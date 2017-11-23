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Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным

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23 ноября 2017
29 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» будет представлена картина Йоакима Триера «Тельма». Мистический триллер рассказывает историю девушки из строгой семьи, чья первая влюбленность высвобождает её пугающие тёмные способности.

Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным

Триллер «Тельма» выдвинут на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Норвегии. «Это фильм, который завораживает, трогает, выходит за рамки» — прокомментировал свое решение норвежский Оскаровский комитет.

В рамках проекта «КАРО.Арт» будет показана оригинальная версия фильма с русскими субтитрами, после показа состоится дискуссия с кинокритиком Антоном Долиным. Зрителям представится возможность высказать мнение о картине и задать свои вопросы.

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_25334

Вступайте и выигрывайте!

Полная информация о мероприятии и билеты доступны на сайте КАРО.
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Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным фотографии
Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным фотографии
Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным фотографии
Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным фотографии
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