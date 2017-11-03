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Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

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3 ноября 2017
Венсан Кассель, Бенедикт Камбербатч, Роберт Паттинсон, Донатас Банионис заиграли новыми красками

Истории жизни великих художников всегда привлекали внимание кинематографистов. Биография каждого из них, будь он придворным живописцем или непризнанным при жизни нищим гением, всегда наполнена особым драматизмом. В художников с мировым именем перевоплощалось много известных актеров. Мы решили вспомнить самые интересные образы, приурочив эту подборку к выходу в российский прокат французской картины «Дикарь» о Поле Гогене.


Поль Гоген - Венсан Кассель

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

В фильме «Дикарь» (2017), рассказывающем о первой поездке Поля Гогена на Таити, центром притяжения является звезда французского кино Венсан Кассель, которому обычно достаются роли злодеев или демонических личностей. В «Дикаре» Кассель совершенно особенный, его Гоген - отрешенный от мира человек, погруженный с головой в пучину собственного таланта.



Винсент Ван Гог - Кирк Дуглас

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

О том, какой была жизнь постимпрессиниста Ван Гога, снято немало фильмов. Самым знаменитым из них был и остается трагедийный байопик Винсента Миннелли и Джорджа Кьюкора «Жажда жизни» (1956) по одноименной книге Ирвинга Стоуна. Главную роль сыграла суперзвезда того времени Кирк Дуглас. Он вложил в образ Ван Гога всю мощь своего актерского таланта, но кажется, слегка перестарался: фильм претендовал на Оскар по нескольким номинациям, но получил только одну - за второплановую роль Энтони Куина, сыгравшего Поля Гогена.



Винсент Ван Гог - Тим Рот / Бенедикт Камбербэтч

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

В фильме Роберта Олтмана «Винсент и Тео» (1990) роль Ван Гога досталась Тиму Роту. Картина рассказывает о взаимоотношении художника с братом, как и в британском байопике «Ван Гог: Портрет, написанный словами» (2010), где в заглавной роли оказался Бенедикт Камбербэтч.



Ян Вермеер - Колин Ферт

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

Один из самых пронзительных, чувственных фильмов на заданную тему - историческая драма «Девушка с жемчужной сережкой» (2003) по по одноимённому роману Трейси Шевалье. Колин Ферт сыграл в нем голландского художника, а Скарлетт Йоханссон - в молодую служанку и модель художника. Не смотря на то, что Ферт отказался от постельных сцен с партнершей по фильму, их дуэт получился очень убедительным, а сам фильм - живописным, насыщенным полутонами и светом, как и картины Вермеера.



Франсиско Гойя – Донатас Банионис / Стеллан Скарсгард

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

Бурная биография испанцац Франсиско Гойя, полная политических интриг, тайн и любовных связей, сделала его любимым художником сценаристов и режиссеров. Став официальным художником испанских королей, он стал независим настолько, что осмелился писать ангелов с уличных плясуний, а королеву — пожилой и некрасивой. Стольких фильмов, сколько снято про Гойю не удостоился ни один другой живописец. В драме «Обнаженная Маха» (1958) главную роль исполнил американец Энтони Франчоза, внешне очень похожий на своего героя. В «Призраках Гойи» (2006), снятых в голливуде Милошем Форманом художника воплотил актер с очень добрым лицом – голливудский швед Стеллан Скарсгард. Но самый интеллигентный и неоднозначный Гойя получился у Донатиса Баниониса в картине «Гойя, или Тяжкий путь познания» (1971).



Амедео Модильяни - Энди Гарсиа

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

«Модильяни» (2004) - не байопик, это выдуманная история о жестоком соперничестве между Модильяни и Пикассо, основанная на некоторых фактах из жизни художников и их близких… В роли Пикассо - Омид Джалили, а главную роль исполнил Энди Гарсиа, ради его Моди, противоречивого, эксцентричного и страстного, и стоит смотреть этот фильм.


Амедео Модильяни - Жерар Филип

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

Гораздо ближе к правде, и в разы драматичнее остается французская картина «Монпарнас-19» (1958), рассказывающая о последних годах жизни Модильяни, бедного итальянского художника, влюбленного в девушку из высокого сословия. В главной роли трогательный и прекрасный Жерар Филип.



Пабло Пикассо - Энтони Хопкинс

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

У самого дорогого художника XIX века было не менее семи любовниц, известно, что он обладал большой сексуальной притягательностью для женщин. Однако, любовь его была безжалостной – многие женщины Пикассо либо кончали с собой, либо сходили с ума. «Прожить жизнь с Пикассо» (1996) - истории нескольких женщин, которые сыграли важную роль в жизни художника: Ольги Хохловой, мадам Пикассо, Доры Маар, Мари-Терез Вальтер и Жаклин Рок. Роль Пабло Пикассо абсолютно великолепно исполнил Энтони Хопкинс.



Сальвадор Дали – Роберт Паттисон / Эдриан Броуди

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

За год до того, как стать вампиром, Роберт Паттинсон сыграл молодого Сальвадора Дали сыграл в картине «Отголоски прошлого» (2008). Драму о взаимоотношениях Дали, Бунюэля и Лорки восприняли неоднозначно, обвинив кино в занудности, а Паттинсона – во внешнем несоответствии образу эпатажного художника. Однако, некоторые поклонники считают, что это лучшая его роль на сегодняшний день.
А вот, пожалуй, самый внешне похожий Дали получился у Эриана Броуди в фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже» (2011). И хотя события картины – полностью выдуманы, а эпизод, в котором фигурирует художник малюсенький, зато это одна из самых смешных и запоминающихся сцен в фильме.



Густав Климт – Джон Малкович

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

Прославленный чилийский режиссер Рауль Руис придумал байопик Густава Климта, который так и называется «Климт» (2005), как ожившее сновидение - что-то среднее между его картинами и бредом умирающего художника. Роль основоположника модерна в австрийской живописи досталась Джону Малковичу - артисту с похожей бородой и аурой творческой личности. Получилось живописно.



Фрида Кало – Сальма Хайек

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

Безусловно, одна из лучших ролей в карьере Сальмы Хайек. Фрида Кало, художница яркой судьбы и столь же неистово художественного стиля, пережила автокатастрофу и роман с известным живописцем Диено Риверой (Альфред Молина), была знакома с Троцким (Джеффри Раш) и вскружила голову Рокфеллеру (Эдвард Нортон). Её картины - преимущественно автопортреты - причисляют то к фолк-арту, то к сюрреализму, и «Фрида» (2002), безусловно, такая же попытка художественного портрета в стиле художницы.



Энди Уорхол - Гай Пирс

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

«Я соблазнила Энди Уорхола» (2006) - история отношений актрисы и светской львицы Эди Седжвик (Сиенна Миллер) с адептом поп-арта Энди Уорхолом, которого играет присыпанный тальком Гай Пирс (характерная манерность и растерянность в голосе прилагаются). Также Уорхол фигурировал в фильмах «Я стреляла в Энди Уорхола» (1995) (его сыграл Джаред Харрис), а годом позже в одноименном байопике художника Баскии Уорхола сыграл Дэвид Боуи.



Андрей Рублев - Анатолий Солоницын

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников


Самый известный иконописец московской школы и канонизированный святой, Андрей Рублев не случайно заинтересовал Андрея Тарковского как важная для российской культуры фигура художника, чья работа сопряжена с духовными сферами и историей страны. Анатолий Солоницын, выбранный на эту роль, выстраивал образ скрупулезно, чувствуя доверенную ему ношу. В результате - весь фильм «Андрей Рублев» (1966) и эта роль в частности виртуозно передает трепет и творческие поиски художника на Руси.



Каземир Малевич – Анатолий Белый
Марк Шагал – Леонид Бичевин

Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников

Фильм «Шагал – Малевич» (2013) рассказывает про знакомство двух видных художников авангарда XX века - основоположника супрематизма Малевича и приверженца примитивизма Шагала на фоне изменений в стране после революции. Леонид Бичевин и Анатолий Белый играют художников как полные противоположности, воздух и землю, но несколько уступают по изобразительной силе картинам Шагала и Малевича, которые периодически оживают на экране в этой ленте Александра Митты.


*
При подготовке этого материала обнаружилось, что об отечественных гениях живописи художественных фильмов раз два и обсчелся. Хотелось бы подкинуть идею российским режиссерам и сценаристам, ведь биографии наших великих Репина, Верещагина, Поленова, Брюллова, Айвазовского и других творцов необычайно драматичны и тоже просятся на экраны.

Вардван Московян
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фильмы
Андрей РублёвБаскияВинсент и ТеоГойя, или Тяжкий путь познанияДевушка с жемчужной серёжкойДикарьЖажда жизниКлимтМодильяниМонпарнас, 19Обнажённая МахаОтголоски прошлогоПолночь в ПарижеПризраки ГойиПрожить жизнь с ПикассоФридаШагал - МалевичЯ соблазнила Энди Уорхола

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Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников фотографии
Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников фотографии
Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников фотографии
Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников фотографии
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№ 1
Алексей Р. (Москва)   4.11.2017 - 00:29
... Про Остапа Бендера тоже можно снять филмец отдельно, как о художнике. Как-никак, а Иполита Матвеевича один в один на раскачивающейся палубе кораблика запечатлил. читать далее>>
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