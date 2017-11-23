Обсуди «Тельму» с Антоном Долиным

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Новости кино Джуд Лоу может сыграть наставника в фильме «Капитан Марвел» Переговоры о съемках актера в картине о женщине-супергерое уже ведутся.

Новости кино «Большой» Валерия Тодоровского появится на ведущих VOD-платформах США в начале декабря Посмотреть картину можно будет на Amazon, iTunes, GooglePlay и еще девяти платформах.

Новости театра Владимир Спиваков посвятит концерт оперной музыки памяти Дмитрия Хворостовского Исполнителей связывали многолетняя дружба и сотрудничество.

Лайфстайл Ченнинг Татум перевоплотился в женщину И позволил накрасить себе губы

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