Лучшие фильмы 2017 года: ТОП-20

анонс

Десять картин: новый Баумбах, умирающий Жан-Пьер Лео, док про расизм, драма про девочку-каннибала и многое другое

«Сохранить как»-2017: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат

Выиграй билеты на показы в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске

Начни новый год с незабываемыми фильмами Кристофера Нолана

Новогодние развлечения США, Франции, Скандинавии, Японии, Китая и других стран!

Праздник не только к нам приходит: Как могла бы выглядеть франшиза «Ёлки» в других странах

15 декабря

Застава, контрабас и свингеры: как дела у украинского кино

В этом году в украинский прокат вышло 34 фильма местного производства, в будущем году планируется не меньше