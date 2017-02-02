Самые ожидаемые экранизации 2017-ого. Часть вторая: кинофильмы

В прокат вышел «Голос монстра» - экранизация романа Патрика Несса о мальчике, которого от ужасов реальной жизни лечит сказками говорящее тисовое дерево, принимающее облик чудовища. Впереди маячит премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее» - продолжение страданий Анастейши Стил, влюбленной в миллиардера с плетками. Чем не повод разобраться в том, какие экранизации ожидают нас в 2017 году? Мы уже прощупали почву в области сериалов, теперь время ознакомиться с полнометражными экранизациями.
Закон ночи / Live by Night
Четвертая режиссерская работа Бена Аффлека
- экранизация романа «Ночь - мой дом» Денниса Лихейна
, второй книги из цикла о Коглинах. Что характерно, с Лихейна началась режиссерская веха в карьере Аффлека: его дебют «Прощай, детка прощай
» - экранизация одноименного романа писателя из цикла о Патрике Кензи и Энджи Дженнаро. Бен Аффлек играет ветерана Первой Мировой войны, который возвращается в Бостон, чтоб вплотную заняться подсудной деятельностью. Водит дружбу сначала с ирландской мафией, потом переключается на итальянскую, преуспевает в качестве бутлегера, но очень переживает, что шажок от благородного жулика до бессердечного головореза слишком мал, и как бы так не поскользнуться.
Премьера
- 12 января 2017 года.
Голос Монстра / A Monster Calls
Экранизация одноименного романа Патрика Несса
, которая должна была выйти еще в прошлом году, но не срослось. Книга о том, как у 13-летнего подростка долго и мучительно умирает мама, отец отказывается забрать сына в новую семью, а одноклассники тоже молодцы - подкидывают в костер дровишек. Мальчика раздирают противоречивые чувства, которым он не дает выхода, пока его не начинает навещать говорящий тис, растущий во дворе.
У книги интересная история. Идея романа принадлежит вовсе не Нессу, а покойной писательнице Шиван Дауд, которая придумала сюжет, будучи неизлечимо больной. У Дауд и Несса был один и тот же редактор, поэтому после смерти роман «поручили» написать Нессу. В экранизации Хуана Антонио Байоны
роль матери исполнила Фелисити Джонс
, а бабушку мальчика сыграла Сигурни Уивер
.
Премьера
- 2 февраля 2017 года.
На пятьдесят оттенков темнее / Fifty Shades Darker
Продолжение эротико-садомазохистской саги о том, как «всё сложно» между простой девушкой Анастейшей Стил и непростым миллиардером Кристианом Греем. В предыдущем фильме
Кристиан увлекся и всыпал Анастейше так сильно, что девушка осознала - этот вид досуговых мероприятий не для нее. Но сердцу не прикажешь. В новой главе Анастейша не отказывается от помощи Кристиана и, задабриваемая дорогими подношениями, вновь обнаруживает себя в его постели. Но на этот раз Анастейшу беспокоят не столько плетки, сколько призраки бывших подружек Кристиана, в том числе той, кто его к этим плеткам пристрастил.
Премьера
- 9 февраля 2017 года.
Вурдалаки
«Экранизация» рассказа Алексея Толстого
«Семья Вурдалака», написанного задолго до того, как Стокер опубликовал своего «Дракулу». Во время дипмиссии странствующий французский маркиз остановился в сербской деревне и попал на ночлег в дом к старику Горчи. Самого Горчи этой ночью дома не было - он рыскал в горах с другими мужиками из деревни в поисках турецкого разбойника. Оставшимся дома сыновьям наказал ждать его десять дней, а по истечении этого срока не побояться вогнать ему в сердце кол, если он все-таки вернется. Старик возвращается вовремя, но бледный, а сыновья начинают спорить, убивать или не убивать. Это у Толстого. А у режиссера Сергея Гинзбурга
, если судить по трейлеру, помесь «Дракулы
», «Дневников вампира
», «Сумерек
» и т.д.
Премьера
- 22 февраля 2017 года.
Скрижали судьбы / The Secret Scripture
Экранизация одноименного романа ирландского писателя Себастьяна Барри
о том, как пересеклись судьбы 60-летнего доктора бедлама и его столетней пациентки Розанны. Розанна, подозрительно вменяемая и разумная для человека, проведшего больше половины жизни в психушке, на протяжении нескольких десятилетий пишет дневник памяти. Именно памяти, потому что рассказчик из Розанны, вероятно, не очень надежный, но по крайней мере она верит тому, что помнит. Ее лечащий врач, доктор Грен, тоже ведет своего рода дневник о пациентах и пытается разобраться в показаниях Розанны, которые напоминают аллегорическую историю Ирландии в миниатюре. В фильме ирландского режиссера Джима Шеридана
роль Розанны исполнили Руни Мара
и Ванесса Редгрейв
, а доктора Грена сыграл Эрик Бана
.
Премьера
- 23 марта 2017 года
Предчувствие конца / The Sense of an Ending
Роман живого классика английской литературы Джулиана Барнса
, фильмов по произведениям которого до обидного мало: буквально - раз, два и обчелся. Разведенный пенсионер Тони Уэбстер должен получить в наследство дневник бывшего одноклассника, который по соображениям логики покончил жизнь самоубийством в 22 года. Завещает ему дневник мать девушки, с которой когда-то что-то было сначала у Тони, а потом у его одноклассника. Между Тони и наследством стоит как раз эта девушка (теперь уже пенсионного возраста), которая отказывается ему дневник отдавать. И тут на Тони начинают волнами набегать воспоминания, похороненные смесью угрызений совести и склероза. Барнс работает в самых разных жанрах, но в чистых - пожалуй, никогда. Вспомнить хотя бы странноватый детектив «Артур и Джордж», в котором нет даже толком никакого убийства. «Предчувствие конца» - это тоже детектив, но не совсем. В ироничной (а как еще вообще можно снимать романы Барнса?) драме Ритеша Батра
роль Тони сыграл Джим Бродбент
, а его постаревшую зазнобу - Шарлотта Ремплинг
.
Премьера
- март 2017 года.
Жена смотрителя зоопарка / The Zookeeper's Wife
Экранизация документального романа Дайан Акерман
про чету Жабинских, получивших титул Праведники мира за свой гражданский подвиг. Во время оккупации нацистами Польши в 1939 году директор Варшавского Зоопарка Ян Жабинский и его жена Антонина спасли жизни 300 сбежавших из гетто евреев, пряча их в опустевшем зоопарке. В фильме Ники Каро
Антонину сыграла Джессика Честейн
, а Даниэль Брюль
, бедный, опять (вспоминаем «Бесславных ублюдков
») исполнил роль мерзкого приверженца нацистского режима.
Премьера
- 27 апреля 2017 года.
Сфера / The Circle
Антиутопия Дейва Эггерза
с соцсетями в роли Большого Брата. Девушка Мэй устраивается в корпорацию «Сфера», которая прославилась оригинальнейшей идеей слить все аккаунты пользователей воедино и привязывать этот гипераккаунт к реальной личности. Ну то есть то, о чем грезят спецслужбы всех стран. Как ни странно, «Сфера» не встречает никакого сопротивления, а процветает. Потому что все согласны, что тотальная деанонимизация в интернете поможет обществу бороться с буллингом, насилием и чем-то там еще. Мэй быстро поднимается по служебной лесенке, попутно вовлекаясь в гонку за лайками и рейтингом и оцифровывая свою личность в некое виртуальное супер-успешное альтер-эго. Ну а потом, как и во всех антиутопиях, первоначальная забота о спокойствии юзеров превращается в инструмент контроля и безотказной мотивации. Дурочку Мэй в экранизации сыграла Эмма Уотсон
, идейного вдохновителя «Сферы» - Том Хэнкс
.
Премьера
- апрель 2017 года.
Моя кузина Рэйчел / My Cousin Rachel
Новую экранизацию одноименного романа Дафны Дю Морье
с Рэйчел Вайс
в роли Рейчел Эшли и Сэмом Клафлином
в роли Филиппа Эшли снял режиссер «Ноттинг Хилла
» Роджер Мишелл
.
Филипп Эшли влюбляется во вдову своего кузена Эмброуза Рейчел. Но его терзают смутные сомнения: а не приложила ли дорогая Рейчел к смерти мужа каких-то усилий, ведь Эмброуз умер при странных обстоятельствах. К тому же теплое отношение Рейчел к Филиппу подогревается тем фактом, что уже через год он унаследует состояние Эмброуза.
Премьера
- 9 июня 2017 года.
Лаймхаус Голем / The Limehouse Golem
Адаптация романа Питера Экройда
«Процесс Элизабет Кри» - викторианского детектива о серийном убийце, которого общественность окрестила «Големом из Лаймхауса». Детектива Джона Килдэйра должен был сыграть Алан Рикман
, но, узнав о диагнозе, актер отказался от роли, и его место занял Билл Найи
. Роль Лиззи Кри досталась Оливии Кук
, а Дена Лино сыграл Дуглас Бут
.
Премьера
- июнь 2017 года.
Темная Башня / The Dark Tower
Еще один релиз, который уже все заждались. Экранизация цикла романов Стивена Кинга
, фантастического вестерна о странствиях стрелка Роланда Дискейна - последнего члена древнего рыцарского ордена стрелков. Роланд скитается по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого (и дикого-дикого) Запада, в поисках Темной Башни, якобы способной удержать мир от погружения в хаос и тьму. С вершины башни Роланд планирует разобраться в устройстве мироздания. Путешествовать Роланд будет всеми возможными способами - и пешком, и в другие миры, и в другие времена. Роланда сыграет Идрис Эльба
, Человека в черном - Мэттью Макконахи
, в роли Лори Чемберз - Кэтрин Уинник
, известная по сериалу «Викинги
».
Премьера
- 27 июля 2017 года.
Оно / It
Вторая экранизация ужастика Стивена Кинга
о невидимом серийном убийце, которого тусовка детей, называющих себя «Клуб Неудачников», загнала в канализацию на долгие годы спячки. Через много лет, когда малолетние триумфаторы вырастают в толстосумов, монстр из детства просыпается и снова принимается терроризировать их родной городок. Первоначально экранизацию должен был снимать режиссер первого сезона «Настоящего детектива» Керри Фукунага
, но ему не понравился бюджет фильма, к тому же, был план выпустить ленту в двух частях. В итоге в режиссерское кресло сел Андреас Мускетти
. А роль Пеннивайза - мерзкого клоуна, обличие которого чаще всего принимал монстр, сыграет Билл Скарсгард
.
Премьера
- 7 сентября 2017 года.
Убийство в восточном экспрессе / Murder on the Orient Express
За очередную, четвертую по счету полнометражную экранизацию классического детектива Агаты Кристи
взялся ирландец Кеннет Брана
. Новости о пополнении съемочной группы все еще обновляются, но на данный момент кастинг уже более, чем внушительный. Сам Кеннет Брана сыграет детектива Эркюля Пуаро, Джонни Депп
- жертву, Мишель Пфайффер
- миссис Хаббард, Джуди Денч
- княгиню Драгомирову, Уиллем Дефо
- Хардмана. В фильме так же дебютирует в качестве актера украинский танцор балета Сергей Полунин
в роли графа Рудольфа Андрени.
Премьера
- ноябрь 2017 года.
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