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Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

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Мнение >>
8 декабря 2017
Американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер, автор культового подросткового романа «Над пропастью во ржи», как известно, запрещал экранизировать свое произведение и вообще не очень любил Голливуд и кинематограф, созданный, по его мнению, для людей, которые не умеют читать. Тем не менее в нынешнем году актер и сценарист Дэнни Стронг решил дебютировать в качестве режиссера полнометражного кино (до этого он снял несколько эпизодов сериала «Империя») с фильмом если не по Сэлинджеру, то о Сэлинджере. В основу легла написанная в 2010 году Кеннетом Славенски, поклонником и исследователем творчества американского писателя, книга «Идя через рожь». По крайней мере, именно с таким названием она выходила в России в 2012 году (к релизу фильма книгу переиздали уже с новым заголовком). Мы же решили во время проката картины Стронга рассказать о том, какие герои ждут зрителей в «За пропастью во ржи».

Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Джером Дэвид Сэлинджер – Николас Холт

Автор оригинальных рассказов, доброволец, ушедший на фронт во Вторую Мировую войну, талантливый писатель, создавший книгу, ставшую для многих, как принято говорить, романом воспитания «Над пропастью во ржи» – резкую, дерзкую, депрессивную историю подростка Холдена Колфилда. Другим его герой, кажется, и не мог получиться. Колфилд отчасти автобиографичен, именно поэтому Сэлинджер и не хотел допускать ее к экранизации. Собственно, история полувымышленного-полунастоящего Колфилда, разве что со скидкой на возраст, дана и в фильме «За пропастью во ржи», где писателя играет актер Николас Холт. Как полноценная справка из «Википедии», картина подробно описывает путь становления Сэлинджера: от желания стать писателем и поступления в Колумбийский университет (который он так и не закончил, как и большинство предыдущих учебных заведений) до выпуска «Над пропастью во ржи» и легендарного уединения в Нью-Гэмпшире. На протяжении всего фильма Сэлинджер то придумывает, то отказывается от главного героя своих произведений (роману предшествовали рассказы с тем же Холденом Колфилдом). Параллельно он находит общий язык с преподавателем Уитом Бернеттом и первой и, судя по фильму, единственной любовью Уной О’Нил, переживает посттравматический синдром после участия в Нормандской высадке, отчаянно борется с отцом, мечтающим сделать из Сэлинджера «короля бекона», и постигает – уже после войны и ссоры с Бернеттом – основы дзен-буддизма. Про нападки на роман в картине говорится лишь мельком – еще во времена написания рассказов издательства здесь делают Сэлинджеру замечания: «Нельзя ли, чтобы Колфилд не был алкоголиком» и «Хотелось бы, чтобы все закончилось хорошо». Но «порой люди пьют, хотя они не алкоголики, потому что им грустно», а все хорошо в реальной жизни не бывает. Сэлинджер же хотел правдивой истории, которой роман «Над пропастью во ржи» в итоге и стал. Недаром книга по-прежнему популярна среди людей разных возрастов.

Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Сол Сэлинджер – Виктор Гарбер

Торговец сырами и мясом, собиравшийся погрузить сына в семейный бизнес, для чего пытался дать ему соответствующее образование. Однако «королем бекона» Сэлинджер быть не хотел, из-за чего и случились разногласия с отцом. Последний в целом не возражал против писательского ремесла, однако отмечал, что заработать этим на достойную жизнь невозможно – то ли дело продажа сыров. Сюжетная часть первой половины фильма строится на противостоянии Сэлинджера с отцом в исполнении прекрасного канадского актера Виктора Гарбера, которого многие могут помнить по «Титанику» Джеймса Кэмерона. Сильнее отца, не верящего в его талант, судя по «За пропастью во ржи», на настоящее литературное творчество Сэлинджера вдохновляли разве что отношения с Уной О’Нил.

Мириам Сэлинджер – Хоуп Дэвис

Мать знаменитого писателя, пытавшаяся держать баланс между тираном-отцом и выскочкой-сыном с острым языком. Поддерживала Сэлинджера в его желании поступить в Колумбийский университет и стать писателем – пусть и вопреки семейному бизнесу. Единственная из членов семьи (как, впрочем, зачастую и свойственно матерям), кто переживал за творчество сына и с гордостью уже много лет спустя державшая обложку Times с Джеромом. Пусть она не всегда понимала творческие кризисы и поступки Сэлинджера, но против них никогда не выступала. Именно такой Мириам в исполнении Хоуп Дэвис представлена в фильме. В целом же о ней известно немного. Разве что смена веры, когда она, шотландка-ирландка по происхождению, решила принять иудаизм, чтобы стать женой Соломона Сэлинджера. Этого, впрочем, вполне достаточно для того, чтобы поверить в историю ее – пусть и экранных – взаимоотношений с сыном.

Уна О’Нил – Зои Дойч

Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Сэлинджер сразу же обратил внимание на юную Уну О’Нил, которую случайно встретил в популярном клубе «Сторк» на излете 1930-х. Дочь знаменитого писателя, хоть и находящуюся с ним далеко не в самых близких отношениях. Спустя еще некоторое время – в 1942 году – Сэлинджер наконец начал встречаться с красавицей Уной, но затем ушел на фронт, где из газетных заметок узнал, что 18-летняя O’Нил вышла замуж за популярного актера и режиссера Чарли Чаплина, которому к тому моменту было 54 года. Несмотря на эту разница в возрасте, Чаплин и О’Нил прожили в браке 35 лет, пока актер не скончался. Уна успела родить ему восьмерых детей, а когда Чаплин подвергся гонениям, то вместе с ним уехала в Швейцарию и отказалась от американского гражданства. В фильме юную Уну играет актриса Зои Дойч, отметившаяся в «Академии вампиров». Ее героиня появляется лишь в первой части картины, сначала стимулируя Сэлинджера симпатией на написание рассказов, а затем новым замужеством разбивающая сердце писателю, который, впрочем, именно после этого собирается все-таки взяться за роман про Холдена Колфилда.

Клэр Дуглас – Люси Бойнтон

Вторая жена Джерома Сэлинджера, которая начинала жизнь с ним в Нью-Гэмпшире – уже после «Над пропастью во ржи». От этого брака, правда, не очень длительного, родилось двое детей. Дочь Маргарет несколько лет назад опубликовала мемуары, где рассказывала о большой разнице в возрасте между отцом и матерью (ему было 31, ей – 16, когда они стали жить вместе) и сложном характере Сэлинджера. В фильме, впрочем, и какая-либо разница в возрасте, и семейные распри почти сведены на нет. Здесь Клэр – практически надежный соратник писателя, который отрекся от внешнего мира. Разве что есть одна шутка о том, что Сэлинджер любит девушек помоложе, а семейный конфликт раскрывается, когда к писателю приходит брать интервью старшеклассница якобы для школьной газеты (на самом деле - для местного издания). Играет Клэр британская актриса Люси Бойнтон, известная по роли Маргарет Дэшвуд в сериале BBC «Разум и чувства» по роману Джеймс Остин. Там девушке действительно было всего 13 лет, сейчас ей 23, и ее карьера, судя по всему, только начинается (в этом году она еще снялась в «Убийстве в "Восточном экспрессе"»). В «За пропастью во ржи» совсем ненадолго появляется и первая жена Сэлинджера Сильвия, с которой он вернулся в Америку с войны, ее играет немецкая актриса Анны Баллард. В воспоминаниях той же Маргарет Сэлинджер женщина была функционером нацистской партии. В фильме это, впрочем, упоминается лишь в качестве шутки по поводу причины развода писателя с замкнутой Сильвией.

Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Уит Бернетт – Кевин Спейси

Американский писатель, преподаватель и редактор Story - главного в 1940-е журнала для начинающих авторов (платили там немного, зато брали рассказы, от которых успел отказаться The New Yorker). Именно в Story увидели свет первые произведения Чарльза Буковски, Теннесси Уильямса, Уильяма Сарояна, Трумана Капоте, Нормана Мейлера и, конечно, Джерома Сэлинджера. В эссе последнего A Salute to Whit Burnett упоминается, что Барнетт учил студентов важности отношений писателя и читателя на примере рассказа «Когда наступает ночь». В фильме показан этот элемент биографии Бернетта. Кроме того, современники редактора отмечали его необычайное чувство юмора, что тоже по мере сил в начале картины пытались передать создатели «За пропастью во ржи». Роль Бернетта в ленте играет Кевин Спейси, который, конечно, после череды скандалов в образе преподавателя, ведущего задушевные беседы с молодым Джеромом Сэлинджером и вдохновляющим его на создание рассказов, выглядит уже не так убедительно и невинно, как, должно быть, изначально задумывалось в фильме.

Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Дороти Олдинг – Сара Полсон

По-настоящему легендарный литературный агент Harold Ober Associates, долгое время работавшая с Сэлинджером. Также в свое время она представляла интересы Агаты Кристи. Работать в Harold Ober Associates Олдинг начала в 1931-м с позиции ассистента, а в 1973-м возглавила это нью-йоркское агентство, занимающееся не только художественной, но и научной литературой. Именно благодаря её работе Сэлинджер смог не только опубликовать «Над пропастью во ржи», но и затем спокойно уйти от нападок поклонников и журналистов. В картине роль Дороти Олдинг играет звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон. Она второй после матери человек, который на протяжении всей истории поддерживает Сэлинджера, тонко и прочувствованно. Такой, наверное, действительно была Олдинг.

Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Уильям Максвелл – Джефферсон Мэйс

Один из самых известных редакторов журнала The New Yorker, который за почти 40 лет поработал не только с Сэлинджером, но и, например, с Владимиром Набоковым, Джоном Апдайком и многими другими. Максвелл, кроме того, и сам писал – причем весьма высоко оцененные в профессиональном сообществе романы и рассказы. Кстати, как и Сэлинджер, он тоже любил писать про детство, отрочество и все проблемы, с этим связанные. В картине Дэнни Стронга литератора сыграл американский актер Джефферсон Мэйс, лауреат и неоднократный номинант на премию «Тони» за работу в бродвейских мюзиклах.

Свами Найкхилананда – Бернард Уайт

Основатель нью-йоркского Центра Рамакришны-Вивекананды и духовный наставник Сэлинджера, который после войны заменил ему общение с Уитом Бернеттом. Научил писателя не только духовным практикам дзен-буддизма, пусть и со значительным мистическим уклоном, но и, судя по фильму, искусству получать наслаждение от того, что рвешь бумагу с неудавшимися строками на мелкие куски. В жизни Найкхилананда работал не только с Сэлинджером, но и, например, с дочерью Вудро Вильсона. Что важнее – он сделал первый настоящий и полноценный перевод на английский Упанишад и Бхагавад-Гиты. В фильме роль духовного наставника Сэлинджера играет выходец из Шри-Ланки Бернард Уайт, на счету которого множество эпизодических ролей в популярных фильмах и сериалах.

Фильм «За пропастью во ржи» в прокате с 7 декабря.


Маша Токмашева
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Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи» фотографии
Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи» фотографии
Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи» фотографии
Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи» фотографии
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