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Получи бесплатный билет на «Праздничный переполох»

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6 октября 2017
11 октября на открытии IV Фестиваля французского кино «Le Cinema Français» объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» одновременно в 20 городах состоится всероссийская премьера фильма «Праздничный переполох» - новой картины от режиссеров знаменитой французской комедии «1+1» Эрика Толедано и Оливье Накаша. В Москве режиссеры лично представят картину, а показы в других городах начнутся с их видеообращения.

Получи бесплатный билет на «Праздничный переполох»

kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на московскую премьеру картины! Победители нашего розыгрыша получат возможность побывать 11 октября в 19:00 в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» на открытии Фестиваля французского кино, увидеть одними из первых «Праздничный переполох» и послушать, что о нем думают сами режиссеры.

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_23651

Вступайте и выигрывайте!



В широкий прокат фильм выйдет 1 января 2018 года.
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фильмы
1+1

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Получи бесплатный билет на «Праздничный переполох» фотографии
Получи бесплатный билет на «Праздничный переполох» фотографии
Получи бесплатный билет на «Праздничный переполох» фотографии
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