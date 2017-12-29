Индустриальные итоги 2017-го: Кассовые рекорды и цензура «снизу»

Уходящий год запомнится индустрии не только рекордами российского кино, но и поисками внебюджетных источников дальнейшего финансирования отечественного кинематографа – причем как властями, так и самими кинематографистами. На повестке будущего года – продолжение истории с прокатными удостоверениями, новые механизмы дистрибьюторских отчислений, будущее 10%-ной наценки на продажу электронных билетов и всегда актуальные вопросы о цензуре.
Не последний богатырь
фото: Кадр из фильма "Последний богатырь"
Через год после масштабного празднования Года российского кино последнее наконец добилось впечатляющих результатов. В 2017-м отечественные ленты посмотрели более 50 млн зрителей, которые заплатили за сеансы 12 млрд рублей. Пресловутая доля, которая по-прежнему является главным критерием оценки успеха российского кинематографа, достигла 25% по количеству зрителей и 23,8% – по сборам. Еще в 2016-м эти показатели были равны 18,4% и 17,8% соответственно. Чиновники, в общем, должны быть довольны.
Для зрителей рекордный год начался с «Викинга», практически в одиночестве собравшего в новогоднем прокате 1,5 млрд рублей. Продолжился «Притяжением», тоже получившем почетный статус миллиардера. Ожидаемо разочаровал «Защитниками» (262,9 млн рублей), но затем снова вернул доверие к отечественному кино космическими драмами «Время первых» (544 млн рублей) и «Салют-7» (755,7 млн рублей). Последние долго и нервно боролись за право «первого релиза» между собой (а заодно и с голливудским «Форсажем 8»), однако в итоге каждый получил свое. Было в течение года несколько вполне успешных жанровых новинок – таких, например, как хоррор «Невеста» и комедия «Гуляй, Вася!», не обошлось без пропагандистского «Крыма», но настоящей сенсацией 2017-го стал семейный фильм «Последний богатырь», теперь уже получивший звание самого кассового отечественного релиза. Никто из аналитиков даже не предполагал, что картине достанется 1,7 млрд рублей – на уровне зарубежных анимационных блокбастеров. Создатели «Последнего богатыря» – компании Disney и Yellow, Black and White – уже намекнули на продолжение картины.
фото: Кадр из фильма "Викинг"
Помимо крупнобюджетных жанровых проектов зрители в этом году активно смотрели и отечественное фестивальное кино. Главными релизами в этом сегменте ожидаемо стали «Нелюбовь» (95,4 млн рублей) Андрея Звягинцева и «Аритмия» (87 млн рублей) Бориса Хлебникова. Эти две картины также спровоцировали горячие споры среди зрителей и критиков, а также не самые конструктивные дискуссии между представителями киносообщества в социальных сетях. Если раньше острые споры в пространстве того же фейсбука касались в основном политики, то в 2017-м юзеров раскалывало кино. Результат, впрочем, был тем же: есть мнение свое и неправильное. Слышать и слушать друг друга – особенно в интернет-пространстве мы все еще не научились.
Сборы в 5 млн, прокатные удостоверения и частные инвестиции
фото: medinskiy.ru
Зато в этом году отечественные кинематографисты стали учиться делать кино без господдержки – на собственные деньги, с помощью краудфандинга или средств частных инвесторов, среди которых в этом году особой активностью отличался Глеб Фетисов, при участии которого была сделана в том числе и «Нелюбовь» Звягинцева. Подробно о приходе частных денег в кино мы писали в конце лета.
Так называемые внебюджетные источники финансирования кино на протяжении года искали, впрочем, не только сами кинематографисты, но и государственные органы. Так, министр культуры РФ Владимир Мединский запустил дискуссию и необходимости сборов с дистрибьюторов. В конце августа ведомство разработало законопроект, вводящий обязательное неналоговое отчисление в размере 5 млн для фильмов, получающих прокатное удостоверение для показа на территории страны и выходящих более, чем на ста сеансах.
Планировалось, что законопроект этот будут обсуждать до конца октября, но после широкой общественной дискуссии и критики документа министерство от этого законопроекта отказалось. Уже ближе к концу года Мединский предложил ввести 3-процентный сбор от итоговой кассы иностранных фильмов.
фото: Заседание Совета по культуре и искусству/kremlin.ru
Инициатива получила одобрение со стороны президента РФ Владимира Путина, но законопроектом пока не стала – это случится уже в 2018-м году. Тогда же министерство культуры, по всей видимости, окончательное определится и со своей позицией относительно максимального количества сеансов для фильмов, выходящих в российский прокат.
В следующем же году Госдума продолжит работу над законопроектом, отменяющем прокатные удостоверения для показов фильмов на фестивалях. В декабре документ прошел первое чтение, поправки принимаются до конца января. Будут ли они – пока не очень понятно, однако текст законопроекта уже успел вызвать критику со стороны организаторов различных смотров. Текущий вариант действительно отменяет обязательное прокатное удостоверение для фестивальных показов – но только тех фильмов, которые демонстрируются на смотрах, длящихся более 10 дней и имеющих конкурсную программу и профессиональное жюри. К тому же картины должны быть сняты в лучшем случае в году, предшествующему фестивалю. Таким образом «прокатки» все еще будут актуальны, например, для зарубежных ретроспектив и различных недель кино других стран.
Фонд кино без Михалкова и наценки на онлайн-билеты
фото: Никита Михалков на премьере фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип
Не обошлось в этом году без перестановок в попечительском совете Фонда кино. Осенью состав совета демонстративно покинул режиссер Никита Михалков. Его не устроило, что он «ничего не решает». Однако состав совета пополнился гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, главой «России 1» Антоном Златопольским и пресс-секретарем председателя правительства РФ Натальей Тимаковой. Замену Михалкову так и не нашли. Сам режиссер однако без больших постов не остался – в декабре он вновь был избран председателем Союза кинематографистов РФ, который возглавляет с 1998 года.
С Фондом кино оказалось связано и еще одно важное событие отечественной киноиндустрии. Впервые за годы существования Фонда он не поддержал ни одного проекта компании-лидера отечественного кинопроизводства. Этой компанией была Enjoy movies, которая, как выяснилось уже после питчингов, находилась на стадии банкротства. В сентябре, впрочем, студия вышла из банкротства и продолжает работу над своими проектами. Сохранит ли она за собой статус лидера – станет известно в следующем году.
фото: Презентация компании Enjoy Movies на питчинге Фонда кино
Весь этот год Фонд кино также курировал появление кинокомиссий и выплату рибейтов в регионах страны. О введении системы компенсаций за съемки в нескольких регионах стало известно в Год российского кино. В 2017-м выплаты получило несколько кинокомпаний – от правительства Приморского края и Калининградской области. В последней от системы рибейтов отказываться не собираются – на следующий год в региональный бюджет уже заложено 40 млн рублей. А вот во Владивостоке денег на продолжение программы рибейтов в 2018-м не нашли.
Запомнится 2017-й год и спорами между дистрибьюторами и одним из крупнейших показчиков – объединенной киносетью «Синема Парк» и «Формула кино», принадлежащей еще одному миллиардеру, заинтересовавшемуся в этом году кинематографом, Александру Мамуту. Сначала сеть отказалась от показа скандальной «Матильды», однако затем все-таки решила прокатывать этот фильм в своих кинотеатрах. Затем «Синема Парк» и «Формула кино» ввели 10%-наценку на покупку билетов через интернет (в то время как конкурент сеть «Каро» напротив объявила о скидках при покупке билетов через свой сайт). Это не устроило крупных дистрибьюторов – российский Universal Pictures, «20 век Фокс СНГ», а затем и WDSSPR. Так зрители «Синема Парк» и «Формулы кино» сначала остались вообще без фильма «Сделано в Америке» с Томом Крузом, а затем не могли приобрести онлайн билеты на «Убийство в «Восточном экспрессе», «Снеговика» и новые «Звездные войны». От 10%-ной наценки избавляться, видимо, никто не собирается. Спор между киносетью и дистрибьюторами идет исключительно из-за распределения вырученных от продажи через интернет билетов поровну – как и распределяются сборы от проката фильмов в целом. Так что, кажется, в следующем году зрителю, привыкшему покупать онлайн-билеты, просто придется смириться с новой стоимостью или все же начать покупать билеты непосредственно в кинотеатрах.
Уже не призрак цензуры
фото: Кадр из фильма "Матильда"
Как и во все предыдущие годы, над российским кино по-прежнему нависает призрак цензуры. В 2017-м он, правда, приобрел вполне реальные очертания. Инициировался он даже не сверху, как можно было предполагать, а снизу. Самым ярким примером этого года стала, конечно, «Матильда», которую пытались запретить различные православные организации – с подачи депутата Натальи Поклонской. Фильм, к недовольству активной общественности, правда, вышел, но получил в основном отрицательные отзывы критиков и не самые выдающиеся сборы (510 млн рублей). Радикальными общественными группировками был спровоцирован и скандал с фильмом «Полет пули» Беаты Бубенец. 10 декабря активисты движения SERB сорвали показ этой картины, рассказывающей о конфликте на востоке Украины, на «Артдокфесте». Еще не ясны прокатные перспективы комедии «Смерть Сталина», которая должна выйти на российские экраны в конце января 2018-го. Исключать того, что она тоже может оскорбить чувства верующих – в данном случае в коммунизм – нельзя.
Еще в начале года была история с диснеевской сказкой «Красавица и чудовище», которая, кстати, на данный момент является лидером международного бокс-офиса 2017-го. По запросу депутата Виталия Милонова Минкультуры проверяло ленту на гей-пропаганду. В итоге фильм все же вышел в отечественный прокат с возрастным цензом 16+. Отечественные возрастные рейтинги, кстати, все еще вызывают массу вопросов. Зарубежные фильмы в большинстве идут с ограничениями 12+ и 16+, в то время, как отечественным лентам присваивается более мягкий рейтинг. К концу года, правда, Минкомсвязи выступило с инициативой все же отменить маркировку и оставить только «жесткий» 18+. Посмотрим, произойдет ли это в следующем году и, если да, то к чему приведет.
Однако запомнится 2017-й вовсе не всеми вышеперечисленными событиями, а арестом режиссера кино и театра Кирилла Серебренникова. Который не породил дискуссии о несовершенстве системы финансирования театров и кинематографа в России, а лишь способствовал новым арестам, нагнетании атмосферы и боязни, что посадить «без суда и следствия» могут кого угодно – повод, скорее всего, всегда найдется.
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