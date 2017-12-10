20 самых интересных фильмов зимы

Кажется, зиму придумали люди из киноиндустрии, так как это идеальное время для того, чтобы наконец отвлечься от рабочей суеты и посмотреть все те фильмы и сериалы, которые вышли за минувший год. В кинотеатр тоже выбраться несравненно проще (а еще там тепло), и даже российский прокат, который периодически проигрывает интернету с его сериалами, зимой предоставляет едва ли не более широкий выбор, чем летом. В ближайшие три месяца на большом экране можно будет посмотреть новые фильмы прославленных режиссеров Каурисямки, Ханеке, Дель Торо, Лантимоса, Аллена, Скотта, сходить на новые «Звездные войны», снова дать шанс отечественному кино или открыть для себя новые имена среди фестивальных или вполне коммерческих режиссеров. Мы выбрали для вас 20 картин, на которые следует обратить внимание.
«По ту сторону надежды
», реж. Аки Каурисмяки
Новый фильм финского классика Каурисмяки – вторая часть незавершенной трилогии про беженцев, начатой «Гавром
». За самую горячую тему последних лет саркастичный меланхолик берется с фирменными юмором: «По ту сторону» не выходит к тебе с плакатом, он меланхолично посмеивается за угловым столиком в кафе, где подают суши с сельдью и горкой васаби, заслуженные пенсионеры рубят рок, а беженца прячут от санэпидеминспекции в женском туалете. Сочиненный как длинная вереница анекдотов, новый фильм финна с ухмылкой напоминает, что гуманность – задача не лозунгов и организаций, а прерогатива граждан.
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В прокате с 7 декабря
«Звездные войны: Последние джедаи
», реж. Райан Джонсон
Восьмой эпизод едва ли не самой популярной саги в мировом кинематографе расскажет о последствиях встречи Рей (Дейзи Ридли
), которая явно умеет манипулировать Силой, и последним джедаем Люком Скайуокером (Марк Хэмилл
), отправившимся в добровольное изгнание. Несмотря на спорные достоиснства «Пробуждения силы», «Последние джедаи» обещают по-настоящему удивить: в режиссерском кресле – независимый и крайне изобретательный постановщик Райан Джонсон («Кирпич
», «Петля времени
»). Уже ходят слухи, что картина так понравилась студии, что Джонсону дали вольную на создание собственной трилогии во вселенной Звездных войн.
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В прокате с 14 декабря
«Вечеринка
», реж. Салли Поттер
Жанет (Кристин Скотт Томас
) готовится к вечеринке в честь её назначения на должность министра, муж Билл (Тимоти Сполл
) слушает пластинки в гостиной, собираются гости-единомышленники, но веселого застолья не получится. Билл сообщит о смертельной болезни – и тут у всех из шкафов начнут вылезать демоны и скелеты, а праздничный ужин превратится во взаимный перечень бед и обид. 70-минутная черно-белая и разговорная драма Салли Поттер («Орландо
») стремительно складывается в пружину, а затем распрямляется, не позволяя зрителю перевести дух. Насыщенная актуальными вопросами, виртуозно придуманная и разыгранная семерыми прекрасными артистами, «Вечеринка» – практически классицистическая пьеса, если не считать интригующего эпилога, взятого из финала.
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В прокате с 21 декабря
«Движение вверх
», реж. Антон Мегердичев
Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова
продолжает отливать из бронзы повести о настоящем и/или спортивном человеке – вслед за «Легендой №17
» и «Экипажем
» выходит драма про победу советской сборной по баскетболу на трагической Олимпиаде в Мюнхене-1972. Сорок лет назад легендарные три финальные секунды разрушили миф о непобедимости американской сборной. Сурового тренера Владимира Кондрашина играет специалист по суровым персонажам Владимир Машков
, автора победного броска Александра Белова – Иван Колесников
, а однофамильца (и впоследствии успешного тренера) Сергея Белова – Кирилл Зайцев
. Роль режиссера Николая Лебедева
исполнил Антон Мегердичев, постановщик неплохого фильма-катастрофы «Метро
».
В прокате с 28 декабря
«Днюха!
», реж. Роман Каримов
Неутомимый комедиограф и российский двойник Гая Ричи
, Роман Каримов решил поучаствовать в киновселенной студии «Базилевс», состоящей из псевдо-документальных комедий. Антон и Марина (Эльдар Калимулин
и Алина Титова
) собираются пожениться, но прежде, чем их жизнь превратится в фильм «Горько!
», им предстоит пройти испытание сверхалкогольными именинами. Исчерпал себя тренд по пародированию Youtube или нет, узнаем на новогодних праздниках.
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В прокате с 4 января
«Короче
», реж. Александр Пэйн
Сатира Александра Пэйна («Небраска
», «На обочине
») на классовое неравенство и избыточные расходы общества потребления. Чтобы решить экономические проблемы, супруги Сафранек (Мэтт Дэймон
и Кристен Уиг
) соглашаются на операцию по уменьшению себя в несколько раз. И вот они уже живут в утопическом городке Кайфовилле, где их расходы резко снизились. Впрочем, не всё так идеально: даже среди уменьшенных в несколько раз людей есть те, кто равны, и те, кто равнее.
Рецензия на «Небраску» Пэйна
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В прокате с 11 января
«Большая игра
», реж. Аарон Соркин
Режиссерский дебют сценариста Аарона Соркина, известного фирменными пулеметными диалогами («Социальная сеть
», «Служба новостей
», «Западное крыло
»). История Молли Блум (Джессика Честейн
), которая прославилась сначала как Принцесса Покера, а затем как владелица самого дорого в мире подпольного казино. Фильм основан на мемуарах Блум «Игра Молли: От Голливудской элиты до мальчишеского клуба на Уолл-стрит, моё рискованное путешествие по миру андеграундного покера». Длиннющий заголовок вполне описывает сюжет фильма: в кадре мелькают Майкл Сера
и другие звезды, а за Молли Блум охотятся и мафия, и ФБР.
Рецензия на «Джобса» по сценарию Соркина
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В прокате с 11 января
«Форма воды
», реж. Гильермо Дель Торо
История любви немой уборщицы (Салли Хокинс
) и подопытного человека-амфибии (любимчик режиссера Даг Джонс
) в декорациях 60-х принесла мексиканскому визионеру Дель Торо три награды Венецианского кинофестиваля, в том числе и главную. Мнения критиков по этому поводу разделились, но любовь режиссера к чудовищам из темных лагун давно известна – интересно, почему она вдруг отозвалась в сердцах венецианского жюри.
Текст про фильм из Венеции
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Рецензия на «Багровый пик»
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В прокате с 18 января
«Темные времена
», реж. Джо Райт
Байопик Уинстона Черчилля, охватывающий период с его становления премьер-министром и начало Второй Мировой (1939-1940). Неузнаваемый в гриме Гари Олдман
с верной спутницей-сигарой в роли легендарного политика, время действия – самая горячая для Великобритании пора, включая Дюнкерк
(сражение не показана, война идет в кабинетах), в режиссерском кресле – Джо Райт, прославившийся драмой про Первую Мировую («Искупление
»). Есть все поводы ожидать от проекта многого.
Рецензия на «Пэн»
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В прокате с 18 января
«Приключения Паддингтона 2
», реж. Пол Кинг
Продолжение доброй сказки про самого обаятельного и привлекательного перуанского медвежонка (Бен Уишоу
) в Лондоне. Теперь поклоннику яблочного джема предстоит помешать вышедшему в тираж актеру (Хью Грант
), который замыслил недоброе и украл книгу-раскладушку, на которую Паддингтон пытался заработать денег изо всех своих медвежьих сил. Вторая часть приключений Паддингтона больше по стилю напоминает фильмы Уэса Андерсона, а в кадре можно увидеть замечательных английских артистов – вновь Салли Хокинс, Хью Бонневилля
, Джима Бродбента
и Питера Капальди
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Рецензия на первую часть
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В прокате с 18 января
«Убийство священного оленя
», реж. Йоргос Лантимос
Награжденная в Венеции призом за лучший сценарий новая драма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Основываясь на античной трагедии «Ифигения в Авлиде», Лантимос сочинил еще одну абсурдистскую притчу про человеческую природу. На столе нетрезвого кардиохирурга (Колин Фаррелл
) погибает человек, и тот, мучаясь совестью, начинает общаться с сыном покойного. Однако эта попытка замолить грехи приводит к удару по семье хирурга (Николь Кидман
и двое детей).
Прощай, речь: очерк о творчестве Лантимоса
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В прокате с 25 января
«Хэппи-энд
», реж. Михаэль Ханеке
Этой картиной прервалась супер-серия австрийского классика Ханеке, который до этого дважды становился триумфатором Канн (с «Любовью
» и «Белой лентой
»). Игнорировать сухую сатиру на современное общество с участием Жана-Луи Трентиньяна
, Изабель Юппер
и Матье Кассовица
кажется настоящим расточительством – не так часто Михаэль Ханеке снимает очередное безжалостное исследование человеческой натуры. «Хэппи-энд» в шутку называют продолжением «Любви» (и там, и там снялся оставивший кино Трентиньян), а сам фильм не оказался высказывание на тему мигрантов, как говорили до показа картины на фестивале.
Рецензия на «Любовь»
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В прокате с 25 января
«Селфи
», реж. Николай Хомерики
Хорошие сборы «Духless
» способствуют появлению новых экранизаций Сергея Минаева
: «Селфи» – основанная на его девятом романе «ДухLess 21 века. Селфи» драма про модного писателя (Константин Хабенский
), впавшего в творческий кризис. В сущности – глянцевый и приправленный понтами с криминалом «Двойник» Достоевского в декорациях богатой московской жизни. Есть однако надежда, что Николай Хомерики
, покинувший гетто «новых тихих» ради фильма-катастрофы «Ледокол
», нашел к материалу интересный подход.
Рецензия на «Ледокол»
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В прокате с 1 февраля
«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
», реж. Мартин МакДонах
Третий фильм известного ирландского драматурга, удостоенный в Венеции приза за лучший сценарий. В новой картине МакДонах («Залечь на дно в Брюгге
», «Семь психопатов
»), в пьесах и фильмах обращавшийся к эстетике Квентина Тарантино
, заходит на территорию братьев Коэн: мать, потерявшая дочь, при помощи трёх биллбордов борется с равнодушием полиции и государства. История не лишена комичности и иронии, а в главной роли – Фрэнсис Макдорманд
.
Текст про фильм из Венеции
.
В прокате с 1 февраля
«Колесо чудес
», реж. Вуди Аллен
50-е, нью-йоркский пляж. К работнику парка развлечений (Джеймс Белуши
) приезжает внебрачная дочь (Джуно Темпл
), скрывающаяся от мафиози. Жена новообретенного папаши (Кейт Уинслет
) не очень-то рада, а вот спасатель с седьмой вышки (Джастин Тимберлэйк
), напротив, счастлив. Ежегодный Вуди Аллен – со всеми вытекающими последствиями.
Рецензия на «Светскую жизнь»
.
В прокате с 8 февраля
«Сердцеед
», реж. Лоран Тирар
Новая комедия режиссера «Мольера
» и «Маленького Николя
» с Жаном Дюжарденом
и Мелани Лоран
. В 1809 году капитан Новель (Дюжарден) бросает невесту Элизабет (Лоран) и отправляется на фронт. Чтобы смягчить душевные муки, сестры Элизабет начинают посылать ей любовные письма от имени капитана, но вот он вернулся домой – и эту кашу как-то придется расхлебывать.
В прокате с 14 февраля
«Недруги
», реж. Скотт Купер
1892 год, капитан Блокер (Кристиан Бейл
), долгое время воевавший с краснокожими, должен сопроводить через опасную территорию до Монтаны непримиримого врага – вождя Желтого Ястреба (Уэс Стьюди
). Режиссер Скотт Купер изучает американский колорит во всех его проявлениях – от кантри («Сумасшедшее сердце
») до легендарных преступников («Черная месса
»). «Недруги» должны стать самой большой и сложной картиной в его фильмографии, затрагивающей вопрос конфликта между приплывшими европейцами и коренным населением Америки.
Рецензия на «Черную мессу»
.
В прокате с 15 февраля
«Как разговаривать с девушками на вечеринках
», реж. Джон Кэмерон Митчелл
Ностальгическая подростковая комедия, основанная на одноименном рассказе Нила Геймана. В 1977 году трое молодых панков, ведущих любительский музыкальный журнал, оказываются в доме, где играет странная музыка, а люди танцуют необычные танцы. В толпе они знакомятся с девушкой Зан (Эль Фаннинг
), которая хочет познать, что же такое панк-музыка. Нюанс в том, что она инопланетянка, как и все в доме, чьей земной оболочке осталось существовать двое суток. Очевидно, вдохновленная «Шоу ужасов Рокки хоррора» комедия Джона Кэмерона Митчелла – постановщика экстравагантного мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм», а также драмы «Кроличья нора
». Каннскую критику не впечатлили ни очевидная дурашливость картины, ни Николь Кидман в образе панкующей ведьмы, но взглянуть на этот безбашенный проект все равно будет занятно.
МУЗОБОЗ: фильмы про вымышленных музыкантов
В прокате с 22 февраля
«Все деньги мира
», реж. Ридли Скотт
Конец XX века, неизвестные похищают Жана Гетти (Чарли Пламмер) – внука миллиардера Пола Гетти (Кристофер Пламмер
, экстренно заменивший Кевина Спейси
), который отказался платить выкуп. В итоге спасать ребенка приходится Флетчеру Чейсу (Марк Уолберг
) – самоотверженному сотруднику безопасности Гетти. Новая лента Ридли Скотта, который легко и непринужденно снимает по картине в год, – возможно, первая за последнее время картина режиссера, в которой обойдутся без фатума и библейских аллюзий.
Как будто в бурях есть покой: очерк о фильмах Ридли Скотта
В прокате с 22 февраля
«Призрачная нить
», реж. Пол Томас Андерсон
1950-е, в Лондоне орудует известный кутюрье Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис
), чьи наряды носят светские львицы, кинозвезды и прочие модницы. Творческое одиночество и зацикленность на себе прерывает своенравная девушка Альма (Вики Крипс
), ставшая музой Вудкока. Мастер драматических полотен и драм на фоне эпохи Пол Томас Андерсон («Нефть
», «Мастер
», «Врожденный порок
») решил окунуться в мир моды – и рассказать об искусстве сегодня поставленном на поток. Вудкок зашивает в каждый наряд какой-нибудь секрет – можно сказать, частичку себя, и, вероятно, «Призрачная нить» станет в том числе и размышлением 47-летнего постановщика о творчестве. Совершенно же точно фильм станет последним в карьере Дэниэла Дэй-Льюиса, который объявил о прекращении актерской деятельности. Пропустить прощальный перфоманс трехкратного обладателя премии «Оскар» решительно нельзя.
Рецензия на «Мастер»
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В прокате с 22 февраля
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