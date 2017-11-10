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Попади на московускую премьеру фильма «ЖГИ!»

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10 ноября 2017
5 декабря состоится московская премьера фильма Кирилла Плетнёва «ЖГИ!», пронзительной истории надзирательницы женской колонии, получившей шанс изменить свою жизнь, приняв участие в главном песенном шоу страны.

Попади на московускую премьеру фильма «ЖГИ!»

Kino-teatr.ru совместно c порталом Миртесен.Кино объявляют творческий конкурс, победитель которого сможет приехать в Москву и стать почётным гостем премьеры картины! В рамках конкурса нужно написать свою историю успеха: как вам удалось круто изменить свою жизнь?Присылайте свои истории на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. Срок проведения конкурса с 10 по 30 ноября!

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Лучшую историю отберут лично режиссер Кирилл Плетнев и исполнительница главной роли Инга Оболдина. Победитель получит пригласительный билет на 2 лица на московскую премьеру фильма.

Ждём ваших писем! Жгите!
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персоны
Инга ОболдинаКирилл Плетнёв
фильмы
Жги!

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Попади на московускую премьеру фильма «ЖГИ!» фотографии
Попади на московускую премьеру фильма «ЖГИ!» фотографии
Попади на московускую премьеру фильма «ЖГИ!» фотографии
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