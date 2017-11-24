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Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова

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24 ноября 2017
На следующей неделе в российский прокат выходит хоррор «Конверта», сценарий для которого написал Илья Куликов – автор «Глухаря», «Чернобыля» и «Полицейского с Рублевки». Мы попросили Куликова рассказать о самых интересных, с его точки зрения, фильмах ужасов.

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«Мне нравятся умные ужастики, имеющие определенную идею и концепт, эксплуатирующие понятные страхи, которые есть у каждого человека», – предупреждает Куликов.


1. «Оно» (2014), реж. Дэвид Роберт Митчелл

Один из лучших недавних хорроров It follows в российском прокате перевели, как «Оно». Этот фильм эксплуатирует страхи подростков о случайных сексуальных связях через рассказ про определенное проклятие. Для меня этот фильм на первом месте, потому что он крутой – там не показаны какие-то призраки или чудовища, там есть только невидимый страх. В полном соответствии со словами Хичкока о том, что не надо ничего показывать, зрителю достаточно намекнуть, он сам все поймет.

Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова
фото: Кадр из фильма "Оно"

Смотреть фильм «Оно» онлайн


2. «Кошмар на улице Вязов» (1984), реж. Уэс Крейвен

На втором месте – незабвенный «Кошмар на улице Вязов», потому что он тоже эксплуатирует всем знакомый страх – ночных кошмаров. Это страх неотвратимый. Спать человек должен в любом случае. С боязнью самолетов можно не летать, а ездить на поездах. С боязнью темноты – всегда можно зажечь свет. А вот не спать ты не можешь – рано или поздно это все равно случится. И поэтому «Кошмар на улице Вязов» так страшен, кроме того он еще и круто сделан.

Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова
фото: Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"


3. «Восставший из ада» (1987), реж. Клайв Баркер

На третье месте, наверное, можно поставить «Восставший из ада» Клайва Баркера – первый классический фильм, философский ужастик о наказании за грехи, за излишнюю жажду удовольствия, которая влечет за собой всяческих демонов.

Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова
фото: Кадр из фильма "Восставший из ада"


4. «Паранормальное явление» (2007), реж. Орин Пели

С четвертым местом сложнее, но пусть все-таки будет очень клевый фильм «Паранормальное явление», потому что в нем эксплуатация очень клевого страха, который беспокоит множество людей. Это не связано с чертями и прочей нечистью, которая показана в фильме, но через них создатели классно давят на психику и демонстрируют страх небезопасности собственного жилища. Если человеку дома небезопасно, это очень и очень неприятно, потому что дом все-таки последний оплот. Плюс еще стилизованность под съемки скрытой камеры.

Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова
фото: Кадр из фильма "Паранормальное явление"


5. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), реж. Дэниэл Майрик, Эдуардо Санчес

И раз мы заговорили про стилизованность, то на пятом месте пусть будет «Ведьма из Блэр» – в первую очередь за счет своей необычной на тот момент изобразительной формы. Сейчас мы уже привыкли, конечно, к таким фильмам, но тогда «Ведьма из Блэр» была сделана так, что казалось, что вся съемка настоящая (оттого и страшная), до этого такого не было.

Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова
фото: Кадр из фильма "Ведьма из Блэр"

Подготовила Маша Токмашева
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Ведьма из Блэр: Курсовая с того светаВосставший из адаГлухарьКонвертКошмар на улице ВязовОноПаранормальное явлениеПолицейский с РублёвкиЧернобыль. Зона отчуждения

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Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова фотографии
Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова фотографии
Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова фотографии
Эксплуатация страхов: 5 хорроров от Ильи Куликова фотографии
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