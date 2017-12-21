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Начни новый год с незабываемыми фильмами Кристофера Нолана

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21 декабря 2017
Компания «Иноекино» представляет ретроспективу Кристофера Нолана, состоящую из шести фильмов, уже ставших современной классикой. Показы пройдут 2-7 января 2018 года в самых больших кинозалах Москвы, Петербурга и Новосибирска при поддержке журнала «Искусство кино».

Начни новый год с незабываемыми фильмами Кристофера Нолана

В Москве фильмы «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин, в Петербурге все фильмы программы представит кинопродюсер Владислав Пастернак.

Все фильмы программы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх пар билетов на любой сеанс ретроспективы, в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске, по выбору победителей!

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру Вконтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!

Подробности ретроспективы и заказ билетов доступны на сайте компании и в кинотеатрах:

Москва. Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» (ул. Новый Арбат, 24)
Санкт-Петербург. Кинотеатр «Аврора» (Невский пр., 60)
Новосибирск. Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7)
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