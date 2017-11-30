Как будто в бурях есть покой: Ридли Скотту - 80 лет

Самые важные вещи в карьере живого классика: боги, герои, репликанты, ксеноморфы и велосипед
В 2012 году режиссер Тони Скотт спрыгнул с моста Винсента Томаса в Лос-Анджелесе, устав бороться с раком. Через два года его старший брат Ридли Скотт всё-таки подтвердит слухи о болезни (сначала семья опровергала эту информацию), еще через два - получая «Золотой глобус» за «Марсианина» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» - скажет: «Мой брат Тони наверняка был бы здесь сегодня. И я знаю, что многие из вас знали и любили его. Я скучаю по тебе, Тони». Фраза I miss you рефреном звучала во всех немногочисленных комментариях и высказываниях Ридли Скотта по поводу гибели брата, но еще сильнее она слышна в его преобразившейся карьере.
С 2012 года сэр Ридли Скотт, великий и ужасный, неоднократно вписавший своё имя в историю кино, пробудился от дрёмы живого классика, длившейся с перерывами с начала 90-х. В его фильмы вернулось былое неистовство, которое нередко вызывает у зрителей и критиков иронические замечания: мол, после смерти брата Ридли не может воздержаться от библейских аллюзий. В действительности Ридли Скотт вновь стал Ридли Скоттом: неуживчивым и упертым англичанином, который называет отцовской фигурой Стэнли Кубрика, но, в отличие от кумира, не бежит от Голливуда, а продолжает бороться с законами и инерцией Фабрики грёз. За одержимость собственными концептами и их дотошным визуальным воплощением режиссер Алан Паркер назвал Скотта «выдающимся визуальным стилистом, который работает сегодня». Единственное, с чем Скотт готов считаться, - это смерть, прибравшая в 1980-м его старшего брата Фрэнка, а тридцать лет спустя пришедшая за младшим Тони.
Путь Ридли Скотта удивителен не только взлетами и падениями, но и ощутимым присутствием фатума. Чтобы привкус судьбы ощущался в полной мере, эту историю лучше рассказывать от неоконченного финала к амбициозному старту режиссерской карьеры.
2010-е: Не за что биться, нечем делиться
Сделать размашистый приквел к «Чужому
» Скотт задумал до смерти брата, да и премьера «Прометея
» состоялась за несколько месяцев до трагедии, но наверняка на ход мыслей режиссера повлияла болезнь Тони Скотта. Слишком целостно и последовательно выглядит всё, что Ридли Скотт делает, начиная с 2012 года.
В «Прометее» и вышедшем в этом году «Чужом: Завете
» режиссер сфокусировался на фигуре андроида, который во франшизе Alien всегда оказывался в тени Рипли (Сигурни Уивер
) и ксеноморфов, но оставался важной частью треугольника конфликтов «технологии-человек-природа». Поклонники космического хищника ход не оценили, а библейские и древнегреческие аллюзии и вовсе стали объектом для шуток, но Скотт с неизменной самоуверенностью продолжает гнуть свою линию (тем более, что прессу он не читает с 1982 года, когда критики по главе с Полин Кейл
уничтожали ставшего классикой «Бегущего по лезвию
» и даже его бороду). В «Завете» он уже расставил точки на «й», продемонстрировав, что новая франшиза снята с точки зрения робота, который, как и люди, пытается найти своё место в мире и понять смысл жизни.
Агностические искания Ридли Скотта наиболее заметны в библейском пеплуме «Исход: Цари и боги
» с Кристианом Бэйлом
в роли атеиста (по древнеегипетским меркам) Моисея, который принимает веру в христианского бога, но продолжает с ним дискутировать. В «Советнике
», вышедшем в один год с «Прометеем», главным героем оказывается не столько пресловутый советник (Майкл Фассбендер
), вляпавшийся в непростую историю, сколько фатум, сталкивающий его с самыми удивительными типажами (чего только стоят Хавьер Бардем
, напоминающий персонажа аниме, или Кэмерон Диас
, которой досталась сцена секса с лобовым стеклом автомобиля). Экранизация романа Кормака МакКарти
напоминает алмаз, запустивший маятник жестокости в сюжете фильма: линейная, по сути, история складывается из фрагментов-граней, которые привносят в повествование новые персонажи.
Экранизацией поговорки «На Бога надейся, а сам не плошай
» Ридли Скотт видит и «Марсианина
» с Мэттом Дэймоном
, снятым по роману Энди Уира
. Самая гуманная и наиболее тепло встреченная критикой в 2010-х картина англичанина рассказывает о небывалом единении жителей Земли, стремящимся спасти одинокого астронавта, забытого на Марсе. Биолог Марк Уотни, пожалуй, хрестоматийный для Скотта типаж - человек, оказавшийся наедине с судьбой, но готовый бороться до конца. Иногда ты возвращаешься на Землю, иногда - умираешь в страшных муках.
2000-е: Крадущийся Кроу, затаившийся Скотт
До конца XX века у Ридли Скотта между фильмами случались паузы в два-три года, а в новом столетии постановщик неожиданно перешел на режим «фильм в год». В интервью Guardian 2002-го он объясняет это тем, что в начале карьеры слишком много времени тратил на ожидание и привередливость: «Но к концу дня у тебя на руках фильм, а не лекарство от рака. Так что я научился расслабляться
».
Расслабился Скотт с размахом. В 2000-м снял собравший хорошую кассу и пять «Оскаров» пеплум «Гладиатор
» (в том числе за лучший фильм и за лучшую мужскую роль для Рассела Кроу
). В 2001-м - и коммерчески успешного «Ганнибала
», сиквел «Молчания ягнят
», и тепло принятый критиками «Черный ястреб
» про военную операцию в Сомали 1993-го, который собрал очень скромно, а на «Оскаре» удостоился двух технических статуэток (за звук и монтаж).
Затем (и вплоть до 2012-го) Ридли Скотт перешел в фоновый режим: зрители и критики больше радовались, что великий режиссер жив-здоров, чем по-настоящему любили его фильмы; мастер снимал проходные картины - ладные, сделанные не без фирменной сноровки, но редко дотягивающие даже до незначительных номинаций на том же «Оскаре» или «Золотом глобусе». Исключением стал лишь «Гангстер
», номинированный по чуть-чуть и из вежливости.
Период застоя пришелся на время плодотворного сотрудничества Скотта и Кроу: после «Гладиатора» австралийский актер снялся у английского режиссера в мелодраме «Хороший год
», криминальной драме «Гангстер», шпионском триллере «Совокупность лжи
» с Ди Каприо
, а закончилась эта большая дружба размашистым фильмом «Робин Гуд
». Повторить успех «Гладиатора» не удалось - и Кроу пошел своей дорогой, а Скотт приметил Майкла Фассбендера, с которым снял уже три фильма.
1990-е: Не спешите меня хоронить
Конец XX века стал едва ли не самым трудным периодом в карьере Ридли Скотта: после успеха феминистского роад-муви «Тельма и Луиза
», которую он изначально планировал лишь продюсировать, случилось три подряд коммерческие неудачи. 150-минутная костюмированная драма про открытие Америки с Жераром Депардье
в роли Колумба «1492: Завоевание Рая
» в прокате провалилась с треском. Маскулинная драма «Белый шквал
» с Джеффом Бриджессом
собрала чуть больше, но всё равно сильно меньше бюджета. Военная драма «Солдат Джейн
» про женщину-лейтенанта в элитном отряде (Деми Мур
) чуть улучшила показатели, но тоже оказалась далека от прибыльности. Вдобавок Мур удостоили «Золотой малины». Вероятно, эта череда ошибок заставила многих отправить Ридли Скотта на пенсию, тем более, что в 90-е блистали Джеймс Кэмерон
, Стивен Спилберг
, Дэвид Финчер
, а мировое беспокойство перед вступлением
в новое тысячелетие удачно отразили тогда еще братья Вачовски
в «Матрице
».
1980-е: Сказка, антиутопия и Стив Джобс
Пожалуй, пик карьеры Ридли Скотта, утвердивший режиссера в статусе визионера и классика научно-фантастического кино. В первую очередь, 80-е - это «Бегущий по лезвию
» с Харрисоном Фордом
и Рутгером Хауэром
, многострадальная экранизация романа Филипа Киндреда Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?»
, на съемках которой все возненавидели сварливого англичанина, требовавшего, чтобы в кадре лежали правильные карандаши. Фильм провалился в прокате (не без помощи критики и уже упомянутой Полин Кейл), но многочисленные монтажные версии, которые Ридли Скотт собирал раз в несколько лет, не позволили картине кануть в лету, а заодно сделали из неё предтечу киберпанка и один из самых влиятельных сай-фаев в истории кино. В этом году историю репликантов в неприветливом футуристическом Лос-Анджелесе продолжил Дени Вильнев
с «Бегущим по лезвию 2049
», лишний раз подчеркнув величие оригинала.
Другими важными проектами Скотта в это десятилетие стали реклама Макинтоша, вышедшая в 1984 году и стилизованная под одноименный роман Оруэлла, наивное фэнтэзи «Легенда
» с молодым Томом Крузом
и единорогами, а также боевик «Черный дождь
» с Майклом Дугласом
и Энди Гарсией
, осмысляющий эхо атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Не считая «Чужого», когда говорят о заслугах Ридли Скотта, подразумевают, чаще всего, этот период.
1970-е: Идеальный страх
В 1977-м Ридли Скотт дебютировал в полном метре - с костюмированной драмой «Дуэлянты
» по повести «Дуэль» Джозефа Конрада
, которого англичанин недолюбливал за отсутствие чувства юмора. Впрочем, в истории противостояния двух гусаров наполеоновской армии (Харви Кейтель
и Кит Каррадайн
) Скотт нашел нечто уморительное, что позволило ему взяться за работу. Результат оценили в Каннах - и наградили англичанина призом за лучший дебют.
В том же году вышли первые «Звездные войны
», успех которых ошеломил режиссера настолько, что он отказался от некоего проекта, который тогда готовил к запуску. Ранее другой хит, ознаменовавший наступление эпохи блокбастеров, - «Челюсти
» - лишил Скотта любви к купанию.
Растерянность прошла через два года, когда англичанину предложили сценарий «Чужого
». Всё остальное, как говорится, уже история.
1960-е: Начало и конец
Первый фильм 28-летнего Ридли Скотта, студента-фотографа в лондонском Королевском колледже искусств, - черно-белая 30-минутная история «Парень и велосипед
» о мальчугане Тони, которому исполнилось 16, взрослая жизнь стучится в спальню с ответственностью и сократившимся количеством подарков, поэтому он решает прогулять уроки и покататься по городу, размышляя о том о сём. Мысли о рыбных лавках и сладостях соседствуют с внутренними монологами про одиночество, жуть индустриального города и смерть («Я смерти не боюсь, во всяком случае, пока
»). Заканчивается английский привет итальянскому неореализму обещанием, что именно этот день Тони и вспомнит, когда ему исполнится 80. Сегодня эта живописная, полная небанальных ракурсов история выглядит вдвойне пронзительно: Ридли Скотту исполнилось 80 - и наверняка он не раз вспомнил работу над «Парнем и велосипедом», где главную роль сыграл Тони Скотт. В школу уже не нужно, но мысли о смерти и одиночестве по-прежнему впаяны в его фильмографию; последние пять лет - особенно заметно.
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