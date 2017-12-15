Застава, контрабас и свингеры: как дела у украинского кино

Подходит к концу невероятно успешный, выдающийся для российской киноиндустрии 2017 год. Перед тем, как подвести его итоги, мы решили обратить внимание на кинематограф ближайшего соседа - Украины, хотя бы потому, что 14,6% посетителей нашего сайта являются жителями этой страны. Мы попросили киевского кинокритика Наталию Серебрякову рассказать kino-teatr.ru о том, как функционирует отрасль украинского кино, о которой мы сегодня знаем недостаточно хорошо, что в ней интересного происходит.
фото: кадр из фильма "Сторожевая застава"
Уходящий год был плодовитым для украинского кино. Во-первых, был снят самый дорогой в истории украинского кино приключенческий блокбастер, который показал рекордные кассовые сборы. Во-вторых, зрители начали интересоваться национальным кино и потихоньку стали заполнять залы. В-третьих, выросло количество молодых независимых режиссеров, которые снимают малобюджетное и безбюджетное кино.
Но по порядку. Прежде всего, нужно начать с того, что для Украины не применимы такие понятия как «широкий прокат» и «ограниченный прокат». Весь рынок ограничен количеством киноэкранов и кинотеатров (что примерно составляет соответственно 400 и 200). Если сравнивать с Россией, со странами Европы, а тем более США, любой прокат в Украине можно было бы признать ограниченным. Среди украинских фильмов кассовый рекорд до этого года оставался под вопросом - из-за инфляции сравнивать сборы фильмов, которые вышли после 2010-ого некорректно. Впрочем, лидером прошлого года с $1,3 млн кассовых сборов был фильм «8 лучших свиданий» студии «Квартал 95» (при бюджете в $1,5 млн).
фото: кадр из фильма "Сторожевая застава"
В этом году тоже есть безусловный рекордсмен. Фильм в жанре фэнтези «Сторожевая застава», вышедший на экраны в октябре, за первый уикенд собрал почти 8,2 млн грн ($0,3 млн). Только за первые выходные его посмотрели 110 626 зрителей. На сегодняшний день «Сторожевая застава» является самым дорогим фильмом в истории украинского кино с бюджетом в 40 млн грн ($1,5 млн), большая часть которого ушла на визуальные эффекты (при этом государство выделило на фильм 18 млн грн - $0,7 млн). Интересно, что этот фильм – полнометражный дебют режиссера Юрия Ковалева. Сценарий фильма был написан по мотивам одноименной книги писателя Владимира Рутковского. Картина рассказывает о современном школьнике Витьке, который через мистический временной портал попадает на тысячу лет назад. Опасное, полное приключений путешествие иногда скатывается в «поттериану», иногда напоминает «Властелина колец», но в целом тест на качество украинский блокбастер прошел на «отлично». Фильм даже наградили на киноконкурсе WorldFest-2017, прошедшем в апреле в США.
«Сторожевая застава» также побила рекорд фильма «DZIDZIO Контрабас», который за первый уикенд собрал 7,7 млн грн ($285 тыс) «DZIDZIO» - комедия режиссера Олега Борщевского, история о трех парнях, которые хотят заработать деньги перевозкой контрабанды. Фильм пользовался популярностью у зрителей, потому что главную роль в нем сыграл Михаил Хома, украинский музыкант, известный как DZIDZIO. И, наконец, на прошлой неделе вышел еще один кандидат в народные хиты – «Киборги» - игровой фильм о том, как украинские солдаты защищали Донецкий аэропорт. Фильм на такую тему захотело посмотреть довольно много зрителей - за первый уикенд фильм собрал 106,5 тыс человек и установил кассовый рекорд в 8,1 млн грн ($0,3 млн).
фото: Постер фильма "Киборги"
Меньше повезло украино-словацкому фильму «Межа» (гран-при кинофестиваля в Арраси и приз за режиссуру в Карловых Варах), который стал прокатным хитом в Словакии, продержавшись в лидерах пять недель, а в Украине получил другую судьбу. Так, продюсер картины Андрей Ермак заявил, что дистрибьюторы саботируют прокат фильма. Он написал у себя в фейсбуке: «Те, кто хотел бы его (фильм – ред.) посмотреть, просто не сможет этого сделать, потому что украинское кино пользуется спросом, но дистрибьюторы затыкают им дырки в прокате». Фильм вышел в прокат в середине ноября, и на сегодняшний день его прокатные сборы в Украине составляют 1,2 млн грн ($44 тыс). «Межа» Петера Бебьяка - драма о контрабандистах, живущих на границе между Словакией и Украиной, к слову, был выдвинут Словакией на «Оскар», но в шорт-лист не попал.
И все же, пока рано загадывать, какой будет общий бокс-офис в этом году (в 2016 году он составил около 1,7 млрд грн - $63 млн), но уже очевидно, что с каждым годом украинское кино укореняется в своих позициях в местных кинотеатрах. В процентном соотношении по состоянию на середину ноября кассовые сборы фильмов украинского производства в самой крупной сети кинотеатров Multiplex составили 3,9%. Об этом в фейсбуке сообщил глава наблюдательного совета компании «Мультиплекс-Холдинг» Антон Пугач. По его словам, в расписание сети кинотеатров попали 12 фильмов, на которые было продано 326 тысяч билетов. В прошлом году было девять фильмов, а доля составляла 1,9%. При этом ситуация такова, что украинские фильмы чаще всего вообще не заявляют сумму кассовых сборов - и, к сожалению, призвать их к ответу юридически невозможно. Кстати, исследования кассовых сборов в Украине - например, ежегодно проводимые изданием Content Report, - почти всегда содержат важную ремарку: от 20% до 25% кинотеатрального рынка никогда не предоставляют официальных отчетов.
фото: Кадр из фильма "Межа"
В Украине все больше с каждым годом развивается фестивальное движение – по прежнему проходят два главных украинских кинофестиваля – Одесский (в июле) и киевский «Молодость» (который в этом году перенесли с октября на май будущего года). (Вообще, «Молодость» в последние годы испытывала трудности в финансировании, и не удивительно, что ее отложили под видом того, что хорошо будет провести фестиваль сразу после Каннского смотра.) Одновременно набирает обороты кинофестиваль «86» в Славутиче, который позиционирует себя как урбанистический. Именно он (вместе с фестивалем документального кино Docudays Ua) является независимой средой для становления молодых украинских режиссеров и открытия новых имен. Так, например, фильм Марии Стояновой «МА» о том, как мама одной девушки ведет видеодокументацию своей жизни в Луганске, стал призером «86» в этом году, а потом получил успешную международную фестивальную судьбу. Альманахи, составленные из украинских короткометражек, также выходят в прокат и имеют свою аудиторию.
Надо отметить, что иногда режиссеры-новички, снимавшие ранее небольшие короткометражки, ловят удачу за хвост и добиваются государственного финансирования более крупных проектов. Так произошло с картиной «Стремглав» Марины Степанской, известной по фильмам «Каникулы» и «Мужская работа». В этом году ее первая полнометражная картина дебютировала на фестивале в Карловых Варах, где получила очень хорошую международную критику, а в ноябре «Стремглав» вышел в украинский прокат. Фильм Степанской – именно то, что можно назвать новым украинским независимым кино, современная драма об отношениях. Антон – музыкант и недавний наркоман, пытается завязать с таким образом жизни и встречает Катю, бойфренд которой хочет увезти ее в Берлин. Сейчас фильм успешно курсирует по международным фестивалям, в том числе недавно был показан в Тбилиси.
фото: Кадр из фильма "Стремглав"
Что же касается планов на 2018, то в будущем году намечается жанровое многообразие украинских картин (и это будут не только фильмы о войне, которые сейчас значительно превалируют в сюжетной тематике). Например, Роман Бондарчук планирует выпустить фильм «Вулкан» - драму о кризисе среднего возраста на фоне социально-политических изменений. Как и два предыдущих фильма этого режиссера («Украинские шерифы» и «Диксиленд», показанные в москве в рамках фестиваля «Артдокфест» прошлого и этого годов, соответственно), «Вулкан» снят в живописных степях юга Украины.
Украинским режиссерам по-прежнему нравится работать с историей. «Легенда Карпат» Сергея Скобуна расскажет о лидере освободительного движения карпатских повстанцев в восемнадцатом веке Алексее Довбуше. В фильме Довбуш олицетворяет законы гор и справедливости и предстает этаким украинским Робин Гудом (кем, нужно отметить, он и был на самом деле). В картине будет показана жизнь Довбуша с самого детства, когда он был немым и его вылечил от этого недуга знахарь. Украинский кинематограф не проходит мимо и святая святых национальной литературы. В фильме «Тарас. Возвращение» Александра Денисенко будет показана ссылка Тараса Шевченко в Казахстан. В картине описываются последние три месяца пребывания поэта на чужбине. Обещают и интригу: кто-то заинтересован в том, чтобы Тарас пробыл в ссылке дольше, и препятствует освобождению Шевченко.
фото: Кадр из фильма "DZIDZIO Контрабас"
Также выйдут и мистические драмы. В «Сказке о деньгах» Олеси Моргунец-Исаенко затрагиваются темы христианского милосердия, добра и любви. Это сказка, созданная по мотивам повести В. Короленко «Йом-Кипур, или Судный день». А «Брама» Владимира Тихого расскажет совершенно фантастическую историю о Чернобыле и одной семье, живущей в зоне отчуждения (героиня ест галлюциногенные грибы и общается с русалками).
Социальное кино тоже в тренде. «Дельта» Александра Течинского – о нелегкой жизни обитателей дельты Дуная. Они косят камыш зимой и мечтают о фантастическом улове - легендарной белуге, которая стоит целое состояние. «Когда падают деревья» Марыси Никитюк расскажет о судьбе трех поколений, проживающих в узких социальных рамках и в попытках обрести внутреннюю свободу. Сюжет разворачивается в украинской провинции, где процветает криминал и постсоветский образ жизни.
Выйдет в прокат также фильм «Ржака» Дмитрия Томашпольского, представленный этим летом на Одесском кинофестивале. Комедия рассказывает о выдающемся режиссере артхауса, которого бандиты заставляют снять комедию. К сожалению, уже сейчас можно сказать, что картина не удалась – получилась излишне претенциозной и плоской. И напоследок, о еще одной комедии. Фильм «Свингеры» Андрейса Экиса станет ремейком латвийской ленты 2016 года и расскажет о любовном треугольнике между женщиной и двумя мужчинами. Главная героиня - учительница английского языка Света знакомится с симпатичным соседом при необычных обстоятельствах - любовник оставил ее раздетой на балконе. Наконец в Украине заговорят о свободной любви на родном языке.
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