10 фильмов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других

Остапы Бендеры прошлого и настоящего
На следующей неделе в российский прокат выходит комедия «Афера доктора Нока» с Омаром Си в роли авантюриста, притворившегося врачом. Кино-театр.ру вспоминает ещё 10 киносюжетов об обаятельных аферистах, выдававших себя за других.
«Как украсть миллион» (1966)
Искромётная комедия Уильяма Уайлера
про успешное семейство фальсификаторов в области искусства (Одри Хепбёрн
, Хью Гриффит
), которому помогает спастись от закона вор в исполнении Питера О'Тула
(на самом же деле он – детектив), не нуждается в особом представлении для отечественного зрителя, поскольку знакома ему ещё со времён советского проката.
«Золотой телёнок» (1968, 2005), «12 стульев» (1971, 1976)
«Великий комбинатор»
Остап Бендер (в экранизациях Михаила Швейцера
, Леонида Гайдая
, Марка Захарова
и Ульяны Шилкиной
– Сергей Юрский
, Арчил Гомиашвили
, Андрей Миронов
и Олег Меньшиков
), придуманный Ильёй Ильфом
и Евгением Петровым
, кем только не успел побывать за свою жизнь. В частности, он представлялся инспектором пожарной охраны, дипломированным художником, международным гроссмейстером, сыном лейтенанта Шмидта, командором большого автопробега, индийским брамином и йогой, следователем, киносценаристом и корреспондентом «Черноморской газеты», а также возглавил подпольную организацию для свержения Советской власти «Союз меча и орала».
«Афера» (1973)
В классическом фильме-ограблении Джорджа Роя Хилла
, оказавшем большое влияние на жанр («Блеф»
, «Ва-банк»
и другие последователи), Роберт Редфорд
и Пол Ньюман
воплотили образы двух мошенников Джонни «Келли» Хукера и Генри «Шоу» Гондорффа. Последний прикидывается хозяином солидной букмекерской конторы, а персонаж Редфорда якобы пытается отомстить ему при помощи гангстера Дойла Лоннегана (Роберт Шоу
), ради которого и затевалась вся эта многоступенчатая афера. Аферистами являются не только главные герои, но и агент Полк в исполнении Даны Элкара
.
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Экранизацию пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич»
, поставленную Гайдаем, уже давно растащили на цитаты, и все помнят, как квартирный вор-рецидивист Жорж Милославский (Леонид Куравлёв
) превратил Ивана Васильевича Буншу (Юрий Яковлев
) в царя Ивана Грозного. Что называется, «артист больших и малых академических театров»
удачно зашёл.
«Отпетые мошенники» (1988)
В комедии Фрэнка Оза
, являющейся ремейком «Истории на ночь»
с Марлоном Брандо
и Дэвидом Нивеном
, Майкл Кейн
и Стив Мартин
играют двух аферистов, работающих на французской Ривьере. Персонаж Кейна представляется то королевским принцем в изгнании, то сенатором, а второму достаточно бесплатно пообедать. Вместе они договариваются о том, что кто первый «облапошит» на 50 тысяч долларов богатую и невинную американскую девушку в исполнении Гленн Хедли
, тот и останется в городе. Вот только их жертва сама является аферисткой экстра-класса, которая в финале превращается в агента по продаже недвижимости.
«Мэверик» (1994)
Ричард Доннер
на основе одноимённого сериала 50-60-х создал комедийный вестерн, в котором Мел Гибсон
предстал в образе карточного игрока, Джоди Фостер
сыграла аферистку, а Джеймс Гарнер
превратился в старого маршала. Вместе они собираются принять участие в чемпионате по покеру всех рек и в конце концов достигают своей цели. Позднее выясняется, что персонаж Гарнера – отец и сообщник Мэверика, который в нужный момент отвлёк от сына преследовавшего его бандита (Альфред Молина
). Разумеется, в выигрыше оказалась и героиня Фостер.
«Бриллиантовый полицейский» (1999)
В комедийном боевике Леса Мэйфилда
вору экстра-класса (Мартин Лоуренс
) приходится нацепить на себя значок копа, дабы проникнуть в полицейский участок, в чьём строящемся здании им был некогда спрятан алмаз стоимостью в 17 миллионов долларов. Главный герой так вживается в роль, что за несколько дней становится руководителем целого подразделения.
«Китайскій сервизъ» (1999)
Действие комедии Виталия Москаленко
разворачивается в 1913 году на речного парохода «Святитель Николай», идущем по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых, на палубе которого собралась целая армия мошенников, чьей целью являлся золотопромышленник Фрол Сатановский (Владимир Меньшов
). Анна Самохина
здесь выступает в качестве аферистки, примерившей платья певицы Волошиной. Персонаж Олега Янковского
скрывается под маской графа Строганова, Сергей Безруков
выдаёт себя за купца третьей гильдии, а Александр Резалин
прикидывается нефтяным магнатом.
«Поймай меня, если сможешь» (2002)
Детективная трагикомедия Стивена Спилберга
, основанная на реальных событиях, закручена вокруг охоты агента ФБР Карла Хэнрэтти (Том Хэнкс
) на 21-летнего афериста Фрэнка Абигнейла
(Леонардо ДиКаприо
), который успел побывать и врачом, и помощником прокурора, и пилотом на пассажирской авиалинии. В реальности мошенника сумели поймать в 1969 году во Франции, а в настоящий момент он является признанным экспертом в области документарной безопасности. Дело Остапа Бендера живёт до сих пор.
«Служанка» (2016)
В хичкоковском эротическом триллере Пак Чхан-ука
, разыгранном в декорациях Южной Кореи времён японской оккупации, прохвост по прозвищу Граф (Ха Джон-У
) желает обольстить дочь покойного богача Хидеко (Ким Мин-Хи
), чему должна поспособствовать наивная Вам Сакэ (Ким Тхэ-Ри
), устроенная к будущей жертве служанкой. Разумеется, все здесь не те, за кого себя выдают.
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