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Ещё одна адаптация классического произведения Агаты Кристи. На сей раз у руля Кеннет Брана, исполняющий заодно роль Эркюля Пуаро. Звёздный состав прилагается (Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Уиллем Дефо и другие).

Выход в прокат: 9 ноября



«Лига справедливости» / Justice League

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Не обойдётся месяц и без кинокомикса DC. Мы, наконец-то, увидим вместе Бэтмена (Бен Аффлек), Аквамена (Джейсон Момоа), Чудо-женщину (Галь Гадот), Флэша (Эзра Миллер), Киборга (Рэй Фишер) и, конечно же, Супермена (Генри Кавилл). Режиссёром числится Зак Снайдер, но над фильмом также работал Джосс Уидон.

Выход в прокат: 16 ноября



«Мифы»

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Александр Молочников может похвастаться тем, что в его полнометражном дебюте сыграло большинство популярных отечественных актёров (от Сергея Безрукова до Паулины Андреевой). А сам сюжет поведает нам о том, как нищий иностранец (Яннис Пападопулос) попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых.

Выход в прокат: 16 ноября



«Молодой Годар» / Le Redoutable



Луи Гаррель в байопике Мишеля Хазанавичуса, основанном на романе «Год спустя» Анны Вяземски, предстанет в образе родоначальника французской «новой волны» Жан-Люка Годара. Саму Вяземски играет Стаси Мартен. Присутствует и звезда «Артиста» Беренис Бежо.

Выход в прокат: 16 ноября



«Субурбикон» / Suburbicon

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Новая работа Джорджа Клуни сосредоточит своё внимание на семье Лоджей во главе с Мэттом Дэймоном, проживающей в идиллическом городке. Но однажды их уютный мирок рушится, когда в дом вламываются грабители и убивают жену главного героя. Сценарий написали Итан и Джоэл Коэны вместе с Клуни и Грантом Хесловом.

Выход в прокат: 16 ноября



«Детки напрокат»

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Семейная комедия Татьяны Капитан расскажет про то, как лучше поменяться детьми, и что из этого получится. В актёрском ансамбле - Равшана Куркова, Артём Ткаченко, Роман Курцын, Владимир Епифанцев и другие популярные артисты.

Выход в прокат: 23 ноября



«Снеговик» / The Snowman

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Майкл Фассбендер и Ребекка Фергюсон в экранизации бестселлера Ю Несбё, осуществлённой Томасом Альфредсоном («Впусти меня»). Зрителя ожидает расследование убийств женщин, в которых фигурирует обычный человечек из снега.

Выход в прокат: 23 ноября



«Конверт»



Игорь Лизенгевич и Юлия Пересильд в мистическом триллере Владимира Маркова по сценарию Ильи Куликова разыграют историю с таинственным письмом, присланным по ошибке не туда.

Выход в прокат: 30 ноября



«Легенда о Коловрате»



Нам вновь поведают о временах Древней Руси. Илья Малаков предстанет в качестве рязанского витязя Евпатия Коловрата, который собирает отряд для того, чтобы сразиться с ханом Золотой Орды Батыем (Александр Цой).

Выход в прокат: 30 ноября



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Любовь-морковь по-французски
Обитель теней
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То, что во мне
Чудо

с 23 ноября
Здравствуй, папа, Новый год! 2
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Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь!

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Колобанга. Привет, Интернет!
Максимальный удар
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Макс Милиан
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фильмы
Афера доктора НокаДетки напрокатДжунглиДикарьКонвертЛегенда о КоловратеЛига справедливостиМифыМолодой ГодарСкрюченный домишкоСнеговикСубурбиконТор: РагнарёкУбийство в "Восточном экспрессе"

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«Афера доктора Нока»
«Субурбикон»
«Лига справедливости»
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