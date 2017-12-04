Конкурс «ЖГИ!»: результаты!

Друзья, наш конкурс
завершен. Спасибо большое за ваши письма и ваши истории! Выбрать лучшую было очень сложно. Итак:
Победительницей стала Алла Ожерельева
! Цитируем фрагмент её письма:
«Теперь я никогда не брошу свои любимые танцы, потому что хочу продолжать своё хобби как профессию и быть профессиональным тренером по танцам.
Я хочу научить всех девушек и ребят, которые захотят обучаться уличным танцам. Передавать знания другим - это самое замечательное , что можно передать человеку. Эту любовь, это чувство, которое невозможно передать словами, но возможно передать движениями и музыкой, будет для меня самой лучшей работой».
Алла станет почётной гостьей московской премьеры фильма «ЖГИ!»
Надеемся, что её вдохновение передастся и нашим читателям.
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