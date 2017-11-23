Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным

29 ноября
в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
будет представлена картина Йоакима Триера
«Тельма
». Мистический триллер рассказывает историю девушки из строгой семьи, чья первая влюбленность высвобождает её пугающие тёмные способности.
Триллер «Тельма» выдвинут на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Норвегии. «Это фильм, который завораживает, трогает, выходит за рамки»
— прокомментировал свое решение норвежский Оскаровский комитет.
В рамках проекта «КАРО.Арт»
будет показана оригинальная версия фильма с русскими субтитрами, после показа состоится дискуссия с кинокритиком Антоном Долиным
. Зрителям представится возможность высказать мнение о картине и задать свои вопросы.
Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте
: https://vk.com/wall-66411355_25334
Вступайте и выигрывайте
!
Полная информация о мероприятии и билеты доступны на сайте КАРО
.
обсуждение >>