Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

В Москве в конце прошлой недели состоялся четвертый Comic Con Russia, традиционно разделяющий павильоны Крокус-Экспо с «Игромиром» (кстати, уже двенадцатым). Мы традиционно отправились в пекло стендов, косплееров и посетителей конвенции, чтобы узнать, чем же живет гик-культура России сегодня.
В отличие от какой-нибудь выставки народного хозяйства или, допустим, военной техники, мероприятиям типа Комик Кона достается регулярная доза скепсиса: всё это выглядит недостаточно солидно - грех не начать репортаж с конвенции забавной зарисовкой. Например, со сценки, как девушка, нарядившаяся Гермионой Грейнджер и удерживающая на плече флегматичного рыжего кота, направляется через толпу не менее оригинально одетых людей в туалет. Не менее популярны обвинения с другого фланга - в излишней коммерческой ориентации: люди платят за билет, чтобы затем потратиться на автограф заезжей звезды, смешную футболку, комиксы, значки и прочие гик-вещички. Тут начинает прощупываться какая-то здравая мысль: а как еще должно выглядеть мероприятие, посвященное массовой культуре, со всеми её мегаломанскими рекламными компаниями, одержимостью мерчендайзом, накачанным до предела институтом звезд и армиями поклонников франшиз/актеров/форм развлечения? Ведь из странного тихого меньшинства гики и им сочувствующие за последние десятилетия превратились в обширное комьюнити, обсуждающее любимые фильмы, комиксы и сериалы как в интернете, так и в офлайне. Вдобавок - они новая коммерческая сила, которую трудно игнорировать (на них и ориентируется Disney, пытаясь изобрести идеальный подростковый фильм). Comic Con, проводящийся во многих странах и городах (самый котируемый - в Сан-Диего), - это квинтэссенция маскульта, на котором люди определенных культурных привычек могут встретить единомышленников, других посмотреть и себя показать, а заодно поучаствовать в забавных беседах - или просто почувствовать себя причастными к тому самому комьюнити. За спрос денег не берут только на рынке - тот же фэйсбук, спонсор социальной активности многих современных граждан, постоянно думает, как бы ему заработать.
Комик Кон в каком-то смысле, конечно, рынок - причем фантастический, как Косой переулок (раз уж вспомнили «Гарри Поттера») или невероятное нагромождение палаток из «Валериана» Люка Бессона. И найти на нём можно многое, но акцент - и это важно для понимания гик-культуры - всегда делается на уникальность. Комикс-издательства стараются подготавливать альтернативные обложки, которые нигде потом не найдешь. Например, издательство Jellyfish Jam выпустило долгожданный комикс «Порочные + Божества» (The Wicked + The Divine) про дюжину перерождающихся раз в 90 лет богов, которые в XXI веке закономерно стали поп-иконами. Ранние пташки и самые удачливые посетители конвенции разжились обложкой с боуиподобной героиней Люци, а не обычным желтым пером, будет, что вспомнить. Говорят, когда-нибудь эти артефакты можно будет продать задорого, но, кажется, институт коллекционирования в России развит еще не настолько, чтобы мечтать о ценности даже редкого комикса. Что и говорить про баснословные суммы, сравнимые с ценой первого выпуска Человека-паука, появившегося в 60-е.
Вопрос уникальности для Комик Кона тоже не праздный: хоть здесь и можно встретить людей в костюмах одних и тех же героев (кстати, в этом году, к счастью, стало меньше Дэдпулов), но те, кто воспринимает косплей серьезно, стремятся к соответствию персонажу и некоторой индивидуальности. Так, можно было встретить нескольких Риков разного качества из «Рика и Морти», не забыт Гарри Поттер, возобновился интерес к «Стражам Галактики», а также несколько человек оперативно отреагировали на премьеру «Оно» - жуткие клоуны встречались в толпе и курилке (один - в паре с Джокером). Впрочем, это лучше видеть своими глазами.
Оказалось много желающих увидеть воочию и известных гостей - Кристофера Ллойда, Рутгера Хауэра и Стефани Корнелиуссен из «Мистера Робота». Звезду «Назад в будущее» встретила волна обожания - и ведущий, и многие среди собравшихся благодарили артиста за счастливое детство. 78-летний актер выглядел немного растерянным: то ли не ожидал такой любви к своим ролям тридцатилетней давности, то ли боялся не расслышать вопрос, поэтому чуть что - сразу поворачивался слуховым аппаратом к переводчице. Билеты на автограф-сессию Ллойда раскупили за полтора часа, но российская смекалка не подвела - и юноша из толпы под видом вопроса про компьютерную игру умудрился вручить актеру на подпись обложку от неё.
Говорят, гораздо увереннее и бодрее держался 73-летний Рутгер Хауэр, приехавший представлять второго «Вия», озаглавленного «Тайна печати дракона: путешествие в Китай», и игру Observer. Актер не скупился на крепкий fuck, охотно общался с публикой, признавался в любви к России и высказал некоторые опасения по поводу сиквела «Бегущего по лезвию». Хауэр считает, что фильму надо дать шанс, но вряд ли это будет тот самый Bladerunner.
Гораздо тише было на Аллее авторов в комикс-секторе: если в позапрошлом году приезжал Саймон Хансельманн, автор комикса «Мегг, Могг и сова», а в прошлом зажигали художники Чип Здарски («Секс-преступники») и Горан Парлов, то в этом главной звездой оказался художник Джим Ченг. Он рисовал, в частности, комикс Джонатана Хикмана «Бесконечность», чьё влияние, вероятно, зрители увидят в супергеройской дилогии «Мстители: Война бесконечности».
Пока же супергероическое кино на Комик Коне представлял стенд Disney «Тор 3: Рагнарек» - с готовыми в битве фигурами Халка и Тора. Не обошлось присутствие Disney и без «Звездных войн» - в конце года выйдет восьмой эпизод, снятый самобытным режиссером Райаном Джонсоном, о чём напоминали зеркальные фигуры штурмовика из седьмого эпизода и мрачная фигура Кайло Рена, красовавшаяся рядом с ним.
Посетителям Comic Con Russia также презентовали несколько грядущих отечественных проектов - вроде постапокалиптического сай-фая «Вратарь Галактики» или сомнительной комедии «Зомбоящик» (пародийный винегрет вроде «Самого лучшего фильма», только в профиль). Не оправдал ожиданий и тизер первой отечественной экранизации российских же комиксов «Майор Гром. Чумной доктор». В прошлом году издательство Bubble, выпускающее одноименный комикс про героического бэтменоподобного майора с 2012 года, показало на Комик Коне тизер короткометражки «Майор Гром», премьера которого состоялась уже в феврале. Получив порцию критики и восторгов, компания принялась за полный метр с подзаголовком «Чумной доктор» (в честь антагониста серии). В показанном ролике московский мальчуган на скейтборде мчит по городу, пытаясь на полном ходу посмотреть ролик на youtube, где тот самый Чумной доктор критикует коррупцию и призывает молодежь выйти на улицы. Гениальный паренек, разумеется, попадает в ДТП, взрослые начинают ругать друга друга дурными голосами, а он сбегает домой (такую квартиру недавно показывали в «Человеке-Пауке»), чтобы досмотреть (!) ролик и бросить в окно самолетик в знак поддержки протеста. Если не брать во внимание, что Bubble, как и пять лет назад, не побоялись поместить в пространство комикса актуалочку (тогда - белоленточники, сейчас - школьники на митинге), то в видео собрано всё худшее, что было в коротком метре: плохая работа с актерами, много ненужных и не слишком эффектных клиповых понтов, а также всеобщая искусственность происходящего. Также бросается в глаза, что без харизмы Александра Горбатова, который играет майора Грома, мир теряет малейшее обаяние и превращается в слабо осмысленный набор сцен, как «Защитники» Сарика Андреасяна.
Чтобы не заканчивать на столь пессимистичной ноте, хочется упомянуть популярную версию, что этой сцены в фильме не будет, она просто заявляет персонажа и политический аспект. В ситуации, когда растет интерес к русскоязычным комиксам, нестыдное кино на отечественном материале очень поспособствовало бы развитию гик-культуры.
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