Быть Холденом Колфилдом: Кто есть кто в фильме «За пропастью во ржи»

Автор оригинальных рассказов, доброволец, ушедший на фронт во Вторую Мировую войну, талантливый писатель, создавший книгу, ставшую для многих, как принято говорить, романом воспитания «Над пропастью во ржи» – резкую, дерзкую, депрессивную историю подростка Холдена Колфилда. Другим его герой, кажется, и не мог получиться. Колфилд отчасти автобиографичен, именно поэтому Сэлинджер и не хотел допускать ее к экранизации. Собственно, история полувымышленного-полунастоящего Колфилда, разве что со скидкой на возраст, дана и в фильме «За пропастью во ржи», где писателя играет актер Николас Холт. Как полноценная справка из «Википедии», картина подробно описывает путь становления Сэлинджера: от желания стать писателем и поступления в Колумбийский университет (который он так и не закончил, как и большинство предыдущих учебных заведений) до выпуска «Над пропастью во ржи» и легендарного уединения в Нью-Гэмпшире. На протяжении всего фильма Сэлинджер то придумывает, то отказывается от главного героя своих произведений (роману предшествовали рассказы с тем же Холденом Колфилдом). Параллельно он находит общий язык с преподавателем Уитом Бернеттом и первой и, судя по фильму, единственной любовью Уной О’Нил, переживает посттравматический синдром после участия в Нормандской высадке, отчаянно борется с отцом, мечтающим сделать из Сэлинджера «короля бекона», и постигает – уже после войны и ссоры с Бернеттом – основы дзен-буддизма. Про нападки на роман в картине говорится лишь мельком – еще во времена написания рассказов издательства здесь делают Сэлинджеру замечания: «Нельзя ли, чтобы Колфилд не был алкоголиком» и «Хотелось бы, чтобы все закончилось хорошо». Но «порой люди пьют, хотя они не алкоголики, потому что им грустно», а все хорошо в реальной жизни не бывает. Сэлинджер же хотел правдивой истории, которой роман «Над пропастью во ржи» в итоге и стал. Недаром книга по-прежнему популярна среди людей разных возрастов.Торговец сырами и мясом, собиравшийся погрузить сына в семейный бизнес, для чего пытался дать ему соответствующее образование. Однако «королем бекона» Сэлинджер быть не хотел, из-за чего и случились разногласия с отцом. Последний в целом не возражал против писательского ремесла, однако отмечал, что заработать этим на достойную жизнь невозможно – то ли дело продажа сыров. Сюжетная часть первой половины фильма строится на противостоянии Сэлинджера с отцом в исполнении прекрасного канадского актера Виктора Гарбера, которого многие могут помнить по «Титанику» Джеймса Кэмерона . Сильнее отца, не верящего в его талант, судя по «За пропастью во ржи», на настоящее литературное творчество Сэлинджера вдохновляли разве что отношения с Уной О’Нил.Мать знаменитого писателя, пытавшаяся держать баланс между тираном-отцом и выскочкой-сыном с острым языком. Поддерживала Сэлинджера в его желании поступить в Колумбийский университет и стать писателем – пусть и вопреки семейному бизнесу. Единственная из членов семьи (как, впрочем, зачастую и свойственно матерям), кто переживал за творчество сына и с гордостью уже много лет спустя державшая обложку Times с Джеромом. Пусть она не всегда понимала творческие кризисы и поступки Сэлинджера, но против них никогда не выступала. Именно такой Мириам в исполнении Хоуп Дэвис представлена в фильме. В целом же о ней известно немного. Разве что смена веры, когда она, шотландка-ирландка по происхождению, решила принять иудаизм, чтобы стать женой Соломона Сэлинджера. Этого, впрочем, вполне достаточно для того, чтобы поверить в историю ее – пусть и экранных – взаимоотношений с сыном.Сэлинджер сразу же обратил внимание на юную Уну О’Нил, которую случайно встретил в популярном клубе «Сторк» на излете 1930-х. Дочь знаменитого писателя, хоть и находящуюся с ним далеко не в самых близких отношениях. Спустя еще некоторое время – в 1942 году – Сэлинджер наконец начал встречаться с красавицей Уной, но затем ушел на фронт, где из газетных заметок узнал, что 18-летняя O’Нил вышла замуж за популярного актера и режиссера Чарли Чаплина, которому к тому моменту было 54 года. Несмотря на эту разница в возрасте, Чаплин и О’Нил прожили в браке 35 лет, пока актер не скончался. Уна успела родить ему восьмерых детей, а когда Чаплин подвергся гонениям, то вместе с ним уехала в Швейцарию и отказалась от американского гражданства. В фильме юную Уну играет актриса Зои Дойч, отметившаяся в «Академии вампиров» . Ее героиня появляется лишь в первой части картины, сначала стимулируя Сэлинджера симпатией на написание рассказов, а затем новым замужеством разбивающая сердце писателю, который, впрочем, именно после этого собирается все-таки взяться за роман про Холдена Колфилда.Вторая жена Джерома Сэлинджера, которая начинала жизнь с ним в Нью-Гэмпшире – уже после «Над пропастью во ржи». От этого брака, правда, не очень длительного, родилось двое детей. Дочь Маргарет несколько лет назад опубликовала мемуары, где рассказывала о большой разнице в возрасте между отцом и матерью (ему было 31, ей – 16, когда они стали жить вместе) и сложном характере Сэлинджера. В фильме, впрочем, и какая-либо разница в возрасте, и семейные распри почти сведены на нет. Здесь Клэр – практически надежный соратник писателя, который отрекся от внешнего мира. Разве что есть одна шутка о том, что Сэлинджер любит девушек помоложе, а семейный конфликт раскрывается, когда к писателю приходит брать интервью старшеклассница якобы для школьной газеты (на самом деле - для местного издания). Играет Клэр британская актриса Люси Бойнтон, известная по роли Маргарет Дэшвуд в сериале BBC «Разум и чувства» по роману Джеймс Остин. Там девушке действительно было всего 13 лет, сейчас ей 23, и ее карьера, судя по всему, только начинается (в этом году она еще снялась в «Убийстве в "Восточном экспрессе"» ). В «За пропастью во ржи» совсем ненадолго появляется и первая жена Сэлинджера Сильвия, с которой он вернулся в Америку с войны, ее играет немецкая актриса. В воспоминаниях той же Маргарет Сэлинджер женщина была функционером нацистской партии. В фильме это, впрочем, упоминается лишь в качестве шутки по поводу причины развода писателя с замкнутой Сильвией.Американский писатель, преподаватель и редактор Story - главного в 1940-е журнала для начинающих авторов (платили там немного, зато брали рассказы, от которых успел отказаться The New Yorker). Именно в Story увидели свет первые произведения Чарльза Буковски, Теннесси Уильямса, Уильяма Сарояна, Трумана Капоте, Нормана Мейлера и, конечно, Джерома Сэлинджера. В эссе последнего A Salute to Whit Burnett упоминается, что Барнетт учил студентов важности отношений писателя и читателя на примере рассказа «Когда наступает ночь». В фильме показан этот элемент биографии Бернетта. Кроме того, современники редактора отмечали его необычайное чувство юмора, что тоже по мере сил в начале картины пытались передать создатели «За пропастью во ржи». Роль Бернетта в ленте играет Кевин Спейси, который, конечно, после череды скандалов в образе преподавателя, ведущего задушевные беседы с молодым Джеромом Сэлинджером и вдохновляющим его на создание рассказов, выглядит уже не так убедительно и невинно, как, должно быть, изначально задумывалось в фильме.По-настоящему легендарный литературный агент Harold Ober Associates, долгое время работавшая с Сэлинджером. Также в свое время она представляла интересы Агаты Кристи. Работать в Harold Ober Associates Олдинг начала в 1931-м с позиции ассистента, а в 1973-м возглавила это нью-йоркское агентство, занимающееся не только художественной, но и научной литературой. Именно благодаря её работе Сэлинджер смог не только опубликовать «Над пропастью во ржи», но и затем спокойно уйти от нападок поклонников и журналистов. В картине роль Дороти Олдинг играет звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон. Она второй после матери человек, который на протяжении всей истории поддерживает Сэлинджера, тонко и прочувствованно. Такой, наверное, действительно была Олдинг.Один из самых известных редакторов журнала The New Yorker, который за почти 40 лет поработал не только с Сэлинджером, но и, например, с Владимиром Набоковым, Джоном Апдайком и многими другими. Максвелл, кроме того, и сам писал – причем весьма высоко оцененные в профессиональном сообществе романы и рассказы. Кстати, как и Сэлинджер, он тоже любил писать про детство, отрочество и все проблемы, с этим связанные. В картине Дэнни Стронга литератора сыграл американский актер Джефферсон Мэйс, лауреат и неоднократный номинант на премию «Тони» за работу в бродвейских мюзиклах.Основатель нью-йоркского Центра Рамакришны-Вивекананды и духовный наставник Сэлинджера, который после войны заменил ему общение с Уитом Бернеттом. Научил писателя не только духовным практикам дзен-буддизма, пусть и со значительным мистическим уклоном, но и, судя по фильму, искусству получать наслаждение от того, что рвешь бумагу с неудавшимися строками на мелкие куски. В жизни Найкхилананда работал не только с Сэлинджером, но и, например, с дочерью Вудро Вильсона. Что важнее – он сделал первый настоящий и полноценный перевод на английский Упанишад и Бхагавад-Гиты. В фильме роль духовного наставника Сэлинджера играет выходец из Шри-Ланки Бернард Уайт, на счету которого множество эпизодических ролей в популярных фильмах и сериалах.Фильм «За пропастью во ржи» в прокате с