Начни новый год с незабываемыми фильмами Кристофера Нолана

Компания «Иноекино
» представляет ретроспективу Кристофера Нолана
, состоящую из шести фильмов, уже ставших современной классикой. Показы пройдут 2-7 января 2018 года
в самых больших кинозалах Москвы
, Петербурга
и Новосибирска
при поддержке журнала «Искусство кино».
В Москве фильмы «Помни
», «Начало
» и «Интерстеллар
» представит кинокритик Антон Долин
, в Петербурге все фильмы программы представит кинопродюсер Владислав Пастернак
.
Все фильмы программы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш трёх пар билетов на любой сеанс ретроспективы, в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске, по выбору победителей!
Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру Вконтакте
. Вступайте и выигрывайте
!
Желаем всем удачи!
Подробности ретроспективы и заказ билетов доступны на сайте компании
и в кинотеатрах:
Москва
. Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»
(ул. Новый Арбат, 24)
Санкт-Петербург
. Кинотеатр «Аврора»
(Невский пр., 60)
Новосибирск
. Кинотеатр «Победа»
(ул. Ленина, 7)
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