Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

3 октября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
3 октября 2017
В Москве в конце прошлой недели состоялся четвертый Comic Con Russia, традиционно разделяющий павильоны Крокус-Экспо с «Игромиром» (кстати, уже двенадцатым). Мы традиционно отправились в пекло стендов, косплееров и посетителей конвенции, чтобы узнать, чем же живет гик-культура России сегодня.

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

В отличие от какой-нибудь выставки народного хозяйства или, допустим, военной техники, мероприятиям типа Комик Кона достается регулярная доза скепсиса: всё это выглядит недостаточно солидно - грех не начать репортаж с конвенции забавной зарисовкой. Например, со сценки, как девушка, нарядившаяся Гермионой Грейнджер и удерживающая на плече флегматичного рыжего кота, направляется через толпу не менее оригинально одетых людей в туалет. Не менее популярны обвинения с другого фланга - в излишней коммерческой ориентации: люди платят за билет, чтобы затем потратиться на автограф заезжей звезды, смешную футболку, комиксы, значки и прочие гик-вещички. Тут начинает прощупываться какая-то здравая мысль: а как еще должно выглядеть мероприятие, посвященное массовой культуре, со всеми её мегаломанскими рекламными компаниями, одержимостью мерчендайзом, накачанным до предела институтом звезд и армиями поклонников франшиз/актеров/форм развлечения? Ведь из странного тихого меньшинства гики и им сочувствующие за последние десятилетия превратились в обширное комьюнити, обсуждающее любимые фильмы, комиксы и сериалы как в интернете, так и в офлайне. Вдобавок - они новая коммерческая сила, которую трудно игнорировать (на них и ориентируется Disney, пытаясь изобрести идеальный подростковый фильм). Comic Con, проводящийся во многих странах и городах (самый котируемый - в Сан-Диего), - это квинтэссенция маскульта, на котором люди определенных культурных привычек могут встретить единомышленников, других посмотреть и себя показать, а заодно поучаствовать в забавных беседах - или просто почувствовать себя причастными к тому самому комьюнити. За спрос денег не берут только на рынке - тот же фэйсбук, спонсор социальной активности многих современных граждан, постоянно думает, как бы ему заработать.

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

Комик Кон в каком-то смысле, конечно, рынок - причем фантастический, как Косой переулок (раз уж вспомнили «Гарри Поттера») или невероятное нагромождение палаток из «Валериана» Люка Бессона. И найти на нём можно многое, но акцент - и это важно для понимания гик-культуры - всегда делается на уникальность. Комикс-издательства стараются подготавливать альтернативные обложки, которые нигде потом не найдешь. Например, издательство Jellyfish Jam выпустило долгожданный комикс «Порочные + Божества» (The Wicked + The Divine) про дюжину перерождающихся раз в 90 лет богов, которые в XXI веке закономерно стали поп-иконами. Ранние пташки и самые удачливые посетители конвенции разжились обложкой с боуиподобной героиней Люци, а не обычным желтым пером, будет, что вспомнить. Говорят, когда-нибудь эти артефакты можно будет продать задорого, но, кажется, институт коллекционирования в России развит еще не настолько, чтобы мечтать о ценности даже редкого комикса. Что и говорить про баснословные суммы, сравнимые с ценой первого выпуска Человека-паука, появившегося в 60-е.

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

Вопрос уникальности для Комик Кона тоже не праздный: хоть здесь и можно встретить людей в костюмах одних и тех же героев (кстати, в этом году, к счастью, стало меньше Дэдпулов), но те, кто воспринимает косплей серьезно, стремятся к соответствию персонажу и некоторой индивидуальности. Так, можно было встретить нескольких Риков разного качества из «Рика и Морти», не забыт Гарри Поттер, возобновился интерес к «Стражам Галактики», а также несколько человек оперативно отреагировали на премьеру «Оно» - жуткие клоуны встречались в толпе и курилке (один - в паре с Джокером). Впрочем, это лучше видеть своими глазами.

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

Оказалось много желающих увидеть воочию и известных гостей - Кристофера Ллойда, Рутгера Хауэра и Стефани Корнелиуссен из «Мистера Робота». Звезду «Назад в будущее» встретила волна обожания - и ведущий, и многие среди собравшихся благодарили артиста за счастливое детство. 78-летний актер выглядел немного растерянным: то ли не ожидал такой любви к своим ролям тридцатилетней давности, то ли боялся не расслышать вопрос, поэтому чуть что - сразу поворачивался слуховым аппаратом к переводчице. Билеты на автограф-сессию Ллойда раскупили за полтора часа, но российская смекалка не подвела - и юноша из толпы под видом вопроса про компьютерную игру умудрился вручить актеру на подпись обложку от неё.

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

Говорят, гораздо увереннее и бодрее держался 73-летний Рутгер Хауэр, приехавший представлять второго «Вия», озаглавленного «Тайна печати дракона: путешествие в Китай», и игру Observer. Актер не скупился на крепкий fuck, охотно общался с публикой, признавался в любви к России и высказал некоторые опасения по поводу сиквела «Бегущего по лезвию». Хауэр считает, что фильму надо дать шанс, но вряд ли это будет тот самый Bladerunner.

Гораздо тише было на Аллее авторов в комикс-секторе: если в позапрошлом году приезжал Саймон Хансельманн, автор комикса «Мегг, Могг и сова», а в прошлом зажигали художники Чип Здарски («Секс-преступники») и Горан Парлов, то в этом главной звездой оказался художник Джим Ченг. Он рисовал, в частности, комикс Джонатана Хикмана «Бесконечность», чьё влияние, вероятно, зрители увидят в супергеройской дилогии «Мстители: Война бесконечности».

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

Пока же супергероическое кино на Комик Коне представлял стенд Disney «Тор 3: Рагнарек» - с готовыми в битве фигурами Халка и Тора. Не обошлось присутствие Disney и без «Звездных войн» - в конце года выйдет восьмой эпизод, снятый самобытным режиссером Райаном Джонсоном, о чём напоминали зеркальные фигуры штурмовика из седьмого эпизода и мрачная фигура Кайло Рена, красовавшаяся рядом с ним.

Посетителям Comic Con Russia также презентовали несколько грядущих отечественных проектов - вроде постапокалиптического сай-фая «Вратарь Галактики» или сомнительной комедии «Зомбоящик» (пародийный винегрет вроде «Самого лучшего фильма», только в профиль). Не оправдал ожиданий и тизер первой отечественной экранизации российских же комиксов «Майор Гром. Чумной доктор». В прошлом году издательство Bubble, выпускающее одноименный комикс про героического бэтменоподобного майора с 2012 года, показало на Комик Коне тизер короткометражки «Майор Гром», премьера которого состоялась уже в феврале. Получив порцию критики и восторгов, компания принялась за полный метр с подзаголовком «Чумной доктор» (в честь антагониста серии). В показанном ролике московский мальчуган на скейтборде мчит по городу, пытаясь на полном ходу посмотреть ролик на youtube, где тот самый Чумной доктор критикует коррупцию и призывает молодежь выйти на улицы. Гениальный паренек, разумеется, попадает в ДТП, взрослые начинают ругать друга друга дурными голосами, а он сбегает домой (такую квартиру недавно показывали в «Человеке-Пауке»), чтобы досмотреть (!) ролик и бросить в окно самолетик в знак поддержки протеста. Если не брать во внимание, что Bubble, как и пять лет назад, не побоялись поместить в пространство комикса актуалочку (тогда - белоленточники, сейчас - школьники на митинге), то в видео собрано всё худшее, что было в коротком метре: плохая работа с актерами, много ненужных и не слишком эффектных клиповых понтов, а также всеобщая искусственность происходящего. Также бросается в глаза, что без харизмы Александра Горбатова, который играет майора Грома, мир теряет малейшее обаяние и превращается в слабо осмысленный набор сцен, как «Защитники» Сарика Андреасяна.



Чтобы не заканчивать на столь пессимистичной ноте, хочется упомянуть популярную версию, что этой сцены в фильме не будет, она просто заявляет персонажа и политический аспект. В ситуации, когда растет интерес к русскоязычным комиксам, нестыдное кино на отечественном материале очень поспособствовало бы развитию гик-культуры.

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

репортаж - Алексей Филиппов
фото - Елена Джемисюк
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Comic Con Russia #3: Издание расширенное и дополненное
Поиск по меткам
Алексей ФилипповКомикс
персоны
Александр Горбатов (II)Кристофер ЛлойдРутгер Хауэр
фильмы
ZомбоящикБегущий по лезвию 2049Бегущий по лезвию бритвыВратарь ГалактикиМайор ГромТор 3: Рагнарёк

фотографии >>
Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017 фотографии
Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017 фотографии
Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017 фотографии
Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Андрей Меньшиков
30 сентября ушёл из жизни сценарист Андрей Меньшиков.
Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Николай Волков (младший)
Юлия Деллос
Армен Джигарханян
Илья Древнов
Ярослав Иванов
Кристина Казинская
Елена Коренева
Валентина Рубцова
Евгений Сиротин
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Клайв Оуэн
Шон Уильям Скотт
Шэннин Соссамон
Лена Хэди
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью