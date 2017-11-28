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«Жги!», «Последние джедаи» и ещё 10 фильмов декабря

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28 ноября 2017
Выбор редакции Кино-театр.ру

«Жги!»

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Полнометражный режиссёрский дебют Кирилла Плетнёва рассказывает про надсмотрщицу женской колонии (Инга Оболдина), обладающую оперным голосом, которую одна из заключённых (Виктория Исакова) готовит к участию в главном песенном шоу страны. На 28-м «Кинотавре» Оболдина была отмечена наградой за лучшую женскую роль. Must see.

Выход в прокат: 7 декабря


«За пропастью во ржи» / Rebel in the Rye

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Николас Холт в биографической ленте Дэнни Стронга предстанет в образе Джерома Сэлинджера, автора культового романа «Над пропастью во ржи». Здесь также можно увидеть Зои Дойч, Сару Полсон и Кевина Спейси, чья голливудская карьера находится под большим вопросом из-за харассмента.

Выход в прокат: 7 декабря


«По ту сторону надежды» / Toivon tuolla puolen



Новая работа Аки Каурисмяки, отмеченная призом Берлинале за режиссуру, представляет собой трагикомедию, в которой пересекаются судьбы сирийского беженца и бывшего финского коммивояжера, решившего открыть собственное заведение общепита.

Выход в прокат: 7 декабря


«Счастливого дня смерти» / Happy Death Day



Очередная версия «Дня сурка», но на сей раз не в фантастическом антураже, как в «Грани будущего», а в виде слэшера. Героиня Джессики Рот многократно переживает свой день рождения, завершившийся её смертью, и в конце концов выясняет, кто является убийцей. У себя на родине низкобюджетный хоррор Кристофера Лэндона заработал 55 миллионов долларов.

Выход в прокат: 7 декабря


«Виктория и Абдул» / Victoria and Abdul



Джуди Денч и Али Фазал в картине Стивена Фрирза разыгрывают реальную историю взаимоотношений королевы Виктории и красавца-индуса Абдула Карима. Основой для фильма послужил роман Шрабани Басу.

Выход в прокат: 14 декабря


«Девушка с косой»

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Комедийный альманах Ольги Поповой о предновогодней суете украшают Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Фёдор Добронравов, Олег Гаас, Полина Ауг и Дарья Мингазетдинова. Диплом фестиваля «Окно в Европу» за актёрский ансамбль.

Выход в прокат: 14 декабря


«Звёздные Войны: Последние джедаи» / Star Wars: The Last Jedi

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Одно из главных кинособытий года. На сей раз мы узнаем, как продолжится судьба персонажей седьмого эпизода, насладимся возвращением Люка Скайуокера и всплакнём о Лее Органе, покинувшей наш мир. В режиссёрском кресле - Райан Джонсон. Must see.

Выход в прокат: 14 декабря


«Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji

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Перезапуск популярной картины Джо Джонстона, вышедшей в далёком 1995 году. Замену Робину Уильямсу, Кирстен Данст и Бонни Хант нашли в лице Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан, Кевина Харта и Джека Блэка.

Выход в прокат: 21 декабря


«Ёлки новые»

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Новогодняя серия Тимура Бекмамбетова в представлении не нуждается. К Жене и Боре присоединится Физрук, а среди постановщиков заявлены сам Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский и Алексей Нужный.

Выход в прокат: 21 декабря


«Фердинанд» / Ferdinand



Новый мультфильм Карлоса Салданы и студии Blue Sky («Ледниковый период», «Рио») повествует о добродушном быке, по случайности отобранном для участия в бое быков в Мадриде. В оригинальной версии персонажи говорят голосами Джона Сины, Дэвида Теннанта, Бобби Каннавале и Кейт Маккиннон.

Выход в прокат: 21 декабря


«Движение вверх»

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Патриотическое спортивное кино в духе «Легенды № 17» от режиссера «Метро» Антона Мегердичева. Вместо хоккеистов на экране предстанут баскетболисты, победившие американскую команду на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В актёрском составе – Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Джон Саведж, Виктория Толстоганова и Сергей Гармаш.

Выход в прокат: 28 декабря


«Три богатыря и принцесса Египта»

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Восьмая часть популярной анимационной серии в этот раз не только выйдет на новогодние праздники, но и сюжетом будет связана с Новым Годом, поскольку расскажет о тринадцатом месяце по имени Дурило, возжелавшем стать главным месяцем в году. Богатыри, Князь, Змей Горыныч, Юлий, Дед Мороз и Нефертити прилагаются.

Выход в прокат: 28 декабря



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Макс Милиан
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Виктория и АбдулДвижение вверхДевушка с косойДжуманджиДжуманджи: Зов джунглейЁлки новыеЖги!За пропастью во ржиЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиМетроПо ту сторону надеждыСчастливого дня смертиТри богатыря и принцесса ЕгиптаФердинанд

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