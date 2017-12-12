Стабильность – признак мастера: Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов

В 10.30 утра зал столичного Дома кино – наполовину пуст или наполовину полон, хотя уже полчаса назад должен был начаться юбилейный X-й съезд Союза кинематографистов (СК). Главное мероприятие для всех людей с соответствующим членским билетом (их на протяжении многих лет порядка пяти тысяч) проходит раз в четыре года, где основным вопросом чаще всего становится избрание нового председателя Союза. На протяжении последних 20 лет на него, впрочем, один ответ – Никита Сергеевич Михалков.
фото: Союз кинематографистов РФ
В 2008-м году, когда страна переживала тогда еще второй срок президента РФ Владимира Путина, неспокойно было и в Союзе кинематографистов, который к тому моменту уже 10 лет возглавлял Михалков. Переизбираться он, по всей видимости, решительно не хотел, а потому съезды не собирались. В декабре 2008-го однако сами кинематографисты решили поучаствовать во внеочередном собрании, которое закончилось избранием Марлена Хуциева, впоследствии признанного нелегитимным. Уже после этого – в марте 2009-го – полномочия Михалкова продлили на легитимном, хоть и внеочередном съезде, часть протестующих объединилась в «КиноСоюз», а в СК уже осенью 2010-го переписали устав, где было указано, что председатель «выбирается съездом сроком на 4 года и не может быть избран свыше двух сроков подряд». Так как устав этот начал действовать, как и большинство хороших российских законов, в день его принятия, предыдущие сроки Михалкова не засчитались – все началось, как говорится, с чистого листа. Но прошло время и два срока (в 2013-м альтернативы не нашлось). Соответственно нужно было избрать нового председателя. Ну или вновь поменять устав.
За, против, воздержался?
Именно для этого в столичный Дом кино и подтянулось в итоге порядка 300 делегатов. В их числе были, например, режиссеры Владимир Меньшов, Николай Досталь, Алла Сурикова, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель и многие другие. Приходили все в разное время, переживали, не началось ли голосование за председателя, но, так его и не дождавшись, некоторые уходили и оставляли свои карточки для голосования (оно тут открытое) доверенным лицам. Первая половина съезда была посвящена насущным хозяйственным и финансовым вопросам (о них чуть позже), вторая – начавшаяся уже в лучшем случае в обед затронула основную повестку дня. Ожидаемо, голосование началось все-таки с изменений в устав организации. Многостраничные поправки, например, ввели в Союз совет старейшин (с возрастом последних пока не определились, по негласным правилам туда могут отправить всех, кто старше 75-ти – впрочем, таких в зале было немало) и попечительский совет. Но главной поправкой стали неограниченные сроки пребывания на посту председателя. К моменту голосования по этому блоку кинематографисты уже порядком заскучали, постоянно подбрасывая вверх свои карточки «за», и почти на автомате проголосовали за продление срока.
фото: Союз кинематографистов РФ
Альтернативы «против» и «воздержался» к этому же моменту перестал предлагать и ведущий съезда, глава московского отделения Союза кинематографистов Евгений Герасимов. Разве что звучный, хоть и скромный голос режиссера Николая Досталя, который «может быть, не согласен с этим изменением и считает, что два срока достаточно», немного взбодрил делегатов и ведущего собрания. Противников посчитали, правда, их оказалось немного – человек пять, в числе которых сам Досталь, драматург Аркадий Инин и ректор ВГИК Владимир Малышев. Так, безграничность сроков председательствования и была принята. Оппозиция, впрочем, потом сдалась: тот же Досталь, например, порадовался за Михалкова, а последний в свою очередь признался в любви фильму «Монах и бес». Конфликт, не успев начаться, был исчерпан.
Голосование собственно за нового главу Союза кинематографистов тоже оказалось малоинтересным. Разбавить обстановку был призван актер Виктор Балабанов, пообещавший, было, делегатам достойную жизнь (без подробностей) и переговоры с Путиным по поводу власти, но позорно освистанный. Итого: 270 – за Михалкова, 5 – против, 3 – воздержались.
«Сегодня Союз доказал, что это очень стабильная организация, что здесь нет лизоблюдства, причитания, вынужденного уважения. Союз сегодня показал, что это единая организация. Они ценят труд тех, кого они избрали, и оценили счеты по всем статьям. И самое главное, мне кажется, что сегодняшний день показал, что Союз прошел период турбулентности. Может, кто-то назовет это застоем, кто-то – ретроградством, но для меня самое главное, что, когда все организации развалились на пять-шесть-семь и каждый попытался сделать свое маленькое ханство, Союз отстоял и осознанно, как мне кажется, идет своей дорогой. А дорога Союза – это процветание родного кинематографа. Проблем много. Сможем ли мы их все решить – не думаю. Но мы будем стараться не пробуксовывать. Не будем запускать в воздух требования и обязательства, а будем находить то, что мы можем сделать и доводить до конца – это самая главная цель Союза», – рассказал после избрания журналистам Никита Михалков.
фото: Союз кинематографистов РФ
В своей же поствыборной речи он тоже много говорил о стабильности и о том, что он не держится за место председателя – есть, мол, чем заняться, но такова «воля колег, которую нельзя игнорировать». Конкуренции режиссеру, конечно, хочется, причем хочется ее вырастить, найти молодых, которым можно будет отдать такую махину, как Союз кинематографистов РФ («посмотрите на Молодежный центр, как он замечательно работает»). Нельзя было в этих речах не увидеть и отсылок к поддержке Владимира Путина, который не так давно заявил, что все-таки будет баллотироваться на пост президента.
«На сегодняшний день я альтернативы Путину не вижу, хотя понимаю, что достаточно много вокруг него того, что народ, наверное, не хотел бы видеть. Как будет дальше двигаться это – не знаю. Но я убежден абсолютно, что сегодня реальная стабильность в руках президента Путина. Надеюсь, что я не ошибаюсь», – после съезда рассказал журналистам Михалков.
фото: пресс-служба Московского кинофестиваля
Что досталось новому президенту от старого?
С кино в целом все хорошо. Еще в первой речи Никита Михалков рассказал о рекордах текущего года, о том, что еще на прошлом съезде делегаты переживали за судьбу отечественного кино, говорили о «хронике убывающего плодородия». Но сейчас, к счастью, ситуация изменилась. Количество кинотеатров увеличилось в полтора раза, доля российских фильмов по релизам – с 17% до 26%, по сборам – с 6,1 до 11,6 млрд, по посещаемости с 28,7 до 48,7 млн зрителям, цены на билеты – с 225 рублей до 250 рублей (но в долларовом эквиваленте сократилась в два раза). Никита Сергеевич даже после долгих пространных речей про авторское кино и то, что иногда «непрофессиональный человек пользуется тем, что он может сформулировать свое произведение как авторское кино, как «я так вижу», даже рассказал об успешных лентах нынешнего года.
«Люди стали ходить в кино, потому что кино перестало их чморить, опускать на дно. Это не значит, что мы должны идти по пути лжи и фальсификации, но обратите внимание самые кассовые картины по большому счету это очень неплохое советское кино, где существует отношение к предмету, любовь к человеку, вера, надежда, любовь… «Время первых», «Салют-7», «Последний богатырь», «Экипаж» – картины, которые не просто хорошо сделаны, они нужны зрителю, зритель на них пошел», – с достоинством отметил Михалков.
фото: Кадр из фильма "Последний богатырь"
Киностудии «Мосфильм», «Ленфильм» и «Союзмультфильм» возрождены. Ялтинская киностудия тоже на пороге своего возрождения. Концепция ее развития есть, когда она будет реализована, правда, все еще из речи режиссера было не понятно. С Музеем кино тоже, вопреки скандалам, в том числе международным, тоже все отлично. Он наконец переехал в собственное здание на ВДНХ. Теперь, по мнению Михалкова, организацию нужно объединить с Госфильмофондом, так как они работают для сохранения всеобщего кинонаследия. Сам же Госфильмофонд необходимо защитить – от чего и от кого, понятно особо не стало, но делегаты съезда практически единогласно проголосовали «за».
Из проблем – разве что кинопрокат в селах и документальное кино. Об этом, правда, говорил уже не Михалков. С селами проблема в том, что там все еще крутят фильмы на DVD, а видеоправа на такой показ не реализует уже практически ни одна крупная дистрибуторская компания. Из-за чего сельские зрители остались, например, и без «Последнего богатыря», и без «Салюта-7». Тут за коллег-кинематографистов вступился продюсер и глава «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин, который рассказал, что действительно показ на DVD ведет к пиратству, с которым, как известно, правообладатели борются несколько последних лет, и единственный выход для сельских кинотеатров – переходить на DCP и подключаться каким-то образом к программе кинофикации населенных пунктов до 100 тысяч человек, которую реализует Министерство культуры РФ и Фонд кино. Тем не менее при Союзе решили создать комиссию по кинопрокату в регионах.
фото: Кадр из фильма "Салют-7"
От документалистов выступал Сергей Мирошниченко. Основной его тезис заключался в экспертизе финансируемых государством неигровых фильмов и производящих их компаний. Последних – довольно много, но далеко не каждая вызывает доверие, однако получает господдержку. Кроме того, Мирошниченко обратил внимание на закрытие канала 24_doc и необходимость новых путей доведения до зрителей документального кино. Пока, правда, с этими вопросами решили повременить – назначили на январь большое совещание Союза кинематографистов по неигровому кино.
Что же касается работы самой общественной организации и ее экономический показателей, то и тут, как выяснилось, все неплохо. Так, по словам, заместителя председателя СК Валерия Тонких, за последние четыре года Союз смог побороться с дефицитом бюджета, и в период с 2013 до 2017-го остаток на расчетных счетах организации варьировался от 20 до 80 млн рублей.
Доходы Союза кинематографистов в это время, по информации Тонких, складывался следующим образом: 338 млн рублей – спонсорская помощь банка ВТБ; 255 млн рублей – доходы от коммерческой деятельности; 85 млн рублей – доходы от инвестиционной деятельности; 10 млн рублей – членские и вступительные взносы. Статьи расходов представляли собой: фонд заработной платы – 209 млн рублей; налоги – 71,5 млн рублей; содержание помещений и ремонт – 95,5 млн рублей; содержание Дома ветеранов кино – 38 млн рублей; социальные мероприятия (доплата к пенсиям и материальная помощь) – 60 млн рублей; мероприятия гильдий, комиссий и молодежного центра – 40 млн рублей; прекращение банкротства Санкт-Петербургской организации – 35 млн рублей; расходы, связанные с инвестиционной деятельностью – 22,5 млн рублей; финансирование региональных организаций – 26 млн рублей; издание газеты «СК-Новости» – 25,3 млн рублей.
Жить, в общем, стали стабильнее, но не намного лучше. Один из расходных пунктов – Санкт-Петербургский СК – за последние годы был в центре различных скандалов. Этому, кстати, был посвящен отдельный доклад режиссера, нынешнего главы петербургского отделения Сергея Снежкина, который призвал исключить из Союза предыдущего руководителя местного СК Дмитрия Месхиева, который довел всех до столь плачевной ситуации, и попросил подписать письмо на имя министра внутренних дел, где сообщается о неправомерных, с точки зрения Снежкина, делах Месхиева. Из команды последнего некоторое время назад была арестована бухгалтер, однако сам режиссер на данный момент активно работает в Псковской области. Снежкин уверен, что именно Месхиев со своей командой (состоящей в основном из его бывших жен и всевозможных родственников) способствовал банкротству петербургского отделения. Общий долг петербургского СК составляет сейчас 52 млн рублей (с учетом тех 35-ти, которые уже выплатил центральный аппарат), аудиторы и ревизионная комиссия общественной организации также нашли массу нарушений в деятельности своего «северного» отделения, пока его возглавлял Месхиев. Но это, по всей видимости, дело более компетентных органов, которые, как известно, в последнее время особенно ожесточенно борются с должностными преступлениями.
Перед Союзом кинематографистов же, по словам Тонких, стоят задачи по разработке новой модели экономического развития – в большей части за счет реализации инвестиционных проектов. Первым таким должен стать Дом ветеранов кино на Нежинской улице в Москве. Его собираются реконструировать, уже заключен контракт с инвестором, по которому СК может получить до 365 млн рублей за то, что поможет в разрешительной строительной документации. Организации уже выплачен аванс в 85 млн. По замыслу инвестора, на близлежащей Дому ветеранов территории будут построены жилые комплексы, а сам Дом превратится в гостинично-реабилитационный центр со СПА и бассейном. Уже в 2018-м здание планируют подвергнуть капремонту, а следующие два года – потратить, собственно, на создание СПА. Возможно, для этого привлекут еще одного инвестора и средства, которые могут прийти от реконструкции Дома творчества «Болшево».
фото: Дом ветеранов кино
Территорию последнего, кажется, пока хотят отдать под застройку жилого комплекса (дом творчества расположен в подмосковном Королеве). В собственности Союза оставят лишь трехэтажное здание, которое станет учебным центром детского кинематографического творчества. Все остальное – продадут, что может принести от 500 до 700 млн рублей, по оценке того же Тонких. Вырученные деньги пойдут не только на уставные цели, но и на покупку нового дома отдыха под Ногинском – с рестораном на озере, пляжем, беседками и спа-комплексом. Потенциальный дом отдыха, причем, уже есть, он стоит порядка 130 млн рублей, площадь его составляет примерно 13 га. Туда по дотационным путевкам смогут отправиться члены Союза уже в январе-феврале. Номерной фонд, правда, небольшой – всего 42 комнаты вместимостью до 100 человек.
На Дом кино в центре Москвы, где уже давно не было хорошего ремонта, тоже есть планы. Их, правда, озвучат только в марте-апреле – на весеннем пленуме. Тогда же станут понятны и инвесторы реконструкции здания, которое является объектом культурного наследия с соответствующим предметом охраны. Над этим, впрочем, в СК тоже работают и очень надеются, что из Дома кино получится сделать «концертно-развлекательный центр кино с 3-4 залам по типу мультиплекса». Всё это – теперь забота вновь избранного председателя Союза кинематографистов РФ.
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