Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

5 ноября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
5 ноября 2017
Остапы Бендеры прошлого и настоящего

На следующей неделе в российский прокат выходит комедия «Афера доктора Нока» с Омаром Си в роли авантюриста, притворившегося врачом. Кино-театр.ру вспоминает ещё 10 киносюжетов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других.



«Как украсть миллион» (1966)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

Искромётная комедия Уильяма Уайлера про успешное семейство фальсификаторов в области искусства (Одри Хепбёрн, Хью Гриффит), которому помогает спастись от закона вор в исполнении Питера О'Тула (на самом же деле он – детектив), не нуждается в особом представлении для отечественного зрителя, поскольку знакома ему ещё со времён советского проката.



«Золотой телёнок» (1968, 2005), «12 стульев» (1971, 1976)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

«Великий комбинатор» Остап Бендер (в экранизациях Михаила Швейцера, Леонида Гайдая, Марка Захарова и Ульяны ШилкинойСергей Юрский, Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов и Олег Меньшиков), придуманный Ильёй Ильфом и Евгением Петровым, кем только не успел побывать за свою жизнь. В частности, он представлялся инспектором пожарной охраны, дипломированным художником, международным гроссмейстером, сыном лейтенанта Шмидта, командором большого автопробега, индийским брамином и йогой, следователем, киносценаристом и корреспондентом «Черноморской газеты», а также возглавил подпольную организацию для свержения Советской власти «Союз меча и орала».



«Афера» (1973)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

В классическом фильме-ограблении Джорджа Роя Хилла, оказавшем большое влияние на жанр («Блеф», «Ва-банк» и другие последователи), Роберт Редфорд и Пол Ньюман воплотили образы двух мошенников Джонни «Келли» Хукера и Генри «Шоу» Гондорффа. Последний прикидывается хозяином солидной букмекерской конторы, а персонаж Редфорда якобы пытается отомстить ему при помощи гангстера Дойла Лоннегана (Роберт Шоу), ради которого и затевалась вся эта многоступенчатая афера. Аферистами являются не только главные герои, но и агент Полк в исполнении Даны Элкара.



«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

Экранизацию пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич», поставленную Гайдаем, уже давно растащили на цитаты, и все помнят, как квартирный вор-рецидивист Жорж Милославский (Леонид Куравлёв) превратил Ивана Васильевича Буншу (Юрий Яковлев) в царя Ивана Грозного. Что называется, «артист больших и малых академических театров» удачно зашёл.



«Отпетые мошенники» (1988)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

В комедии Фрэнка Оза, являющейся ремейком «Истории на ночь» с Марлоном Брандо и Дэвидом Нивеном, Майкл Кейн и Стив Мартин играют двух аферистов, работающих на французской Ривьере. Персонаж Кейна представляется то королевским принцем в изгнании, то сенатором, а второму достаточно бесплатно пообедать. Вместе они договариваются о том, что кто первый «облапошит» на 50 тысяч долларов богатую и невинную американскую девушку в исполнении Гленн Хедли, тот и останется в городе. Вот только их жертва сама является аферисткой экстра-класса, которая в финале превращается в агента по продаже недвижимости.



«Мэверик» (1994)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

Ричард Доннер на основе одноимённого сериала 50-60-х создал комедийный вестерн, в котором Мел Гибсон предстал в образе карточного игрока, Джоди Фостер сыграла аферистку, а Джеймс Гарнер превратился в старого маршала. Вместе они собираются принять участие в чемпионате по покеру всех рек и в конце концов достигают своей цели. Позднее выясняется, что персонаж Гарнера – отец и сообщник Мэверика, который в нужный момент отвлёк от сына преследовавшего его бандита (Альфред Молина). Разумеется, в выигрыше оказалась и героиня Фостер.



«Бриллиантовый полицейский» (1999)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

В комедийном боевике Леса Мэйфилда вору экстра-класса (Мартин Лоуренс) приходится нацепить на себя значок копа, дабы проникнуть в полицейский участок, в чьём строящемся здании им был некогда спрятан алмаз стоимостью в 17 миллионов долларов. Главный герой так вживается в роль, что за несколько дней становится руководителем целого подразделения.



«Китайскій сервизъ» (1999)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

Действие комедии Виталия Москаленко разворачивается в 1913 году на речного парохода «Святитель Николай», идущем по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых, на палубе которого собралась целая армия мошенников, чьей целью являлся золотопромышленник Фрол Сатановский (Владимир Меньшов). Анна Самохина здесь выступает в качестве аферистки, примерившей платья певицы Волошиной. Персонаж Олега Янковского скрывается под маской графа Строганова, Сергей Безруков выдаёт себя за купца третьей гильдии, а Александр Резалин прикидывается нефтяным магнатом.



«Поймай меня, если сможешь» (2002)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

Детективная трагикомедия Стивена Спилберга, основанная на реальных событиях, закручена вокруг охоты агента ФБР Карла Хэнрэтти (Том Хэнкс) на 21-летнего афериста Фрэнка Абигнейла (Леонардо ДиКаприо), который успел побывать и врачом, и помощником прокурора, и пилотом на пассажирской авиалинии. В реальности мошенника сумели поймать в 1969 году во Франции, а в настоящий момент он является признанным экспертом в области документарной безопасности. Дело Остапа Бендера живёт до сих пор.



«Служанка» (2016)

10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

В хичкоковском эротическом триллере Пак Чхан-ука, разыгранном в декорациях Южной Кореи времён японской оккупации, прохвост по прозвищу Граф (Ха Джон-У) желает обольстить дочь покойного богача Хидеко (Ким Мин-Хи), чему должна поспособствовать наивная Вам Сакэ (Ким Тхэ-Ри), устроенная к будущей жертве служанкой. Разумеется, все здесь не те, за кого себя выдают.

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Джунгли», «Лига справедливости» и ещё 12 фильмов ноября
Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись
Поиск по меткам
Азиатское киноАмериканское киноКомедияМакс МилианРоссийские фильмыСоветское киноспискиЭкранизация
персоны
Сергей БезруковМарлон БрандоДжеймс ГарнерМэл ГибсонАрчил ГомиашвилиХью ГриффитЛеонардо ДиКаприоРичард ДоннерМарк ЗахаровИлья Ильф (Файнзильберг)Майкл КейнЛеонид КуравлёвМартин ЛоуренсСтив МартинОлег МеньшиковВладимир МеньшовАндрей МироновАльфред МолинаВиталий МоскаленкоДэвид НивенПол НьюманПитер О'ТулФрэнк ОзЧхан-Ук ПакЕвгений ПетровРоберт РедфордАлександр РезалинАнна СамохинаОмар СиСтивен СпилбергУильям УайлерДжоди ФостерГленн ХедлиОдри ХепбёрнТом ХэнксМихаил (Моисей) ШвейцерУльяна ШилкинаРоберт ШоуДана ЭлкарСергей ЮрскийЮрий ЯковлевОлег Янковский
фильмы
12 стульев12 стульевАфераАфера доктора НокаБлефБриллиантовый полицейскийВа-банкЗолотой телёнокЗолотой телёнокИван Васильевич меняет профессиюИстория на ночьКак украсть миллионКитайский сервизМэверикОтпетые мошенникиПоймай меня, если сможешьСлужанка

фотографии >>
10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других фотографии
10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других фотографии
10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других фотографии
10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Алексей Р. (Москва)   6.11.2017 - 00:45
"Игра в четыре руки" с великолепным Жан-Полем и красавицей Миреллой Д'Анджело заслуживает быть в этом списке. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.

День рождения >>

Дмитрий Бозин
Зоя Буряк
Анатолий Васильев (II)
Михаил Жонин
Наталья Журавлёва (II)
Александр Носик
Юрий Смирнов
Станислав Стрелков
Александр Шворин
Мишель Буке
Тэнди Ньютон
Леонард Петрашак
Ребекка Ромин-Стамос
Эмма Стоун
Салли Филд
Итан Хоук
все родившиеся 6 ноября >>

Афиша кино >>

С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Ужин
драма, мистика, триллер
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
Маленький вампир
приключения, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Рок
комедия
Россия, 2017
Дело храбрых
драма, социальная драма
США, 2017
Женись на мне, чувак
комедия
Франция, 2017
Тетраграмматон
вестерн, детектив, комедия
Израиль, Россия, Украина, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью