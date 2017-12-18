Праздник не только к нам приходит: Как могла бы выглядеть франшиза «Ёлки» в других странах

Новогодние развлечения США, Франции, Скандинавии, Японии, Китая и других стран!
21 декабря в прокат выходят «Ёлки новые» - продолжение главной праздничной франшизы в России, которая провожает с соотечественниками старый год аж с 2010-го. Очередная глава обещает нового героя в исполнении Дмитрия Нагиева и мастера смеха Жору Крыжовникова в режиссерском кресле одной из новелл. Разумеется, вернутся и знакомые герои Женя с Борей (Иван Ургант и Сергей Светлаков). Богатая история «Ёлок» подталкивает пофантазировать, как такой народный новогодний цикл мог бы выглядеть в других странах. Не всё же России радоваться юмористической и семейной стабильности.
«Ель жизни»: Бумеранг добра 4 (США)
Цикл из 20 независимых фильмов
Когда режиссеру Терренсу Малику
перестал давать денег даже Брэд Питт
, он обратился за советом к продюсеру Тимуру Бекмамбетову
, который как раз привез на фестиваль в Торонто «Хардкор
». Бекмамбетов рассказал философу и классику о франшизе «Ёлки» и тех важных идеях, которая она в себе несет (особенно вдохновила история про «бумеранг добра»). После этой встречи скрытный мастер красивых пейзажей взялся за съемки картины «Ель жизни»: 20-часовой комедии про говорящее рождественское дерево (Джонни Депп
в эффектном гриме с пупырышками), которое путешествует по США и разговаривает с детьми о вселенной, конфетах и планах на жизнь. Продюсерам удалось разбить новогоднюю эпопею на 20 фильмов, которые будут выходить в канун праздника вплоть до 2037 года. Детей и их родителей в фильме сыграли практически все известные голливудские актеры, включая Брюса Уиллиса
и Дженифер Энистон
(Кевина Спейси
режиссер вырезал сначала по привычке, а потом - по просьбе адвокатов).
«Ё-лунь или дракон новой луны» (Китай)
Мегаломанский проект с Джеки Чаном и Чоу Юнь Фатом
Китайские кинематографисты подошли к созданию собственной франшизы с размахом, достойным церемонии открытия Пекинской Олимпиады. О начале съёмок было объявлено во время XXI съезда КПК. Художественным руководителем стал Чжан Имоу
по личному поручению председателя Госсовета. Неутомимый визионер Имоу решил снимать одновременно все 16 частей мегаломанского проекта, для чего к съемкам было привлечено 192 000 актёров массовых сцен. Сюжет строится вокруг последнего хвойного дерева, которое выросло из палочек для еды и смогло пробиться через гранит площади Тяньаньмэнь. Злой компьютерный дракон Ё-лунь, которого озвучивает Джеки Чан
, задался целью уничтожить мировое древо, для чего заручился поддержкой пьющего телепроповедника в исполнении Чоу Юнь Фата
. Противостоять темной стороне будет группа буддийских монахинь во главе с Чжан Цзыи
. Саундтреком к картине станет новый альбом всё того же Джеки Чана, аранжировки к которому записала Ванесса Мэй на нефритовой скрипке. Отдельного внимания заслуживает неожиданный маркетинговый ход: все пользователи торговой площадки Aliexpess, прежде чем совершить покупку обязаны досмотреть фильм до конца и без субтитров.
«Убийство под ёлкой» (Дания, Норвегия, Швеция)
Каждый год Ю Несбё щекочет нервы благополучного скандинавского зрителя
После окончания сериала «Убийство
» датский телеканал DR1 долго ломал голову, как заполучить столь же большую аудиторию (шоу пользовалось большой популярностью по всей Скандинавии). Тут как нельзя кстати пришлась бессонница популярного писателя Ю Несбё, который сочинил историю про рождественских духов-убийц. И вот уже пятый год в шоу «Убийство под ёлкой» спивающийся детектив из Норвегии Оле Бьёрндален, (Мадс Миккельсен
) спасает шкодливых детей, неверных жен и не чистых на руку депутатов. Во втором сезоне ему даже пришлось выручать русских туристов, которых сыграли Константин Хабенский
, Мария Кожевникова
, Ингеборга Дапкунайте
и Дмитрий Дюжев
, чей персонаж жаловался на отсутствие бизнес-класса в норвежских банях.
«Пер-Фуэтар» (Франция)
Комедия Дэни Буна о наказызаниях и проказах
Во Франции новогодние гуляния начинаются 6 декабря, в День святого Николая, на этой же неделе традиционно выходит новогоднее фэнтэзи из цикла «Пер-Фуэтар» Дэни Буна
. Пер-Фуэтар - злой спутник Пера-Ноэля, французского Деда Мороза. Доброго старика играет Жерар Депардье
, который в каждом фильме преимущественно сидит в санях и неприятно смеется. Злого Пера-Фуэтара играет Сами Насери
, памятный зрителям Франции и всего мира по франшизе «Такси
». В каждой новой части он ходит по проказливым детям с плеткой и жестоко наказывает их, а заодно наказывает и попавшихся под руку взрослых. «Пер-Фуэтар» - чистой воды комедия положений, строящаяся на том, как смешно выглядит насилие в рождественском антураже (см. «Один дома
»). С третьей части регулярным участником праздничной вакханалии оказывается Зинедин Зидан
в роли самого себя - тренера мадридского «Реала», который каждый год выигрывает Лигу чемпионов, потому что хорошо себя ведет. В эпизодических ролях появляются и действующие футболисты национальной сборной: например, Поль Погба
записал для фильма несколько рэп-треков о том, что полезно слушать старших и чистить зубы. При покупке двух билетов сразу на кассе выдают багет.
«Ель продолжает качаться» (Филиппины)
Ежегодная 12-часовая медитация от Лава Диаса для местного телевидения
И правда, кому, как не прославленному режиссеру Лаву Диасу
могли доверить такую задачу. Известно, что филиппинцы обожают фейерверки и начинают постреливать с шести вечера 31 декабря, но новогодней эпопее Диаса «Ель продолжает качаться» это нисколько не мешает. Ежегодная 12-часовая лента про поиски простого человеческого счастья уже разворачивалась в наши дни, а также на фоне филиппинской революции конца XIX века (тут Лав Диас использовал наработки «Колыбели скорбной тайне
»). Смотреть такое медитативное похмельное кино филиппинцы могут в течение всех праздников, отвлекаясь на фейерверки, сон и застолье. Ну а после, уже на работе, они восстанавливают хронологию событий, обсуждая с коллегами не только достоинства яств и пиротехники, но и отечественного кинопрома. По слухам, Диас не стесняется добавлять в каждую часть новогодней франшизы любимые фильмы - целиком: так частью «Ели» уже стали «Броненосец "Потемкин"
», бусловская «Родина
» и «Класс коррекции
» (режиссер никогда не скрывал свою нежную любовь к российскому кино).
«Космическая ель императора» (Япония)
Новогоднее аниме от создателей «Евангелиона»
Новый год в Японии традиционно встречают в кинотеатре на очередной части аниме с незамысловатым названием «Космическая ель императора», события которого разворачиваются в далеком будущем. Люди покинули Землю и живут на большой космической станции, но Новый год остается одним из напоминаний о покинутом доме. Как назло праздник регулярно пытаются испоганить пришельцы, кайдзю, проникшие на корабль злые духи или молодежь, забывшая о корнях. Сценарий «Ели императора» придумал Ёсиюки Садамато
, создателя манги «Евангелион
», а реализовал режиссер Хидзаки Анно
. Уже вышло пять частей - в битве за дух рождества регулярно сходятся мехи и монстры, призраки и вооруженные до зубов люди, взрослые и подростки. В финале каждой части в кадр входит Такеши Китано
со шваброй и меланхолично убирает всё это безобразие.
«Очень рождественские дела» (Интернет)
Дорогая новогодняя франшиза для всего мира от Netflix
Шоу «Очень рождественские дела» - настоящий флагман Netflix: каждый год - новый режиссер и новая история с участием снега, подарков и ожидающих счастья людей. Первый сезон снял Вуди Аллен
: его героями стали пожилые интеллектуалы (Морган Фриман
, Сильвестр Сталлоне
и Арнольд Шварценеггер
), решившие украсть подарки у всех детей в Нью-Йорке. На месте преступления они оставляли записки с цитатами из Толстого, Кортасара, Шекспира и других классиков. Пропаганда чтения от живого классика пришлась по вкусу зрителям и критикам, однако второй сезон снял уже Майкл Бэй
. В итоге второй сезон вращался вокруг плохих детей (омоложенные на компьютере актеры из «Очень странных дел
»), которые от обиды на родителей превращались в зомби-клоунов. По секретным данным, украденным русскими хакерами с серверов компании, Юрий Колоколников
отказался от роли их предводителя на антидепрессантах, и вместо него в сериал спешно ввели, потрепанную жизнью, звезду "Один дома" Макколея Калкина
. Финальную серию снимет Дэвид Финчер
, но это не точно.
«Ким-Ки-Ёлки» (Северная Корея)
Лучшая новогодня франшиза, про которую ничего неизвестно
Журналист, который писал нам эту заметку был задержан при попытке пересечь границу, поэтому нам про неё всё ещё ничего неизвестно. По слухам из КНДР, Ким Чен Ын страшно проникся «Ёлками лохматыми
» и устроил всекорейский собачий кастинг.
обсуждение >>