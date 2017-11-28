«Жги!», «Последние джедаи» и ещё 10 фильмов декабря

Полнометражный режиссёрский дебют Кирилла Плетнёва рассказывает про надсмотрщицу женской колонии (Инга Оболдина), обладающую оперным голосом, которую одна из заключённых (Виктория Исакова) готовит к участию в главном песенном шоу страны. На 28-м «Кинотавре» Оболдина была отмечена наградой за лучшую женскую роль. Must see.
Новая работа Аки Каурисмяки, отмеченная призом Берлинале за режиссуру, представляет собой трагикомедию, в которой пересекаются судьбы сирийского беженца и бывшего финского коммивояжера, решившего открыть собственное заведение общепита.
Очередная версия «Дня сурка», но на сей раз не в фантастическом антураже, как в «Грани будущего», а в виде слэшера. Героиня Джессики Рот многократно переживает свой день рождения, завершившийся её смертью, и в конце концов выясняет, кто является убийцей. У себя на родине низкобюджетный хоррор Кристофера Лэндона заработал 55 миллионов долларов.
Одно из главных кинособытий года. На сей раз мы узнаем, как продолжится судьба персонажей седьмого эпизода, насладимся возвращением Люка Скайуокера и всплакнём о Лее Органе, покинувшей наш мир. В режиссёрском кресле - Райан Джонсон. Must see.
Восьмая часть популярной анимационной серии в этот раз не только выйдет на новогодние праздники, но и сюжетом будет связана с Новым Годом, поскольку расскажет о тринадцатом месяце по имени Дурило, возжелавшем стать главным месяцем в году. Богатыри, Князь, Змей Горыныч, Юлий, Дед Мороз и Нефертити прилагаются.
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