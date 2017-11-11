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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн

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Мнение >>
11 ноября 2017
В онлайн-видеотеке Кино-театра.ру более 3000 фильмов, и она постоянно обновляется свежим легальным контентом. Примерно треть наименований – это российские картины. Увы, чаще всего наши ленты не окупаются в прокате, зрители предпочитают смотреть их дома или вообще не смотреть. Существует такой стереотип в обществе, что русское – значит плохое. Но этот стереотип не имеет оснований, потому что наша киноиндустрия развивается довольно быстро, и у нас много картин, которыми можно гордиться и которые можно смотреть без страха ослепнуть. Предлагаем вам подборку лучшего отечественного кино последних трех лет.

Чтобы начать просмотр фильма, достаточно щелкнуть по его названию.

30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: 14+


14+
Жанр, ключевые слова: подростки, первая любовь, Кинотавр
Мировая премьера фильма Андрея Зайцева прошла в рамках Берлинского фестиваля, российская – на Кинотавре, телевизионный показ состоялся на ТНТ. По нашему мнению, это один из самых трогательных и прекрасных фильмов о любви в истории кино.
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28 ПАНФИЛОВЦЕВ
Жанр, ключевые слова: военный фильм, подвиг, мифы, патриотизм
Лучший фильм года, согласно опросу ВЦИОМ российских граждан. Духоподъемное псевдоисторическое кино об обороне Москвы. Интересный факт: на производство картины собирали средства всем миром (собрана рекордная сумма – 34 млн. рублей). Сборы превысили бюджет, картина окупилась в прокате – не такое частое явление в российском кино.
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АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ
Жанр, ключевые слова: драма, история, сказка, анекдот, притча, фантасмагория, реальные события, коренные народы, авангард, Кинотавр
В год столетия революции хорошо бы пересмотреть эту удивительную работу Алексея Федорченко, основанную на документальном материале, но сделанную, как сказка про пряничный домик. В этом фильме молодая советская власть в лице группы авангардных художников старается приучить к цивилизации ханты и ненцев. Заканчивается все плохо. Одну из ролей сыграла Дарья Екамасова, отметившаяся на днях в сериале «Демон революции» в роли Надежды Крупской.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Ангелы революции

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
Жанр, ключевые слова: драма, война, биография, подвиг, легенда
Драма Сергея Мокрицкого рассказывает историю женщины-снайпера Людмилы Павличенко (Юлия Пересильд, Золотой Орел за лучшую женскую роль), убившей за время войны более 300 немецких солдат. Картина с успехом прошла в широком прокате, но, может, кто-то не успел посмотреть.
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БРАТ ДЭЯН
Жанр, ключевые слова: драма, сербы, война, биография
Российско-сербский проект Бакура Бакурадзе о последнем годе жизни вымышленного бывшего боевого генерала гражданской войны Дэяна Станича (Марко Николич), скрывающийся от суда в забытой богом деревне. У фильма очень незаметная прокатная история, хотя его премьера состоялась на фестивале в Локарно.


ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Жанр, ключевые слова: драма, космос, технологии, подвиг, реальные события, Хабенский
Краткое описание: Масштабный, дорогой, патриотичный космический блокбастер Дмитрия Киселева с Мироновым и Хабенским на основе реальных событий о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Из актеров особенно хорош Владимир Ильин в роли инженера-конструктора Королева.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Время первых

ЖЕНИХ
Жанр, ключевые слова: комедия, Светлаков
Еще один с лихвой окупившийся в прокате фильм, комедия с мордобитием о соперничестве русского Толи и немца Гельмута за расположение женщины – с Сергеем Светлаковым в главной роли (он же продюсер и соавтор сценария). Картина заняла первое место по сборам в российском прокате среди отечественных лент 2016 года, что сподвигло авторов немедленно приступить к съемкам продолжения.
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ИВАН
Жанр, ключевые слова: драма, отец и дочь, Кинотавр
Этот теплая и светлая лента, дебютная работа Алены Давыдовой, прошла совершенно незаметно для зрителей, несмотря на то, что участвовала в конкурсе фестиваля Кинотавр. Один день из жизни бывшего летчика и маленькой девочки, который меняет их обоих.


КЕ-ДЫ
Жанр, ключевые слова: молодежь, Баста, Сергей Соловьев
Хулиганский (или просто очень странный) фильм Соловьева, вошедший в нашу подборку «разочарования года», который мы, тем не менее, рекомендуем для просмотра фанатам мастера и тем, кто ничего не боится.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Коллектор

КОЛЛЕКТОР
Жанр, ключевые слова: триллер, деньги, травля, Хабенский, Кинотавр
Бенефис Константина Хабенского, кроме которого на экране никого больше не появится на протяжении целой картины. Приз за лучшую мужскую роль фестиваля Кинотавр, а сценарист и режиссер-дебютант Алексей Красовский получил премию «Ника» как «Открытие года».
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КОРОБКА
Жанр, ключевые слова: спортивная драма, молодежь, футбол, дружба народов
Дебютный фильм Эдуарда Бордукова с отличным саундтреком и гуманистическим посылом – пример добротного зрительского кино для аудитории 12-17. В ограниченном прокате прошел откровенно плохо, но на фоне надвигающегося ЧМ-2018, вполне возможно, он обретет вторую жизнь онлайн.
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ЛЕДОКОЛ
Жанр, ключевые слова: фильм-катастрофа, север, подвиг, реальные события
Николай Хомерики, бывший представитель беспощадного российского артхауса, снял неплохую зрительскую картину про настоящих мужчин, застрявших во льдах. Сюжет основан на реальных событиях 1985 года. В главных ролях Петр Федоров и Сергей Пускепалис. Картина, увы, не очень хорошо показала себя в прокате, но недавно фильм демонстрировали по одному из центральных телеканалов, и зрителям он понравился.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Ледокол

МЕТАМОРФОЗИС
Жанр, ключевые слова: драма, классическая музыка, общество, травля
Егор Корешков и Евгений Ткачук в трепетной драме о талантливом пианисте, которого начинают подозревать в запретной любви к 11-летней девочке.
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МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ ПЕТР
Жанр, ключевые слова: драма, тревога, ретро, дружба народов
Пять белых слонов и две Ники получила эта картина Александра Миндадзе, мы же решением редакции включили ее в топ фильмов 2015 года. Картина рассказывает историю взаимоотношений советского рабочего Петра и немецкого инженера Ханса, находящегося в командировке в СССР в преддверии Второй Мировой войны.
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МОНАХ И БЕС
Жанр, ключевые слова: притча, сказка, религия
Любопытный, хотя и не однозначный фильм Николая Досталя по сценарию Юрия Арабова о чертовщине, которая завелась в стенах святого монастыря. В главной роли Тимофей Трибунцев, во второстепенной – Борис Каморзин, оба получили по Нике за мужские роли.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Невеста

НЕВЕСТА
Жанр, ключевые слова: хоррор, мистика, странный свадебный обряд, фотографии мертвых
Главный мастер хоррора в России Святослав Подгаевский, ставший популярным после «Пиковой дамы», снял фильм ужасов, который умудрился собрать в прокате 182 млн. рублей, и продать права на его ремейк американской студии Lionsgate.
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ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ
Жанр, ключевые слова: альманах, Санкт-Петербург, любовь, Кинотавр
Семь коротких фильмов женщин-режиссеров (Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Кудряшова, Наталья Назарова, Авдотья Смирнова), объединенных общим местом действия. Все новеллы довольно симпатичные, есть смешные, есть щемящие душу. Едва ли не самый успешный российский киноальманах на сегодня (не считая «Про любовь»).
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ПРО ЛЮБОВЬ
Жанр, ключевые слова: альманах, любовь, секс, Кинотавр
Еще один сборник – смешные истории о любви и любовниках от Анны Меликян, победитель Кинотавра 2015 года. Хорошее кино, особенно по сравнению с последующим в этом году «Про любовь-2. Только для взрослых», на котором Меликян ограничилась ролью продюсера.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Пятница

ПЯТНИЦА
Жанр, ключевые слова: комедия, ночной клуб, молодежь, Козловский
Жизненная и саркастическая комедия автора «Ч/Б» Евгения Шелякина про миллионера, который на одну ночь стал официантом. Много хороших актеров, в главной роли Данила Козловский.
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РАЙ
Жанр, ключевые слова: драма, холокост, Венеция, Ника, Золотой Орел
Главный фильм прошлого года по версии двух российских киноакадемий. Премьера картины прошла в рамках Венецианского кинофестиваля, откуда Андрей Кончаловский увез приз за лучшую режиссуру. На родине фильму дали трех «Золотых орлов», три премии «Ника» и три «Белых слона» от Гильдии киноведов и кинокритиков. Впрочем, в оскаровский шорт-лист «Рай» в прошлом году не взяли.
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РЫБА-МЕЧТА
Жанр, ключевые слова: драма, женщины, русалки, Кинотавр
Российско-эстонская драма на стыке жанров – чёрной комедии, сказки-фантазии и эротического триллера – о взаимоотношениях интеллигентного ученого и женщины-русалки. В главных ролях Северия Янушаускайте и Владимир Мишуков.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Самый лучший день

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Жанр, ключевые слова: комедия, караоке, любовь
Изобретательная караоке-комедия от Жоры Крыжовникова с Дмитрием Нагиевым в главной роли, непредсказуемо и всем на зависть сорвавшая куш в российском прокате.
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СИНДРОМ ПЕТРУШКИ
Жанр, ключевые слова: экранизация, куклы, любовь, творец, Кинотавр
Экранизация одноимённого романа Дины Рубиной с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. История человека искусства, который стремится стать богом в созданном им мире, вдохнуть жизнь в куклы, и история обреченной быть куклой женщины. Постановку осуществила Елена Хазанова.


СУПЕРБОБРОВЫ
Жанр, ключевые слова: комедия, семья, суперспрособности
Члены обычной семьи обретают суперспособности – левитация, суперсила, невидимость и так далее. Легкая, веселая и необязательная картина Дмитрия Дьяченко с хорошим актерским ансамблем понравилась зрителям, сейчас готовится продолжение.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Страна Оз

СТРАНА ОЗ
Жанр, ключевые слова: комедия, Новый год
Сатирическая новогодняя комедия Василия Сигарева, снимавшего до этого депрессивные, но мощные драмы, выстрелила залпом по всему российскому стерильному новогоднему кино. Яна Троянова (тогда еще не «Ольга») явилась в нем в образе Ленки Шабадиновой, которая спешит на работу в самый последний день уходящего года и по дороге знакомится с массой занимательных персонажей (Гоша Куценко, Владимир Симонов, Инна Чурикова и многие другие). Фильм получил причитающиеся ему восторги и, кажется, вошел в историю, но, если кто не видел, будьте осторожны – не пораньтесь о шутки.
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ТЭЛИ И ТОЛИ
Жанр, ключевые слова: трагикомедия, дебют, дружба народов
Симпатичная миролюбивая история о том, что жизнь простых людей разных национальностей не зависит от политических конфликтов, снималась в Северной Осетии. Фильм стал победителем фестиваля молодого кино Voices, вышел в прокат, но, как это часто бывает, прошел в нем практически незаметно, хотя был показан еще на нескольких крупных фестивалях.


УЧИЛКА
Жанр, ключевые слова: драма, заложники, школа, нервы
Ирина Купченко, получившая «Нику» как лучшая актриса года, играет в этой картине доведенную до крайности учительницу, берущую в заложники целый класс. Удивительно, но режиссер Алексей Петрухин решил войти в одну реку дважды и сейчас снимает продолжение «Училка. Испытание», в котором героиня Купченко вместе со своими бывшими учениками приходит на премьеру мюзикла и оказывается в заложниках у террористов.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Хардкор

ХАРДКОР
Жанр, ключевые слова: фантастика, боевик, Голливуд, Козловский
Головокружительный российско-американский экшн Ильи Найшуллера, который после «Хардкора» снимает пока только клипы для группы «Ленинград», – единственная современная лента на тему киборгов и роботов в российском кино. Интересно, что она полностью снята на субъективную камеру, а Данила Козловский предстал в ней в образе слепого альбиноса.
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ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
Жанр, ключевые слова: комедия, школа, подростки, Кинотавр, Хабенский
Победитель Кинотавра, заласканный критиками и зрителями фильм Оксаны Карас, в котором Семен Трескунов учит жизни взрослых людей – Михаила Ефремова, Константина Хабенского, Александра Паля.
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ЭЛАСТИКО
Жанр, ключевые слова: драма, молодежь, футбол, криминал, региональное кино
«Эластико» – редкий зверь под названием региональное кино, то есть снятое не в Москве или Санкт-Петербурге и не москвичами и питерцами. В данном случае это Бурятия, в которой, можно утверждать, есть свой региональный кинематограф, и довольно неплохой. В фильме лихо замешан футбол, любовь и криминал, а главную роль сыграл Дмитрий Власкин.
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн
фото: Эластико

Екатерина Визгалова
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30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн фотографии
30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн фотографии
30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн фотографии
30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Рома1991 (Москва)   12.11.2017 - 00:52
Круто вообще! Даже не подозревал что у Вас тут столько всего закопано))) читать далее>>
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