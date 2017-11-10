Попади на московускую премьеру фильма «ЖГИ!»

5 декабря
состоится московская премьера фильма Кирилла Плетнёва
«ЖГИ!
», пронзительной истории надзирательницы женской колонии, получившей шанс изменить свою жизнь, приняв участие в главном песенном шоу страны.
Kino-teatr.ru совместно c порталом Миртесен.Кино
объявляют творческий конкурс, победитель которого сможет приехать в Москву и стать почётным гостем премьеры картины! В рамках конкурса нужно написать свою историю успеха: как вам удалось круто изменить свою жизнь?Присылайте свои истории на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. Срок проведения конкурса с 10 по 30 ноября
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Лучшую историю отберут лично режиссер Кирилл Плетнев и исполнительница главной роли Инга Оболдина. Победитель получит пригласительный билет на 2 лица на московскую премьеру фильма.
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