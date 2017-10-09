Взрослая фантастика Пола Верховена в четырёх городах России

С 13 по 15 октября в больших залах Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Новосибирска компания «Иноекино» представляет кинопрограмму «Пол Верховен. Фантастика». В программу вошли: «Робокоп», «Вспомнить всё» и «Звёздный десант», снятые режиссером в Америке с 87-го по 97-й годы. Эти фильмы были успешны в прокате и вызвали массу восторженных отзывов, их же не раз критиковали за эксплуатацию насилия, обнажёнки и спорные идеологические подтексты. Несмотря на эти противоречия и неоднозначность фигуры самого Верховена, не вызывает сомнений колоссальное значение этих фильмов для развития фантастического кино и растущее число поклонников жесткого авторского стиля нидерландского режиссера. Научная фантастика от Верховена — это всегда и политическая сатира, и философская притча об обществе, где единственной константой человеческого существования является всеобщая паранойя, а возможность минимальной личной свободы ставится под сомнение.
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7), кинотеатр «Спартак» (Воронеж, пл. Ленина, 13)
Организатор события: компания «Иноекино»
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