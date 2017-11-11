30 новейших российских фильмов, которые можно посмотреть онлайн

В онлайн-видеотеке Кино-театра.ру более 3000 фильмов, и она постоянно обновляется свежим легальным контентом. Примерно треть наименований – это российские картины. Увы, чаще всего наши ленты не окупаются в прокате, зрители предпочитают смотреть их дома или вообще не смотреть. Существует такой стереотип в обществе, что русское – значит плохое. Но этот стереотип не имеет оснований, потому что наша киноиндустрия развивается довольно быстро, и у нас много картин, которыми можно гордиться и которые можно смотреть без страха ослепнуть. Предлагаем вам подборку лучшего отечественного кино последних трех лет.
Чтобы начать просмотр фильма, достаточно щелкнуть по его названию.
фото: 14+
14+ Жанр, ключевые слова: подростки, первая любовь, Кинотавр
Мировая премьера фильма Андрея Зайцева прошла в рамках Берлинского фестиваля, российская – на Кинотавре, телевизионный показ состоялся на ТНТ. По нашему мнению, это один из самых трогательных и прекрасных фильмов о любви в истории кино. Читать рецензию
28 ПАНФИЛОВЦЕВ Жанр, ключевые слова: военный фильм, подвиг, мифы, патриотизм
Лучший фильм года, согласно опросу ВЦИОМ российских граждан. Духоподъемное псевдоисторическое кино об обороне Москвы. Интересный факт: на производство картины собирали средства всем миром (собрана рекордная сумма – 34 млн. рублей). Сборы превысили бюджет, картина окупилась в прокате – не такое частое явление в российском кино. Читать рецензию
АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ Жанр, ключевые слова: драма, история, сказка, анекдот, притча, фантасмагория, реальные события, коренные народы, авангард, Кинотавр
В год столетия революции хорошо бы пересмотреть эту удивительную работу Алексея Федорченко, основанную на документальном материале, но сделанную, как сказка про пряничный домик. В этом фильме молодая советская власть в лице группы авангардных художников старается приучить к цивилизации ханты и ненцев. Заканчивается все плохо. Одну из ролей сыграла Дарья Екамасова, отметившаяся на днях в сериале «Демон революции» в роли Надежды Крупской. Читать рецензию
фото: Ангелы революции
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ Жанр, ключевые слова: драма, война, биография, подвиг, легенда
Драма Сергея Мокрицкого рассказывает историю женщины-снайпера Людмилы Павличенко (Юлия Пересильд, Золотой Орел за лучшую женскую роль), убившей за время войны более 300 немецких солдат. Картина с успехом прошла в широком прокате, но, может, кто-то не успел посмотреть. Читать рецензию
БРАТ ДЭЯН Жанр, ключевые слова: драма, сербы, война, биография
Российско-сербский проект Бакура Бакурадзе о последнем годе жизни вымышленного бывшего боевого генерала гражданской войны Дэяна Станича (Марко Николич), скрывающийся от суда в забытой богом деревне. У фильма очень незаметная прокатная история, хотя его премьера состоялась на фестивале в Локарно.
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ Жанр, ключевые слова: драма, космос, технологии, подвиг, реальные события, Хабенский
Краткое описание: Масштабный, дорогой, патриотичный космический блокбастер Дмитрия Киселева с Мироновым и Хабенским на основе реальных событий о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Из актеров особенно хорош Владимир Ильин в роли инженера-конструктора Королева. Читать рецензию
фото: Время первых
ЖЕНИХ Жанр, ключевые слова: комедия, Светлаков
Еще один с лихвой окупившийся в прокате фильм, комедия с мордобитием о соперничестве русского Толи и немца Гельмута за расположение женщины – с Сергеем Светлаковым в главной роли (он же продюсер и соавтор сценария). Картина заняла первое место по сборам в российском прокате среди отечественных лент 2016 года, что сподвигло авторов немедленно приступить к съемкам продолжения. Читать рецензию
ИВАН Жанр, ключевые слова: драма, отец и дочь, Кинотавр
Этот теплая и светлая лента, дебютная работа Алены Давыдовой, прошла совершенно незаметно для зрителей, несмотря на то, что участвовала в конкурсе фестиваля Кинотавр. Один день из жизни бывшего летчика и маленькой девочки, который меняет их обоих.
КЕ-ДЫ Жанр, ключевые слова: молодежь, Баста, Сергей Соловьев
Хулиганский (или просто очень странный) фильм Соловьева, вошедший в нашу подборку «разочарования года», который мы, тем не менее, рекомендуем для просмотра фанатам мастера и тем, кто ничего не боится. Читать рецензию
фото: Коллектор
КОЛЛЕКТОР Жанр, ключевые слова: триллер, деньги, травля, Хабенский, Кинотавр
Бенефис Константина Хабенского, кроме которого на экране никого больше не появится на протяжении целой картины. Приз за лучшую мужскую роль фестиваля Кинотавр, а сценарист и режиссер-дебютант Алексей Красовский получил премию «Ника» как «Открытие года». Читать рецензию
КОРОБКА Жанр, ключевые слова: спортивная драма, молодежь, футбол, дружба народов
Дебютный фильм Эдуарда Бордукова с отличным саундтреком и гуманистическим посылом – пример добротного зрительского кино для аудитории 12-17. В ограниченном прокате прошел откровенно плохо, но на фоне надвигающегося ЧМ-2018, вполне возможно, он обретет вторую жизнь онлайн. Читать рецензию
ЛЕДОКОЛ Жанр, ключевые слова: фильм-катастрофа, север, подвиг, реальные события Николай Хомерики, бывший представитель беспощадного российского артхауса, снял неплохую зрительскую картину про настоящих мужчин, застрявших во льдах. Сюжет основан на реальных событиях 1985 года. В главных ролях Петр Федоров и Сергей Пускепалис. Картина, увы, не очень хорошо показала себя в прокате, но недавно фильм демонстрировали по одному из центральных телеканалов, и зрителям он понравился. Читать рецензию
МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ ПЕТР Жанр, ключевые слова: драма, тревога, ретро, дружба народов
Пять белых слонов и две Ники получила эта картина Александра Миндадзе, мы же решением редакции включили ее в топ фильмов 2015 года. Картина рассказывает историю взаимоотношений советского рабочего Петра и немецкого инженера Ханса, находящегося в командировке в СССР в преддверии Второй Мировой войны. Читать рецензию
НЕВЕСТА Жанр, ключевые слова: хоррор, мистика, странный свадебный обряд, фотографии мертвых
Главный мастер хоррора в России Святослав Подгаевский, ставший популярным после «Пиковой дамы», снял фильм ужасов, который умудрился собрать в прокате 182 млн. рублей, и продать права на его ремейк американской студии Lionsgate. Читать рецензию
РАЙ Жанр, ключевые слова: драма, холокост, Венеция, Ника, Золотой Орел
Главный фильм прошлого года по версии двух российских киноакадемий. Премьера картины прошла в рамках Венецианского кинофестиваля, откуда Андрей Кончаловский увез приз за лучшую режиссуру. На родине фильму дали трех «Золотых орлов», три премии «Ника» и три «Белых слона» от Гильдии киноведов и кинокритиков. Впрочем, в оскаровский шорт-лист «Рай» в прошлом году не взяли. Читать рецензию
СИНДРОМ ПЕТРУШКИ Жанр, ключевые слова: экранизация, куклы, любовь, творец, Кинотавр
Экранизация одноимённого романа Дины Рубиной с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. История человека искусства, который стремится стать богом в созданном им мире, вдохнуть жизнь в куклы, и история обреченной быть куклой женщины. Постановку осуществила Елена Хазанова.
СУПЕРБОБРОВЫ Жанр, ключевые слова: комедия, семья, суперспрособности
Члены обычной семьи обретают суперспособности – левитация, суперсила, невидимость и так далее. Легкая, веселая и необязательная картина Дмитрия Дьяченко с хорошим актерским ансамблем понравилась зрителям, сейчас готовится продолжение. Читать рецензию
фото: Страна Оз
СТРАНА ОЗ Жанр, ключевые слова: комедия, Новый год
Сатирическая новогодняя комедия Василия Сигарева, снимавшего до этого депрессивные, но мощные драмы, выстрелила залпом по всему российскому стерильному новогоднему кино. Яна Троянова (тогда еще не «Ольга») явилась в нем в образе Ленки Шабадиновой, которая спешит на работу в самый последний день уходящего года и по дороге знакомится с массой занимательных персонажей (Гоша Куценко, Владимир Симонов, Инна Чурикова и многие другие). Фильм получил причитающиеся ему восторги и, кажется, вошел в историю, но, если кто не видел, будьте осторожны – не пораньтесь о шутки. Читать рецензию
ТЭЛИ И ТОЛИ Жанр, ключевые слова: трагикомедия, дебют, дружба народов
Симпатичная миролюбивая история о том, что жизнь простых людей разных национальностей не зависит от политических конфликтов, снималась в Северной Осетии. Фильм стал победителем фестиваля молодого кино Voices, вышел в прокат, но, как это часто бывает, прошел в нем практически незаметно, хотя был показан еще на нескольких крупных фестивалях.
УЧИЛКА Жанр, ключевые слова: драма, заложники, школа, нервы Ирина Купченко, получившая «Нику» как лучшая актриса года, играет в этой картине доведенную до крайности учительницу, берущую в заложники целый класс. Удивительно, но режиссер Алексей Петрухин решил войти в одну реку дважды и сейчас снимает продолжение «Училка. Испытание», в котором героиня Купченко вместе со своими бывшими учениками приходит на премьеру мюзикла и оказывается в заложниках у террористов. Читать рецензию
фото: Хардкор
ХАРДКОР Жанр, ключевые слова: фантастика, боевик, Голливуд, Козловский
Головокружительный российско-американский экшн Ильи Найшуллера, который после «Хардкора» снимает пока только клипы для группы «Ленинград», – единственная современная лента на тему киборгов и роботов в российском кино. Интересно, что она полностью снята на субъективную камеру, а Данила Козловский предстал в ней в образе слепого альбиноса. Читать рецензию
ЭЛАСТИКО Жанр, ключевые слова: драма, молодежь, футбол, криминал, региональное кино
«Эластико» – редкий зверь под названием региональное кино, то есть снятое не в Москве или Санкт-Петербурге и не москвичами и питерцами. В данном случае это Бурятия, в которой, можно утверждать, есть свой региональный кинематограф, и довольно неплохой. В фильме лихо замешан футбол, любовь и криминал, а главную роль сыграл Дмитрий Власкин. Читать рецензию
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