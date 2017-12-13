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Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России

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13 декабря 2017
В сети кинотеатров «КАРО» с 16 по 24 декабря пройдет фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Зрителям будут показаны новые индийские фильмы и хиты проката, которые представят актеры, снимавшиеся в них.

Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш билетов на это событие! Разыгрываем по 4 билета в городах: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Сургут и Самара.

Для участия нужно ответить на три вопроса:

Что означает число в названии кинотеатров «КАРО», например, «КАРО 11 Октябрь»?

1. количество залов
2. номер дома, где находится кинотеатр
3. дата открытия кинотеатра

Когда открывается фестиваль?
1. 16 декабря
2. Сегодня
3. 24 декабря

Какой это по счету фестиваль Bollywood Film Festival?
1. Пятый
2. Второй
3. Четвёртый.

Ответы присылайте на адрес kinoteatr.prize@gmail.com . Обязательно укажите свой город!

Конкурс продлится до 18:00 15 декабря. Первые участники, приславшие правильные ответы, получат билеты на любой из сеансов фестиваля в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Сургуте или Самаре.

Желаем всем удачи!

Подробности о фестивале, расписание и заказ билетов доступны на сайте мероприятия.
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Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России фотографии
Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России фотографии
Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России фотографии
Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России фотографии
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