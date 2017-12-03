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Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

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Топы с Максом Милианом >>
3 декабря 2017
11 необычных специальностей женщин в кино

7 декабря в российский прокат выходит драма Кирилла Плетнёва «Жги!» о надсмотрщице женской колонии (Инга Оболдина, отмеченная на фестивале «Кинотавр» призом за лучшую женскую роль), которой выпал шанс изменить свою судьбу. Она готовится принять участие в главном песенном шоу страны, помогает ей в этом одна из заключённых, бывшая оперная певица (Виктория Исакова). К премьере картины мы решили вспомнить другие фильмы, рассказывающие о необычных, редких для женщин профессиях.


Автозаправщик (Надежда Румянцева, «Королева бензоколонки»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Весёлая и находчивая Людмила Добрыйвечер в незабываемой комедии Николая Литуса и Алексея Мишурина мечтала танцевать в балете на льду, но в результате нашла своё призвание на обыкновенной автозаправке, облагородив и окультурив не только само заведение, но и всех, кто когда-либо здесь останавливался.



Археолог (Анджелина Джоли, «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Одна из самых сексуальных героинь видеоигр по профессии, естественно, не расхитительница гробниц, а самый настоящий Индиана Джонс в юбке, т.е. человек, отлично разбирающийся во всяких древностях путём раскопок. На счету Джоли лишь две картины про Лару Крофт, но вы не расстраивайтесь: в наступающем году вас ждёт новая встреча с красивым археологом, чей образ на сей раз воплотит Алисия Викандер.



Боксёр (Хилари Суонк, «Малышка на миллион»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Мэгги Фицджералд решила переквалифицироваться из затюканной официантки в грозу боксёрского ринга, когда разменяла третий десяток. При помощи тренера в исполнении Клинта Иствуда (он же режиссёр картины) ей удалось одержать несколько побед, но возраст всё-таки дал о себе знать сокрушительным провалом. Впрочем, создателей фильма фиаско миновало, на что указывают четыре «Оскара» и два «Золотых глобуса». За четыре года до работы Иствуда выходила лента на схожую тему под названием «Женский бой», где боксёршу играла Мишель Родригес.



Дрессировщица (Людмила Касаткина, «Укротительница тигров»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Тихой ассистентке мотогонщика Ермолаева (Павел Кадочников), мечтающей укрощать тигров, однажды повезло, когда уволили циркового укротителя-алкоголика. Не растерявшись Лена вошла в клетку к хищникам и сумела их выдрессировать, после чего стала звездой цирка. Дублёршей Касаткиной в комедии Александра Ивановского и Надежды Кошеверовой выступила знаменитая дрессировщица тигров Маргарита Назарова, которая через шесть лет исполнила главную роль в «Полосатом рейсе».



Роллер (Эллен Пэйдж, «Катись!»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

В режиссёрском дебюте Дрю Бэрримор семнадцатилетняя очкастая школьница Блисс Кавендер, подрабатывающая официанткой, знакомится с тремя девушками на роликовых коньках, и эта встреча меняет её жизнь, поскольку она попадает в команду роллер-дерби — своеобразного командного вида спорта, в который играют преимущественно женщины. Помимо Пэйдж и Бэрримор, в качестве роллерш в картине заняты Джульетт Льюис и Кристен Уиг.



Сварщик (Инна Макарова, «Высота»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Под влиянием влюблённости в монтажника Колю (Николай Рыбников) вульгарная Катя Петрашень бросает пить и курить, т.е. перерождается и становится лучше, как того требовала эпоха советского кино. Популярная картина Александра Зархи была отмечена тремя наградами, включая главную премию международного кинофестиваля в Карловых Варах и золотую медаль ММКФ.



Учёный (Любовь Орлова, «Весна»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Легенда советского кино в известной комедии своего мужа Григория Александрова предстала в двух ролях — профессора Никитиной и опереточной актрисы Шатровой, похожей на Никитину. После того, как они поменялись местами, учёная, долгое время работавшая чуть ли не взаперти над проблемой использования солнечной энергии, открыла для себя совершенно другой мир, в котором особое место занимает любовь.



Фотограф (Шерил Ли, «Пятый в квартете»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Биографическая лента Иэна Софтли посвящена начальному этапу творческого пути знаменитой группы The Beatles, когда она ещё состояла из пяти человек. Именно на взаимоотношениях Стюарта Сатклиффа (Стивен Дорфф) с остальной четвёркой и его девушкой — немецким фотографом Астрид Кирхгерр — и построен сюжет. Сама Астрид оказала сильное влияние на группу, ну а Шерил Ли уверенно и загадочно держит в руках фотокамеру, словно сама собирается зафиксировать себя в полиэтиленовом мешке.



Футболистка (Кира Найтли, «Играй, как Бекхэм»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Джульетта Пэкстон разглядела в индианке Джесс (Парминдер Награ) футбольный талант и пригласила её выступать за местную женскую сборную, что привело их не только к победе, но и к соперничеству на любовном фронте. Сам же Дэвид Бекхэм здесь появляется всего на несколько секунд.



Циркачка (Джульетта Мазина, «Дорога»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Джельсомина в шедевре Федерико Феллини ассистирует силачу Дзампано (Энтони Куинн). В её обязанности входят объявление номера и сопровождение его на трубе и барабане, а на лице у неё клоунский грим. В общем, перед нами истинный представитель бродячего цирка с незавидной участью. Картина получила «Оскар» и Серебряного льва Венецианского биеннале.



Шофёр (Ирина Рахманова, «Ехали два шофёра»)

Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...

Гордая и неприступная Райка является счастливой обладательницей грузовика «Форд», доставшегося ей по ленд-лизу после Великой Отечественной войны, чем и покорила Кольку Снегирёва (Павел Деревянко), до сих пор души не чаявшего в своей машине марки «Амо». Полнометражный дебют Александра Котта.

Макс Милиан
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Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но... фотографии
Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но... фотографии
Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но... фотографии
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обсуждение >>
№ 1
avorado (Москва)   3.12.2017 - 22:02
У актрис профессия одна - Женщина :) читать далее>>
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