Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова

Один из лучших недавних хорроров It follows в российском прокате перевели, как «Оно». Этот фильм эксплуатирует страхи подростков о случайных сексуальных связях через рассказ про определенное проклятие. Для меня этот фильм на первом месте, потому что он крутой – там не показаны какие-то призраки или чудовища, там есть только невидимый страх. В полном соответствии со словами Хичкока о том, что не надо ничего показывать, зрителю достаточно намекнуть, он сам все поймет.
На втором месте – незабвенный «Кошмар на улице Вязов», потому что он тоже эксплуатирует всем знакомый страх – ночных кошмаров. Это страх неотвратимый. Спать человек должен в любом случае. С боязнью самолетов можно не летать, а ездить на поездах. С боязнью темноты – всегда можно зажечь свет. А вот не спать ты не можешь – рано или поздно это все равно случится. И поэтому «Кошмар на улице Вязов» так страшен, кроме того он еще и круто сделан.
На третье месте, наверное, можно поставить «Восставший из ада» Клайва Баркера – первый классический фильм, философский ужастик о наказании за грехи, за излишнюю жажду удовольствия, которая влечет за собой всяческих демонов.
С четвертым местом сложнее, но пусть все-таки будет очень клевый фильм «Паранормальное явление», потому что в нем эксплуатация очень клевого страха, который беспокоит множество людей. Это не связано с чертями и прочей нечистью, которая показана в фильме, но через них создатели классно давят на психику и демонстрируют страх небезопасности собственного жилища. Если человеку дома небезопасно, это очень и очень неприятно, потому что дом все-таки последний оплот. Плюс еще стилизованность под съемки скрытой камеры.
И раз мы заговорили про стилизованность, то на пятом месте пусть будет «Ведьма из Блэр» – в первую очередь за счет своей необычной на тот момент изобразительной формы. Сейчас мы уже привыкли, конечно, к таким фильмам, но тогда «Ведьма из Блэр» была сделана так, что казалось, что вся съемка настоящая (оттого и страшная), до этого такого не было.
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