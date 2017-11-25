«Викинги» приходят в твой город

1 декабря
онлайн-сервис
Amediateka
и
сеть кинотеатров «КАРО»
покажут первые две серии долгожданного 5 сезона исторического сериала «
Викинги
». Новые завоевания героев скандинавских саг на большом экране - в кинотеатрах «КАРО»
Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Самары и Сургута
!
Kino-teatr.ru
совместно c порталом
Миртесен.Кино
начинают розыгрыш
30 билетов
на это мероприятие сразу в 7-ми городах!
Для участия в конкурсе вам нужно ответить на три вопроса:
Что означает число в названии кинотеатров «КАРО», например, «КАРО 11 Октябрь»?
1. количество залов
2. номер дома, где находится кинотеатр
3. дата открытия кинотеатра
Кто присоединился к актерскому составу сериала?
1. Никита Михалков
2. Джонатан Риз Майерс
3. Алисия Сильверстоун
Как зовут верховного бога скандинавской мифологии?
1. Один
2. Зевс
3. Энлиль
Свои ответы присылайте на адрес
kinoteatr.prize@gmail.com
.
Обязательно напишите своё имя, фамилию, отчество и город проживания
!
Конкурс продлится
до 12:00 30 ноября
. Двойные билеты получат первые 15 участников, приславших правильные ответы: 3 пары билетов в Москве, в остальных городах - по 2 пары.
Желаем всем удачи!
VIDEO
Подробности о показе и заказ билетов доступны
на сайте «КАРО»
.
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